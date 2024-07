Dans le cadre de notre série d’interviews avec les acteurs majeurs de la transition énergétique, nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec M. Bellier, dirigeant de Beldelec. Cette entreprise dynamique, basée en France, est spécialisée dans l’électricité générale et s’est diversifiée avec succès dans des secteurs en plein essor tels que les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) et le photovoltaïque. Découvrez comment Beldelec se positionne sur ces marchés porteurs, leurs partenariats stratégiques et les formations spécifiques qu’ils mettent en place pour accompagner au mieux leurs clients dans la transition énergétique.

Q : Pouvez-vous nous donner un aperçu de la société Beldelec, de ses services et de ses clients ?

R : Bien sûr. Beldelec est une entreprise d’électricité générale comptant entre 8 et 10 employés. Notre cœur de métier est l’électricité générale, mais nous avons également développé des branches d’activité telles que l’IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules Électriques), le photovoltaïque, et d’autres secteurs. Nous intervenons aussi dans les domaines de la ventilation, de la climatisation, et plus généralement, tout ce qui gravite autour d’une maison ou d’un bureau, y compris dans le secteur industriel. En somme, nous couvrons l’électricité générale au sens large.

Les Domaines d’Intervention de Beldelec

Q : Quels sont les domaines spécifiques dans lesquels vous opérez, en particulier en ce qui concerne l’énergie et la rénovation énergétique ?

R : Nous intervenons dans plusieurs domaines de l’énergie et de la rénovation énergétique. Cela inclut l’installation de portails électriques, l’interphonie, les systèmes d’alarme intrusion et incendie. Nous prenons en charge à peu près tout ce qui concerne l’électricité dans une maison ou un bureau.

Segmentation et Développement du Marché IRVE

Q : Depuis combien de temps êtes-vous sur le segment IRVE, et comment percevez-vous ce marché ?

R : Nous sommes sur le segment IRVE depuis environ trois ans. Nous avons pris ce marché dès son apparition. Au début, c’était un peu calme, mais ces dernières années, la demande a fortement accéléré. Le marché est en développement et plutôt porteur, avec une demande croissante tant chez les professionnels que chez les particuliers. L’adoption des véhicules électriques entraîne automatiquement l’installation de bornes de recharge, soutenue par certains décrets qui rendent ces installations obligatoires dans certains cas du secteur tertiaire.

Formation et Accompagnement des Équipes

Q : Dans le cadre de votre label RGE, proposez-vous des formations spécifiques à vos équipes pour mieux accompagner vos clients dans cette transition énergétique ?

R : Oui, nous organisons une formation interne annuelle où nous transmettons le savoir, les techniques et les clés de mise en œuvre. Même si nous accompagnons également nos clients sur le terrain, cette formation permet de diffuser le savoir de manière systématique.

Évolution de la Demande Solaire

Q : Constatez-vous un regain de demande pour l’énergie solaire ?

R : Oui, la demande pour l’énergie solaire est en plein développement. Nous avons commencé avec des petites installations, puis les projets sont devenus de plus en plus conséquents. Le marché est poussé par les aides disponibles et les saisons, ce qui incite les gens à installer des panneaux solaires au printemps et en été. Nous avons mis en place un processus simple et efficace qui nous permet de fournir des prestations de qualité. Les retours de nos clients sont très positifs, et nous fonctionnons beaucoup grâce au bouche-à-oreille.

Partenaires et Fournisseurs

Q : Avez-vous des partenaires fabricants que vous souhaiteriez mettre en avant pour les bornes de recharge, les panneaux solaires ou d’autres travaux ?

R : Pour les bornes de recharge, nous étions très fidèles à Hager, mais nous envisageons de travailler avec Tetradis, un fournisseur local bien placé en termes de stock et d’expertise. Pour le photovoltaïque, nous avons travaillé avec Sistovi jusqu’à leur fermeture. Maintenant, nous nous tournons vers des fabricants comme DualSun, qui ont une production en partie en France. Nous privilégions des produits européens pour des raisons éthiques. Pour les onduleurs, nous utilisons des marques reconnues comme Fronius et SMA, et pour les micro-onduleurs, des marques comme APS et Enphase.

Qu’est-ce qu’une Baie de Brassage ?

Q : Pourriez-vous expliquer ce qu’est une baie de brassage, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c’est ?

R : Une baie de brassage est comme une armoire électrique, mais pour le courant faible, c’est-à-dire les réseaux informatiques, vidéos et téléphoniques. C’est un endroit où tout est centralisé, où l’on met les éléments actifs comme les switches et les enregistreurs vidéo. On y câble tous les éléments de courant faible, un peu comme on mettrait des disjoncteurs dans un tableau électrique. C’est principalement utilisé dans le tertiaire et l’industriel, mais de plus en plus de particuliers en demandent également pour leurs maisons.

Journaliste : Parfait. Merci beaucoup pour cette interview, M. Bellier. Je vous souhaite une bonne journée.

M. Bellier : Merci, bonne journée à vous aussi. Au revoir.