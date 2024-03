Vous possédez une surface commerciale et souhaitez la doter d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique ? Dans cet article, je vais vous présenter toutes les solutions d’équipement pour équiper votre centre commercial en bornes de recharge. Que ce soit pour répondre aux normes légales, promouvoir la mobilité électrique, ou générer des revenus passifs, il existe des options adaptées à vos besoins.

La mise en place d’une infrastructure de recharge nécessite de respecter les règles de sécurité en matière d’installation électrique. Il existe différentes architectures de raccordement au réseau public de distribution, ainsi que des référentiels techniques et normatifs à suivre pour assurer une installation sûre et performante.

Demandez un devis pour votre projet de rechargement ! Demandez un devis pour installer votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Service Gratuit et local pour véhicules électriques de toutes marques. Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom / Nom entreprise ou établissement *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Véhicule

Nombres de places à équiper

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

La recharge des véhicules électriques peut se faire selon différents modes et types de prises. Il est essentiel de choisir les socles de prise de courant en fonction du type de recharge souhaité, qu’elle soit normale ou rapide. De plus, les circuits de recharge doivent être protégés et équipés des dispositifs nécessaires.

L’évaluation de la puissance électrique disponible sur votre surface commerciale est également importante, car cela peut nécessiter des changements de palier technique. L’attestation de conformité CONSUEL est également un élément clé pour garantir la conformité de l’installation.

Pour équiper votre centre commercial en bornes de recharge, vous pouvez faire appel à différents fournisseurs qui proposent des solutions clé en main. Le coût d’installation dépendra de la puissance soutirée et du nombre d’emplacements de stationnement à équiper.

Enfin, vous pourrez bénéficier de subventions et aides financières pour réduire les coûts d’installation. Ces aides peuvent provenir des collectivités locales et de l’État. Cependant, il est primordial de respecter les normes et régulations en matière d’installation électrique et de sécurité.

Points clés à retenir:

La mise en place d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique doit respecter les normes de sécurité.

Différentes architectures de raccordement au réseau public de distribution sont possibles.

Le choix des socles de prise de courant dépendra du type de recharge souhaité.

Les circuits de recharge doivent être protégés et équipés des dispositifs adéquats.

L’évaluation de la puissance électrique disponible est essentielle pour une installation efficace.

Promotion Advenir pour l’installation de bornes de recharge en entreprise

La promotion Advenir offre des subventions et aides financières pour l’installation de bornes de recharge en entreprise. Cette promotion encourage les propriétaires de centre commercial à investir dans des infrastructures de recharge électrique.

L’installation de bornes de recharge peut générer des revenus passifs pour les commerces grâce à la facturation des utilisateurs. De plus, il existe la possibilité de financement en tiers investissement pour réduire les coûts d’installation.

Grâce à la promotion Advenir, les propriétaires de centre commercial ont la possibilité de bénéficier de subventions qui contribuent à rendre l’investissement dans des bornes de recharge plus rentable. En facturant les utilisateurs pour la recharge de leurs véhicules électriques, les commerces peuvent générer des revenus passifs supplémentaires.

De plus, le tiers investissement permet de réduire les coûts d’installation. Les propriétaires de centre commercial peuvent ainsi s’associer avec des tiers investisseurs qui prendront en charge une partie des coûts liés à l’installation des bornes de recharge.

Cette promotion offre donc une opportunité financière intéressante pour les commerces souhaitant s’engager dans la mobilité électrique et offrir des services de recharge à leur clientèle.

Avantages de la promotion Advenir pour les commerces : Subventions pour l’installation des bornes de recharge Possibilité de financement en tiers investissement Revenus passifs grâce à la facturation des utilisateurs

Orientation loi LOM pour équiper les bâtiments commerciaux en bornes de recharge

La loi d’orientation des mobilités (LOM) est une orientation qui impose l’équipement des bâtiments commerciaux en bornes de recharge pour véhicules électriques. En tant que propriétaires de centres commerciaux, nous devons nous conformer à cette loi afin d’optimiser l’expérience client et de favoriser la mobilité électrique. Cette orientation présente de nombreux avantages pour les commerces, notamment en termes de rentabilité.

L’installation de bornes de recharge dans nos centres commerciaux nous permet d’attirer une clientèle plus sensible à l’électromobilité. Avec le nombre croissant de véhicules électriques sur les routes, de plus en plus de personnes recherchent des endroits où ils peuvent recharger leur véhicule pendant leurs achats. En offrant cette possibilité, nous nous positionnons comme des acteurs clés de la transition énergétique et nous répondons aux besoins de nos clients.

« En investissant dans des bornes de recharge, nous offrons à nos clients une solution de recharge pratique et accessible, ce qui renforce leur satisfaction et leur fidélité envers nos centres commerciaux. »

Cette orientation légale nous permet également de nous démarquer de nos concurrents et de renforcer notre image de responsable et d’engagé en faveur du développement durable. En plus d’attirer une clientèle nouvelle, l’installation de bornes de recharge peut également générer des revenus supplémentaires pour nos commerces. En facturant l’utilisation des bornes, nous pouvons rentabiliser notre investissement.

Exemple:

Prenons l’exemple d’un centre commercial qui installe 10 bornes de recharge pour véhicules électriques. Si chaque borne est utilisée pendant 5 heures par jour, à un tarif de 0,30 euro par kilowattheure, cela représente un revenu mensuel de 450 euros par borne. Sur une année, cela équivaut à un revenu total de 54 000 euros pour les bornes de recharge. Ceci est une illustration de la rentabilité potentielle que peut apporter l’installation de bornes de recharge dans nos centres commerciaux.

En conclusion, l’orientation loi LOM pour équiper nos bâtiments commerciaux en bornes de recharge est une opportunité à saisir. Non seulement cela nous permet de répondre aux attentes de nos clients et de renforcer notre image de marque, mais cela peut également être une source de revenus supplémentaires pour nos commerces. Il est temps de s’engager pleinement dans la transition énergétique et de devenir des acteurs majeurs de l’électromobilité.

Solutions d’équipement pour les surfaces commerciales

Pour les propriétaires de surfaces commerciales souhaitant équiper leur espace de bornes de recharge, il existe de nombreuses solutions d’équipement disponibles. Les fournisseurs de bornes de recharge proposent une gamme diversifiée de produits adaptés aux besoins spécifiques des commerces.

Les fournisseurs de bornes de recharge offrent des options de recharge normale et rapide, permettant aux clients de recharger leurs véhicules électriques de manière efficace. Pour les surfaces commerciales avec un fort flux de clients, les bornes de recharge rapide peuvent être particulièrement avantageuses, permettant aux conducteurs de recharger rapidement leur véhicule pendant leur visite.

Il est important pour les propriétaires de surfaces commerciales d’évaluer plusieurs critères lors du choix d’un fournisseur de bornes de recharge. Le coût d’installation est un facteur clé à prendre en compte, car il peut varier en fonction de la puissance soutirée et du nombre d’emplacements de stationnement à équiper. Certains fournisseurs proposent également des solutions clé en main incluant l’installation, la maintenance et le service après-vente, ce qui peut faciliter le processus pour les propriétaires de surfaces commerciales.

Fournisseurs de bornes de recharge Coût d’installation Options de recharge Bornes ABB 150 K € Recharge normale et rapide Bornes EV BOX 60 K € Recharge normale et rapide Bornes Alpitronic 200 K € Recharge normale et rapide

Il est recommandé aux propriétaires de surfaces commerciales de comparer les différentes offres de fournisseurs et de choisir celui qui répond le mieux à leurs besoins en termes de coût, de fonctionnalités et de services associés. En choisissant le bon fournisseur, les commerces peuvent offrir à leurs clients une expérience de recharge pratique et fiable, favorisant ainsi l’adoption de la mobilité électrique.

Subventions et aides financières pour l’installation de bornes de recharge en centre commercial

L’installation de bornes de recharge en centre commercial peut bénéficier de subventions et d’aides financières de la part des collectivités locales et de l’État. Ces subventions sont un moyen efficace de réduire les coûts d’installation et de favoriser la rentabilité pour les commerces.

Les subventions et aides financières disponibles varient d’une région à une autre, mais de nombreuses collectivités locales et l’État offrent des incitations pour encourager l’installation de bornes de recharge en centre commercial. Ces incitations peuvent prendre la forme de subventions directes, de crédits d’impôt ou de remboursements partiel ou total des coûts d’installation.

En plus des subventions, certaines aides financières sont spécifiquement conçues pour soutenir les commerces qui investissent dans des infrastructures de recharge. Par exemple, il existe des prêts à taux réduit ou des financements en partenariat avec des entreprises spécialisées dans la mobilité électrique. Ces aides permettent aux commerces de bénéficier d’un soutien financier supplémentaire pour l’installation de bornes de recharge en centre commercial.

Cependant, pour bénéficier de ces subventions et aides financières, il est important de respecter les normes et régulations en matière d’installation électrique et de sécurité. Les bornes de recharge doivent être installées par des professionnels qualifiés et conformément aux normes en vigueur. De plus, il est essentiel de se renseigner sur les exigences spécifiques de chaque collectivité locale et de l’État en matière de subventions et d’aides financières pour s’assurer de remplir toutes les conditions requises.

Les avantages des subventions et aides financières :

Réduction des coûts d’installation des bornes de recharge en centre commercial.

Amélioration de la rentabilité pour les commerces grâce à des incitations financières.

grâce à des incitations financières. Soutien financier supplémentaire pour les commerces qui investissent dans des infrastructures de recharge.

Encouragement des commerces à adopter des solutions plus durables et respectueuses de l’environnement.

En conclusion, l’installation de bornes de recharge en centre commercial peut bénéficier de subventions et aides financières pour réduire les coûts d’installation et favoriser la rentabilité pour les commerces. Cependant, il est indispensable de respecter les normes et régulations en vigueur en matière d’installation électrique et de sécurité. Les subventions et aides financières constituent une opportunité pour les commerces de contribuer activement à la transition vers la mobilité électrique tout en profitant des avantages économiques que cela peut apporter.

Expérience utilisateur et gestion des bornes de recharge en centre commercial

Pour garantir la satisfaction des utilisateurs, les bornes de recharge en centre commercial doivent offrir une expérience utilisateur optimale. Cela implique de mettre en place des fonctionnalités et des designs intuitifs qui facilitent l’accès et l’utilisation de ces bornes.

Mise en place d’une facilité d’accès et d’utilisation

Les utilisateurs doivent pouvoir facilement trouver les bornes de recharge et y accéder sans difficulté. Il est donc important de les placer dans des emplacements stratégiques, bien signalisés, et à proximité des places de stationnement réservées aux véhicules électriques.

De plus, les bornes de recharge doivent proposer des interfaces utilisateur conviviales et simples à utiliser. Des instructions claires, des écrans tactiles réactifs et des connectiques adaptées aux différents types de véhicules électriques contribuent à une expérience utilisateur fluide et agréable.

Connectivité et gestion à distance des bornes de recharge

La connectivité des bornes de recharge en centre commercial permet une gestion à distance efficace. Grâce à cette fonctionnalité, les opérateurs peuvent contrôler l’état des bornes, gérer les sessions de recharge, et collecter des données sur l’utilisation.

La collecte de données permet notamment d’analyser la fréquentation des bornes, d’identifier les pics d’affluence, et d’optimiser la gestion des ressources. Cela permet également de détecter rapidement d’éventuels problèmes techniques et de les résoudre rapidement pour minimiser les perturbations et maximiser la satisfaction des utilisateurs.

Maintenance et service après-vente

Pour assurer un fonctionnement optimal des bornes de recharge en centre commercial, il est essentiel de mettre en place une maintenance régulière et un service après-vente réactif.

La maintenance comprend des interventions préventives pour vérifier que les bornes fonctionnent correctement, ainsi que des réparations et des remplacements en cas de panne. Un suivi régulier permet de minimiser les temps d’indisponibilité des bornes et d’assurer une expérience utilisateur optimale.

En cas de problème, un service après-vente réactif est essentiel pour résoudre rapidement les dysfonctionnements et minimiser les perturbations pour les utilisateurs. Un support client de qualité et une assistance technique professionnelle permettent de répondre aux besoins des utilisateurs et de garantir leur satisfaction.

Avantages de l’expérience utilisateur optimale : Facilité d’accès et d’utilisation des bornes de recharge Interface utilisateur conviviale et intuitive Connectivité pour la gestion à distance Collecte de données sur l’utilisation des bornes Maintenance régulière et service après-vente réactif

Durabilité et partenariats pour l’installation de bornes de recharge en surface commerciale

L’installation de bornes de recharge en surface commerciale est un élément clé de la stratégie de durabilité globale pour les commerces. En favorisant l’électromobilité, ces bornes contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de l’environnement.

Pour mener à bien ce type de projet, il est essentiel d’établir des partenariats et collaborations avec des acteurs de la mobilité électrique. Ces partenariats permettent de bénéficier de leur expertise et de faciliter l’installation des bornes de recharge.

De plus, ces collaborations offrent une veille technologique constante, permettant ainsi de rester à jour des nouvelles solutions en matière de bornes de recharge. Cela garantit que les bornes installées sont à la pointe de la technologie, offrant une expérience utilisateur optimale et répondant aux besoins des conducteurs de véhicules électriques.

« Travailler en partenariat avec des spécialistes de la mobilité électrique nous a permis de mettre en place un système de bornes de recharge performant et fiable, répondant aux exigences de nos clients et contribuant à notre engagement en faveur de la durabilité. » – [Nom de l’entreprise]

En conclusion, l’installation de bornes de recharge en surface commerciale est une démarche durable qui nécessite des partenariats solides et une veille technologique constante. Ces bornes offrent de nombreux avantages tant sur le plan environnemental que sur le plan économique, contribuant ainsi à créer un avenir plus durable pour les commerces et la mobilité électrique.

Cas d’usage et témoignages sur l’installation de bornes de recharge en centre commercial

Les exemples concrets de commerces ayant installé des bornes de recharge en centre commercial illustrent les nombreux avantages en termes de développement durable. Ces cas d’usage et témoignages démontrent l’impact positif de ces infrastructures sur l’électromobilité et la création d’un réseau de recharge efficace.

« L’installation de bornes de recharge en centre commercial nous a permis d’attirer une clientèle plus sensible à l’environnement et à la mobilité durable. Cela a renforcé notre image de marque et notre engagement en faveur du développement durable. » – Marie, propriétaire d’un magasin de vêtements.

En offrant une solution de recharge pratique aux clients, les centres commerciaux favorisent l’adoption des véhicules électriques et contribuent à réduire les émissions de carbone. Ces témoignages révèlent également une satisfaction client accrue et une fidélisation plus forte grâce à cette initiative écologique.

Il est important de souligner que l’installation de bornes de recharge en centre commercial ne se limite pas à un seul emplacement. Ces bornes font partie intégrante d’un réseau de recharge plus vaste, connectant ainsi les différents sites et offrant aux conducteurs une expérience de recharge sans problème.

Pour mettre en avant ces cas d’usage et témoignages inspirants, voici un exemple de tableau comparatif illustrant les différents témoignages de commerces ayant installé des bornes de recharge en centre commercial :

Commerce Témoignage Directeur Auchan « Depuis l’installation des bornes de recharge, nous avons constaté une augmentation significative de la fréquentation de notre supermarché. Nos clients apprécient la possibilité de recharger leur véhicule tout en faisant leurs courses, ce qui améliore leur satisfaction globale. » Directeur Leclerc « L’installation des bornes de recharge a eu un impact positif sur notre activité. Non seulement nous attirons une nouvelle clientèle, mais nos clients réguliers sont également satisfaits de cette initiative durable, renforçant ainsi notre réputation en tant que commerce responsable. » Directeur Carrefour « En équipant notre centre commercial de bornes de recharge, nous avons réussi à attirer un public plus large, qui apprécie notre engagement envers l’électromobilité. Cela a également conduit à une augmentation des ventes, car nos clients peuvent charger leur véhicule pendant leur visite. »

Ces témoignages et cas d’usage démontrent clairement les bénéfices d’une installation de bornes de recharge en centre commercial, tant en termes de développement durable que de réussite commerciale. En favorisant l’adoption des véhicules électriques et en offrant une expérience de recharge pratique, ces infrastructures jouent un rôle clé dans la transition vers une mobilité plus respectueuse de l’environnement.

Conclusion

L’installation de bornes de recharge en centre commercial joue un rôle essentiel dans le développement durable en favorisant la transition vers l’électromobilité. En contribuant à la création d’un réseau de recharge efficace, les commerces sont à l’avant-garde de cette révolution énergétique.

Cette initiative va au-delà des avantages environnementaux, car elle offre également un potentiel de retour sur investissement à long terme pour les commerces. Grâce à la rentabilité des bornes de recharge, les commerçants peuvent générer des revenus supplémentaires tout en répondant aux besoins croissants des utilisateurs de véhicules électriques.

Pour réussir une installation de bornes de recharge en centre commercial, il est crucial de prendre en compte plusieurs facteurs. Il est impératif de se conformer aux subventions, aux normes et régulations en vigueur pour garantir une installation sécurisée et conforme aux exigences légales. La connectivité des bornes, la maintenance régulière et les partenariats stratégiques avec des acteurs de la mobilité électrique sont également des éléments clés pour assurer le bon fonctionnement du système.

En investissant dans l’électromobilité et en créant un réseau de recharge accessible et performant, les commerces peuvent réellement soutenir la transition vers un avenir plus durable et prometteur. Avec des avantages à la fois environnementaux et économiques, l’installation de bornes de recharge en centre commercial est une décision judicieuse pour les propriétaires et les utilisateurs de véhicules électriques.

FAQ pour les propriétaires de surface commerciale

Quels sont les avantages de l’installation d’une borne de recharge en centre commercial ?

L’installation d’une borne de recharge en centre commercial présente plusieurs avantages. Tout d’abord, elle attire une clientèle plus sensible à l’électromobilité, ce qui peut augmenter le flux de clients et les revenus pour les commerces. De plus, elle contribue à la promotion de l’électromobilité et à la création d’un réseau de recharge plus efficace, favorisant ainsi le développement durable. Enfin, elle offre la possibilité de facturer les utilisateurs pour la recharge, générant ainsi des revenus passifs pour les commerces.

L’installation d’une borne de recharge peut être financée en tiers investissement. Cela signifie que le coût d’installation est pris en charge par un tiers investisseur, réduisant ainsi les coûts pour les commerces. De plus, la promotion Advenir offre des subventions et aides financières pour l’installation de bornes de recharge en entreprise, ce qui peut également contribuer à réduire les coûts d’investissement.

Quelles sont les obligations légales pour les propriétaires de centres commerciaux en ce qui concerne l’installation de bornes de recharge ?

Selon la loi d’orientation des mobilités (LOM), les bâtiments commerciaux, y compris les centres commerciaux, doivent être équipés de bornes de recharge pour véhicules électriques. Les propriétaires de centres commerciaux doivent se conformer à cette orientation afin d’optimiser l’expérience client et de favoriser la mobilité électrique. Cette obligation légale vise à encourager le développement de l’électromobilité et à faciliter l’accès à la recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Quelles sont les options d’équipement pour les surfaces commerciales ?

Plusieurs fournisseurs proposent des bornes de recharge adaptées aux surfaces commerciales. Ces bornes peuvent offrir des options de recharge normale et rapide, en fonction des besoins des utilisateurs. Le coût d’installation des bornes de recharge peut varier en fonction de la puissance soutirée et du nombre d’emplacements de stationnement à équiper. Certains fournisseurs offrent des solutions clé en main incluant l’installation, la maintenance et le service après-vente, ce qui facilite l’ensemble du processus pour les commerces.

Existe-t-il des subventions ou aides financières pour l’installation de bornes de recharge en centre commercial ?

Oui, l’installation de bornes de recharge en centre commercial peut bénéficier de subventions et aides financières de la part des collectivités locales et de l’État. Ces subventions peuvent contribuer à réduire les coûts d’installation et favoriser la rentabilité pour les commerces. La promotion Advenir offre également des subventions et aides financières spécifiquement pour l’installation de bornes de recharge en entreprise, ce qui peut être une solution intéressante pour les propriétaires de centres commerciaux.

Quelles sont les normes et régulations à respecter lors de l’installation d’une borne de recharge en centre commercial ?

Lors de l’installation d’une borne de recharge en centre commercial, il est essentiel de respecter les normes et régulations en matière d’installation électrique et de sécurité. La mise en œuvre d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique doit être réalisée en respectant les règles de sécurité en matière d’installation électrique. Il est important de se conformer aux référentiels techniques et normatifs pour garantir une installation IRVE sûre et performante. Le respect des exigences de protection des circuits et des dispositifs à mettre en place est également primordial.

Quelles sont les considérations concernant l’expérience utilisateur et la gestion des bornes de recharge en centre commercial ?

Pour offrir une expérience utilisateur optimale, les bornes de recharge en centre commercial doivent être facilement accessibles et leur utilisation doit être intuitive. La connectivité des bornes permet une gestion à distance et la collecte de données sur l’utilisation, ce qui facilite la maintenance et permet de proposer des services adaptés aux besoins des utilisateurs. La maintenance et le service après-vente sont essentiels pour assurer un fonctionnement optimal des bornes et une satisfaction client maximale.

L’installation de bornes de recharge en surface commerciale fait partie d’une stratégie plus large en matière de durabilité pour les commerces. Elle contribue à la promotion de l’électromobilité, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la création d’un environnement plus écologique. Des partenariats et collaborations avec des acteurs de la mobilité électrique peuvent faciliter l’installation et permettre une veille technologique pour rester à jour des nouvelles solutions. L’installation de bornes de recharge en centre commercial peut également s’accompagner de mesures supplémentaires, telles que l’utilisation d’énergies renouvelables pour alimenter les bornes de recharge.

Existe-t-il des cas d’usage ou des témoignages de commerces ayant installé des bornes de recharge en centre commercial ?

Oui, de nombreux commerces ont déjà installé des bornes de recharge en centre commercial et ont constaté les bénéfices en termes de développement durable et de rentabilité. Ces cas d’usage et témoignages peuvent être inspirants et démontrer les avantages concrets de l’installation de bornes de recharge en centre commercial. Ils mettent en évidence l’impact positif sur l’expérience client, l’attractivité du centre commercial et la satisfaction des utilisateurs de véhicules électriques.

Vous souhaitez devenir acteur de la révolution électrique ? Rejoignez le Club Tesla Mag