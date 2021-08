Installation panneaux solaires : Un accompagnement nécessaire

Plus qu’un installateur de panneaux solaires photovoltaïques pour particuliers en Haute-Savoie et Rhône-Alpes, Smart-To est un partenaire qui vous permet de devenir acteur d’une énergie plus verte et producteur de votre propre énergie.

Cette entreprise est implantée à Thonon-les-Bains, ses experts sont qualifiés et spécialisés depuis des années dans l’installation de panneaux solaires photovoltaïques dans le Chablais et à travers la région Rhône-Alpes. Ils interviennent en Haute-Savoie : Annecy, Annemasse, Evian, Albertville; en Rhône-Alpes : Lyon, Grenoble et jusqu’à Dijon.

Leur ambition et la mission qui anime l’ensemble des collaborateurs de Smart-To est de démocratiser l’accès à l’énergie solaire et de faire baisser vos dépenses énergétiques. Ils ont à cœur de donner accès à de plus en plus de particuliers, d’entreprises et collectivités en Haute-Savoie, en Rhône-Alpes et bientôt à travers la France à une énergie moins chère et plus vertueuse.

Une passion pour le conseil

Smart-To participe ainsi activement à la démocratisation du photovoltaïque en France en aidant chacun à tendre selon ses envies vers l’indépendance énergétique, l’autoconsommation, ou la revente totale d’électricité, via l’installation de panneaux solaires en toitures, au sol, en ombrières.

C’est la raison pour laquelle Smart-To vous oriente vers la solution la plus rentable et durable pour votre projet. A l’écoute, en capacité de vous conseiller et de vous accompagner, Smart-To se charge de votre projet du premier contact jusqu’à la mise en service. Ils accompagnent tous types de clients : particuliers, professionnels, collectivités, mairies, associations …

Smart-To propose un service clé en main : avec l’étude préalable, le conseil sur les marques et matériaux photovoltaïques et l’installation des panneaux solaires, la gestion de la maintenance et dépannage. Au-delà des panneaux photovoltaïques, Smart-To est également à même de poser des onduleurs, des pergolas solaires, des hangars solaires, des ombrières photovoltaïques, des bornes de recharge photovoltaïques pour véhicules électriques.

Les engagements qualités

Smart-To respecte une Charte Qualité exigeante, avec notamment l’affiliation à Qualif’ELEC, la qualification RGE, dédiée au solaire photovoltaïque et bénéficie d’une assurance décennale.

Les avantages de l’énergie solaire photovoltaïque sont nombreux : l’énergie solaire est une richesse inépuisable, une énergie verte, non polluante et qui ne dégage aucun résidu de CO2. Enfin, l’énergie solaire réduit de manière significative les notes d’électricité. Smart-To vous accompagne d’ailleurs sur les simulations précises de coût et d’économies à terme engendrées par la pose d’installations solaires.

Smart-To propose un service d’installation de panneaux solaires irréprochable en termes de prix, de prestations, et de pose grâce à un personnel qualifié et expert depuis des années dans le photovoltaïque et grâce à la digitalisation de nos services. Alors n’attendez plus pour bénéficier d’un vrai accompagnement de professionnels et d’experts vers une énergie solaire plus verte et plus vertueuse.

