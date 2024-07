Les voitures électriques sans permis sont une solution de mobilité unique offrant accessibilité et respect de l’environnement. Ces véhicules, souvent appelés voiturettes ou quadricycles, se divisent en deux catégories : les quadricycles légers et les quadricycles lourds. Ce guide vous aidera à comprendre les distinctions entre ces deux catégories et vous présentera certains des meilleurs modèles disponibles sur le marché.

Les différents types de quadricycles

On l’oublie quelquefois, mais les voiturettes sont une particularité du marché européen, et elles sont régies par des lois spécifiques. Il existe deux catégories de quadricycles selon le poids du véhicule :

Les quadricycles légers

Leur poids à vide ne doit pas dépasser 425 kg.

Leur puissance doit être inférieure ou égale à 6 kW.

Pour les véhicules à moteur thermique, la cylindrée est limitée à 50 CC pour les moteurs essence et 500 CC pour les moteurs diesel.

Ils ne doivent pas mesurer plus de 3 m de long, 1,50 m de large et 2,50 m de haut.

Ils ne peuvent avoir que deux sièges.

Il est possible de conduire ce type de véhicule dès 14 ans, en ayant obtenu un permis AM, ou le brevet de sécurité routière (BSR option quadricycle léger).

Les quadricycles lourds

Leur poids à vide ne doit pas dépasser 450 kg, sauf pour les véhicules de transport de marchandises qui sont limités à 600 kg.

Leur puissance doit être inférieure ou égale à 15 kW.

Ils ne doivent pas mesurer plus de 3,70 m de long, 1,50 m de large et 2,50 m de haut.

Leur vitesse est limitée à 90 km/h.

Pour conduire un quadricycle lourd, il faut obtenir le permis B1, qui nécessite de réussir l’examen du code de la route.

À partir du 1er octobre 2022, le contrôle technique pour les voitures électriques sans permis devient obligatoire. Il devra être effectué dans les 4 ans de la mise en circulation du véhicule, puis une fois tous les deux ans.

Les modèles de voitures électriques sans permis

Il est temps de passer en revue certains des modèles les plus populaires sur le marché.

Citroën AMI

Après avoir présenté son concept car en 2019, l’Ami One, Citroën a lancé en 2020 ce qui est devenu la meilleure voiture électrique sans permis pour un prix abordable. L’Ami dispose d’un intérieur optimal.

Autonomie : 75 km (WMTC)

Prix : 8 990 € (hors bonus écologique)

Disponibilité : Immédiate

Caractéristiques : Pas d’ABS ni d’airbag

Jiayuan City Fun

Leader des véhicules sans permis en Asie, Jiayuan arrive en France avec des équipements de qualité comme une caméra de recul, une direction assistée, un écran numérique et un GPS.

Autonomie : Environ 100 km

Prix : 8 990 € (série 45) et 11 990 € (série 80) (hors bonus écologique)

Disponibilité : Immédiate

Caractéristiques : Sécurité assurée par 4 freins à disque

Tazzari Zero Junior

Cette voiture sans permis premium est hautement personnalisable et offre une autonomie considérable, surtout avec l’option batterie supplémentaire.

Autonomie : 94 km de base et 141 km avec la grande batterie en option

Prix : 13 700 € (hors bonus écologique)

Disponibilité : Immédiate

Caractéristiques : Design agréable, freinage 4 disques, sans ABS

Aixam e-City

L’Aixam e-City ressemble à une vraie voiture et offre une grande agilité.

Autonomie : 75 km

Prix : 16 699 € (hors bonus écologique)

Disponibilité : Immédiate

Caractéristiques : Grand écran, sans ABS, sans caméra de recul

Renault Twizy

Le Renault Twizy est reconnu pour son design particulier. Cependant, il est moins performant en termes d’équipements, avec un espace restreint et des fenêtres en option.

Autonomie : Entre 81 km et 98 km selon la configuration

Prix : À partir de 11 600 € (hors bonus écologique)

Disponibilité : Immédiate

Caractéristiques : Airbag, sans fenêtres, espace étroit pour le second passager

