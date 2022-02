Pourquoi est-il important d’installer une borne de recharge dans votre hôtel?

Ces dernières années, les véhicules électriques (VE) ont attiré l’attention en tant qu’alternative aux véhicules à essence en raison de leur respect de l’environnement. Les véhicules électriques sont alimentés à l’électricité et doivent être chargés avec un équipement dédié pour conduire. Pourquoi opter pour une borne de recharge électrique pour votre hôtel ?

3 raisons d’opter pour la recharge électrique et ses avantages dans cet article !

Focus sur les deux façons de recharger un véhicule électrique

Avant de commencer, il faut s’informer sur les types de méthodes de charge. Il existe deux types de modes de recharge pour les véhicules électriques : la « recharge normale » et la « recharge rapide ». Il existe des différences dans la vitesse de charge et la limite supérieure de la quantité de charge, vous devez donc les utiliser correctement en fonction de la situation.

Les caractéristiques de chacun sont les suivantes :

Charge normale

C’est une méthode de charge qui utilise 100 V ou 200 V de courant alternatif monophasé. Il existe deux types, un type de prise sans câble de charge et un type avec câble de charge. Selon le type de chargeur et le type de véhicule, il faut environ 30 minutes à 1 heure pour charger la batterie afin qu’elle puisse parcourir environ 10 km.

Par conséquent, il faut environ 5 à 8 heures pour charger complètement la batterie. En revanche, l’avantage est que le coût d’introduction est relativement faible. Souvent, l’installation de borne de recharge en copropriété se fait dans des endroits où vous vous garez souvent pendant longtemps, comme votre maison, votre copropriété ou un logement à votre bureau.

Charge rapide

C’est une méthode de charge qui utilise du courant alternatif 200 V triphasé. Comme son nom l’indique, la vitesse de charge est rapide et peut être chargée jusqu’à environ 80 % en 30 à 40 minutes, mais elle ne peut pas être remplie. Par conséquent, il convient à la charge d’urgence et à la recharge lors des sorties. Les principaux sites d’installation sont les stations-service, les concessionnaires automobiles, les dépanneurs, les stations-service.

1) La borne de recharge électrique pour un hôtel responsable et durable

La borne de recharge pour véhicules électriques est une initiative qui permet de prendre un virage conséquent en matière de mobilité responsable et durable. Pour les hôtels, la transition écologique est devenue incontournable… du moins en théorie. Mais en pratique, ce n’est pas toujours simple à mettre en œuvre.

Faire installer un service de recharge dans le parking de ses employés et de ses clients ou même pour sa flotte de véhicules (si nécessaire), c’est inciter à émettre moins de CO2 durablement. C’est un argument commercial de taille, auquel vos clients les plus écolos ne seront pas insensibles…

2) La borne de recharge pour les véhicules électriques : un choix économique

Savez-vous que les voitures électriques sont bien plus économiques que les véhicules thermiques ? Cette économie atteindrait près de 20% !

Cela s’explique facilement :

L’électricité est une énergie qui n’est pas seulement propre, elle est également abordable

Un véhicule électrique demande beaucoup moins d’entretien qu’une voiture thermique

En tant qu’entreprise dans l’hôtellerie, c’est bien normal, vous cherchez à réduire les coûts lorsque c’est possible. Bien qu’au départ, l’installation d’une station de recharge soit un investissement financier, votre hôtel rentrera rapidement dans ses frais et fera à terme de belles économies.

En plus, en tant qu’entreprise, vous pouvez bénéficier d’une aide financière gouvernementale pour installer une borne de charge électrique : calculez dès à présent l’éligibilité de votre société au programme ADVENIR.

3) La borne de recharge : une solution de mobilité électrique responsable adaptée à vos clients

Le plus grand avantage est qu’ils peuvent charger leur véhicule électrique une fois arrivé à destination et pendant qu’ils se ressourcent dans votre hôtel. Avant de partir à nouveau en vadrouille. C’est pareil pour vous ou votre personnel, si vous êtes propriétaires d’une VE, c’est le plus simple.

De plus, ils peuvent le charger pendant qu’ils passez leur temps à l’hôtel, ils n’ont donc pas à attendre qu’il se termine même s’ils le chargent normalement. Comme un smartphone, il peut être complètement chargé pendant le sommeil. Vos clients seront ravis et vous le feront sentir.

Par ailleurs, ils n’auront pas besoin de sortir juste pour recharger. Ceci est particulièrement utile dans les endroits où il n’y a pas de station de charge à proximité immédiate. Dans l’ensemble, cela améliorera considérablement la convivialité des véhicules électriques – et celle de votre établissement !

Somme toute, installer une borne est à la fois un gain de temps et d’argent pour vos clients – mais aussi pour vous ou votre personnel si la flotte est électrique. N’hésitez pas à vous lancer…