Le cybertruck affole la toile, en effet, de nombreux designers s’amusent à détourner le design punk initial. Nous avons sélectionné 5 designs qui sortent du lot.

Cybertruck : Version sport

Design inspirationnel du Tesla cybetruck dans une version sport empruntée à l’imaginaire F1 et conforme à l’univers cyber-punk. Ce format supercar pourrait être utilisé pour le cinéma ou pour une course de Formule E.

Cybetruck : Version caravane

C’est la folie sur les caravanes en ce moment, on me souffle que des propriétaires de Tesla envisageraient d’acheter un Tesla Semi pour aménager l’espace de stockage en caravane. Ici ce serait des propriétaires de cybertruck qui aimerait voyager avec leur maison format cybertruck 🙂 Il y a de l’idée non?

Cybertruck : Inspiration NASA

Il faut dire que le lancement de SpaceX a usé beaucoup de touches de clavier. Le monde a pu se découvrir une nouvelle passion pour la conquête spatiale et ce n’est pas pour déplaire à Elon Musk qui souhaite aller sur Mars, peut-être avec un cybertruck modifié comme celui-ci.

Cybetruck : Pour UPS une belle idée

UPS transporte parfois des produits sensibles, avec le cybertuck, ils pourraient réaliser leurs transferts en sécurité et avec style. C’est du moins ce que pense le designer qui nous propose cette version. Un peu cher pour transporter des cartons non ?

Cybetruck: Et pour la Police?

La police de Tusla a sûrement déjà passé commande pour faire les rondes policières en Cybertruck dans les rues de la ville. La pègre n’a qu’à bien se tenir! Avec ce design ravageur et surtout la robustesse de la carrosserie et des vitres, les policiers pourraient probablement transmettre une image de dynamisme et d’autorité. Affaire à suivre.

Cybertruck : Inspiration Moto Legend









C’est un jeune designer via Twitter qui nous a transmis ces designs de moto électrique au format cybertruck. Rappelons à cette occasion que la firme Tesla a prévu un petit quad qui rentre dans le coffre du Cybetruck. Cela peut vouloir dire qu’ils s’intéressent de près au sujet du deux-roues…