Les robots aspirateurs ont parcouru un long chemin en termes d’efficacité et d’autonomie. Le nouveau iRobot Roomba Combo j9+ se positionne comme un modèle phare pour les foyers à la recherche d’une solution de nettoyage entièrement autonome et ultra performante. Avec une station d’auto-vidage et d’auto-remplissage, ainsi qu’une technologie avancée de détection et de navigation, il promet de faciliter grandement l’entretien de votre maison. Mais tient-il vraiment ses promesses ? Voici notre test complet.

Présentation générale

Le iRobot Roomba Combo j9+ est un robot aspirateur et laveur 2-en-1 conçu pour offrir un nettoyage complet, que ce soit sur les tapis, les moquettes ou les sols durs. Grâce à sa puissante aspiration et à son système de lavage intégré, il se distingue par sa capacité à s’adapter aux différentes surfaces, tout en évitant les obstacles et en se souvenant des zones les plus sales grâce à la fonctionnalité Dirt Detective.

La station d’accueil du Roomba Combo j9+ permet non seulement de vider le bac à poussière après chaque nettoyage, mais aussi de remplir automatiquement le réservoir d’eau, offrant jusqu’à 30 jours d’autonomie de nettoyage sans intervention. Idéal pour ceux qui cherchent une solution sans tracas au quotidien.

Caractéristiques techniques

Puissance d’aspiration : Le j9+ dispose d’un moteur avec trois niveaux d’aspiration et une fonctionnalité CarpetBoost qui augmente automatiquement la puissance sur les tapis pour une propreté en profondeur.

Système de lavage SmartScrub : Le robot peut frotter d'avant en arrière avec une pression constante, permettant de retirer les taches tenaces, comme les éclaboussures sous la table de la cuisine ou les traces de pas dans l'entrée.

Autonomie : Avec une station de vidage qui stocke les débris jusqu'à 60 jours et un réservoir d'eau pouvant être rempli automatiquement pendant 30 jours, le j9+ est conçu pour fonctionner en toute autonomie sur une longue durée.

Technologie de navigation : Le système iAdapt 4.0 avec la technologie de cartographie permet au robot de mémoriser et d'optimiser ses trajets en fonction des précédentes sessions de nettoyage, tout en évitant les obstacles comme les câbles ou les objets posés au sol.

Application mobile : L'application iRobot OS permet de personnaliser le nettoyage en fonction des pièces de la maison, de programmer des sessions, et d'activer ou désactiver certaines fonctionnalités comme le SmartScrub.

Avantages

Nettoyage intelligent et personnalisé : Grâce à la fonctionnalité Dirt Detective, le Roomba Combo j9+ sait quelles zones nécessitent plus d’attention. Que ce soit le salon, la cuisine ou les chambres, il ajuste automatiquement la puissance d’aspiration et la pression de lavage pour un résultat optimal. Système d’auto-rétractation de la lingette : Contrairement à d’autres robots 2-en-1, le j9+ soulève automatiquement sa lingette lorsqu’il détecte un tapis ou une moquette, évitant ainsi de les mouiller. Autonomie et entretien réduits : Avec sa station d’auto-vidage et d’auto-remplissage, ce robot minimise les interventions manuelles. Vous pouvez oublier les sessions de vidage de bac à poussière ou le remplissage d’eau pendant près d’un mois entier. Élimination efficace des poils d’animaux : Les brosses en caoutchouc du Roomba Combo j9+ sont particulièrement efficaces pour retirer les poils d’animaux, ce qui en fait un excellent choix pour les foyers avec des animaux de compagnie.

Inconvénients

Coût élevé : Avec un prix parmi les plus élevés du marché, le Roomba Combo j9+ n’est pas accessible à tous les budgets. Il représente un investissement conséquent qui pourrait en rebuter plus d’un. Bruit lors de l’auto-vidage : Bien que le robot soit relativement silencieux lors de son fonctionnement, le processus de vidage dans la station peut générer un bruit désagréable, notamment sur des sols durs. Complexité de configuration : La multitude de fonctionnalités et de réglages via l’application mobile peut paraître complexe pour les personnes non technophiles.

Performances sur le terrain

Lors de nos tests, le Roomba Combo j9+ a démontré une excellente capacité à aspirer la poussière et les débris, même sur des tapis épais. La fonctionnalité SmartScrub s’est révélée particulièrement utile pour nettoyer des taches collantes sur le carrelage de la cuisine. Le mode de lavage avant-arrière avec pression constante reproduit les mouvements d’un nettoyage manuel, offrant ainsi une propreté remarquable.

Le système de cartographie et de navigation s’est également montré précis et rapide, évitant efficacement les obstacles et détectant les zones à risque, comme les câbles ou les petits jouets. Après plusieurs jours d’utilisation, le j9+ a appris à prioriser les zones les plus sales et a ajusté sa puissance d’aspiration en conséquence.

Comparaison avec d’autres modèles

En comparant le Roomba Combo j9+ avec des modèles concurrents tels que le Roborock S7 MaxV Ultra ou le Ecovacs Deebot X1 Omni, le j9+ se distingue par son efficacité de lavage et ses fonctions intelligentes. Cependant, il est aussi plus cher et peut sembler surdimensionné pour des petites surfaces ou des foyers sans enfants ni animaux.

Conclusion : Le Roomba Combo j9+ vaut-il son prix ?

Le iRobot Roomba Combo j9+ est un produit premium, destiné à ceux qui recherchent le summum en matière de robot aspirateur et laveur. Si son prix est élevé, il se justifie par une combinaison unique de fonctionnalités, d’autonomie et de performance. Avec sa capacité à se vider et se remplir automatiquement, ainsi que sa puissance d’aspiration et de lavage, il est idéal pour les foyers à grande surface, les propriétaires d’animaux et ceux qui souhaitent réduire leur charge de travail ménager.

En conclusion, si vous êtes prêt à investir dans un robot capable de remplacer presque totalement un ménage manuel, le Roomba Combo j9+ est une option à considérer sérieusement.

