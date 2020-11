L’IPhone 11 est le smartphone le plus vendu en 2020, nous avons voulu savoir si sa place était (encore) bien méritée et si l’autonomie était LA réelle force de ce produit. Cet essai nous semble d’autant plus important à réaliser que cette version du smartphone by Apple bénéficie de nombreuses réductions à l’approche des fêtes de fin d’année. Faut-il en profiter?

Introduction

Nous testons tous les produits en conditions réelles. L’objectif est de retranscrire un avis de consommateur éclairé, geek – obligatoirement lorsqu’on aime Tesla – et objectif car sinon vous aurez du mal à vous faire un avis qui vous aidera à faire votre choix.

Au cours de cet essai, nous allons parler des caractéristiques techniques, de l’écran LCD, de Face ID à l’heure du Coronavirus, de ses performances, du prix et de sa disponibilité. Bien entendu, la partie logicielle ne sera pas oubliée car vous savez qu’Apple pense ses produits avec le logiciel (C’est peut-être pour cela que nous associons souvent Tesla et Apple).

Le Design

C’est ce que nous voyons en premier et parfois ce qui motive notre achat. Entre l’IPhone XR et l’IPhone 11 vous ne verrez pas de différences notable mais Apple a réalisé des travaux importants pour améliorer le design de ce smartphone.







En effet, le verre employé aussi bien pour la face avant que la face arrière est définit par la marque comme le plus résistant à la date de commercialisation. Ce qui peut rassurer les personnes qui ont l’habitude de faire tomber leur Smartphone. Bien entendu, le verre est conçu pour résister aux chocs les plus involontaires.





Nous utilisons le téléphone avec une simple coque transparente pour toujours profiter du design et nous n’avons pas eu à nous plaindre de la qualité des matériaux. Après un mois, je peux constater qu’il n’y a pas de rayures notables sur les parties exposées aux clés qui rencontrent souvent le smartphone dans la poche. Pareil pour la vitre avant, aucune micro-rayure n’est à constater, c’est fort non?

Fiche technique

Des performances en hausse par rapport aux versions précédentes. On s’en doute, mais ici, ce qui doit vous interpeller c’est la performance de l’équipement pour la prise de vue, l’écran LCD et la capacité de la batterie. Nous vous laissons juger.

La puce A13 Bionic est réputée aussi puissante qu’un processeur de PC et permet de faire tourner des jeux comme Fortnite sans problèmes.

Capacité 64 Go

128 Go

256 Go Dimensions et poids Largeur :75,7 mm

Hauteur :150,9 mm

Épaisseur :8,3 mm

Poids : 194 g Écran Écran Liquid Retina HD

LCD Multi-Touch tout écran de 6,1 pouces (diagonale) avec technologie IPS

Résolution de 1 792 x 828 pixels à 326 ppp

Contraste 1 400:1 (standard)

Affichage True Tone

Large gamme de couleurs (P3)

Haptic Touch

Luminosité maximale de 625 nits (standard)

Revêtement oléophobique résistant aux traces de doigts

Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères Puce Puce A13 Bionic

Neural Engine troisième génération Appareil photo Double appareil photo 12 Mpx : ultra grand-angle et grand-angle

Ultra grand-angle : ouverture ƒ/2,4 et champ de vision de 120°

Grand-angle : ouverture ƒ/1,8

Zoom optique arrière 2x

Zoom numérique jusqu’à 5x

Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur

Éclairage de portrait avec six effets (Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène mono, High‑key mono)

Stabilisation optique de l’image (grand-angle)

Objectif à cinq éléments (ultra grand-angle) ; objectif à six éléments (grand-angle)

Flash True Tone plus lumineux avec synchro lente

Panoramique (jusqu’à 63 Mpx)

Protection d’objectifs en cristal de saphir

100 % de Focus Pixels (grand-angle)

Mode Nuit (grand-angle)

Deep Fusion (grand-angle)

Smart HDR nouvelle génération pour les photos

Photos et Live Photos à large gamme de couleurs

Correction des yeux rouges avancée

Stabilisation automatique de l’image

Mode Rafale

Géo­référence­ment des photos

Formats d’image disponibles : HEIF et JPEG Alimentation et batterie Lecture vidéo :Jusqu’à 17 heures

Streaming vidéo :Jusqu’à 10 heures

Lecture audio :Jusqu’à 65 heures

Capacité de recharge rapide :Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus (vendu séparément)

Batterie lithium‑ion rechargeable intégrée

Recharge sans fil (avec des chargeurs Qi)

Recharge via l’adaptateur secteur ou le port USB d’un ordinateur Source Apple, détail complet ici

L’autonomie de l’Iphone 11 est-elle exceptionelle?

C’est l’argument phare des campagnes marketing de la marque. Grand habitué des versions «Plus», j’ai souhaité vérifier qu’à l’utilisation la batterie de l’IPhone 11 offrait bien une autonomie du tonnerre.

Après plus d’un mois d’utilisation, entre mon ancien IPhone 7 Plus et ce nouvel Iphone 11, je dois dire que j’ai gagné 4heures d’autonomie. C’est énorme pour moi qui travaille plus de 15 heures en utilisant beaucoup mon téléphone.

Ce gain d’autonomie m’a également permis de modifier ma routine de charge. Avec mon ancien modèle, j’avais la mauvaise habitude de le charger la nuit près de mon lit. J’ai toujours su que ce n’était pas idéal ni pour la batterie du smartphone, ni pour la santé et grâce à cette batterie, je peux le recharger avant d’aller travailler grâce à une batterie portative et je m’arrête très souvent aux 80% recommandés pour préserver la capacité de la batterie.

En termes de temps de charge, je constate qu’il est plus rapide de le recharger sur cette batterie amovible que sur secteur. J’ai compris l’aveu d’Apple sur le temps de rechargement, lorsque j’ai appris l’existence de chargeur USB-C qui comblent ce défaut de vitesse de charge mais qui vous obligera à acheter un accessoire supplémentaire, si vous voulez charger plus vite. Techniquement et en grand défenseur de la charge lente pour l’automobile électrique, je n’ai pas eu à me plaindre.

Je n’ai bien entendu aucun protocole de test, sinon celui du travail sur les réseaux sociaux, la consommation de vidéos ou la gestion de Tesla Magazine en mobilité et avec ce smartphone, je vous confirme que je peux faire tout cela pendant un jour et demi. Donc aucun doute que vous serez également surpris par les performances en termes d’autonomie. A noter que l’IPhone 11 bénéficie d’une meilleure autonomie que l’IPhone 11 Pro en cours d’utilisation.

L’écran LCD

Alors au risque de vous surprendre, je compare les smartphones Apple aux versions précédentes, je ne connais absolument pas les autres marques et donc je ne vous diraist pas que l’écran installé sur l’IPhone 11 est moins performant que ceux de la concurrence à génération équivalente. Tout simplement car ce sont des considérations de techniciens ou de geeks très avertis.

Ce que je vois tous les jours, c’est que par rapport à l’IPhone 7 Plus, l’écran est nettement plus lumineux sans dégrader la charge. La gestion de l’énergie est également très optimisée, il s’éteint souvent. Parfois c’est sympa, parfois c’est plus embêtant car il faut en permanence le prendre en main pour permettre à Face ID de vous identifier.

Nous avions également eu l’occasion de tester l’IPhone XS Max et étrangement, j’avais un meilleur ressenti par rapport à l’écran, je ne sais pas trop pourquoi mais il n’en demeure pas moins que l’écran de ce smartphone est très bien pour toutes les applications que j’ai pu décrire plus haut. J’ai aussi l’impression que l’on s’habitue royalement au produit, donc aucune inquiétude à avoir.

Quelles sont les fonctions clés du nouvel OS?

Nous avons pu mettre notre appareil à jour vers la version IOS 14.2 sans aucun problème après le déballage et le transfert de toutes nos applications.

Il faut prendre le temps de le configurer, surtout, si comme moi, vous faîtes un transfert de données d’une version précédente de l’IPhone. Je me suis rendu compte que je transfère des centaines d’Apps que je n’utilise pas et donc les nouveaux Widgets proposés m’ont encouragé à faire un ménage souhaitable.

Les « piles intelligentes » apportent un réel confort d’utilisation et cela vient combler une réflexion que j’avais. Apple est le mieux placé pour organiser nos Apps en fonction de ce que nous avons l’habitude de faire, d’une part grâce à l’apprentissage qu’il peut faire anonymement et ensuite grâce à la rigueur de sélection des Apps qui vont dans le store. Toutes les données déclaratives sont vérifiées et cela doit permettre un classement optimal.

Bien entendu, vous pouvez conserver votre ordre si vous le souhaitez, la bibliothèque d’App gérée par Apple est une option que vous retrouverez en allant tout à droite des écrans d’accueil.

La nouvelle version de plan

Pour intéresser les propriétaires de véhicules électriques et pour préparer l’avenir des mobilités, Apple a intégré à Plans les infrastructures de rechargement avec un état lorsque la borne communique sur son statut. Cela permet de préparer un road-trip ou de prévoir son temps d’arrêt au cours de sa journée de travail.

L’application Traduire

La pomme a souhaité se rendre indispensable aux touristes avec cette application très bien pensée pour permettre à deux propriétaires de smartphones d’intéragir. Vous pouvez rendre visible en gros caractère le texte qui vous intéresse de dire, l’entendre avec un mode dictée à voix haute et permettre à votre interlocuteur de vous répondre dans sa langue.

Vous vous souvenez de l’élève insolent qui sort son micro ordinateur dans les sous-doués passent le bac? C’est un peu ça ! 😂

Les appels discrets

Si vous êtes comme moi très sollicités la journée mais que vous ne souhaitez pas vous priver de l’usage de votre téléphone, vous allez adorer la nouvelle fonction appel discret. Désormais c’est uniquement la partie haute de l’écran qui est concernée par les appels. D’ailleurs pour toutes les notifications intrusives, avec Siri notamment, c’est ce nouveau format qui est privilégié.

Le must selon moi est de pouvoir miniaturiser la notification dans le coin en haut à gauche de l’appareil.

Liste des appareils compatibles avec IOS 14 (source Apple)

Face ID

L’identification sur votre Iphone est une procédure régulière. Je trouve d’ailleurs que nous avons nettement plus le sentiment de sécurité avec Face ID, qu’avec Touch ID car vous devez tenir votre téléphone pour le dévérouiller correctement. Cela pourra vous ennuyer mais il faut savoir ce que l’on veut.

Même si je ne vois pas trop comment Apple pourrait faire, je suis navré qu’il n’y ait pas eu de parade de trouvée à l’époque du Coronavirus. En effet, avec le masque, vous pourrez oublier Face ID. Deux solutions, utiliser le code de déverrouillage ou retirer momentanément votre masque.

C’est bien entendu faux de dire qu’Apple n’a pas réfléchit à la question mais la seule solution proposée à date est de vous renvoyer directement vers le code lorsque vous portez un masque. Cela permet de ne pas s’énerver avec son téléphone pour forcer l’apparition de cette procédure.

Prix et disponibilités

Ce smartphone est comme je vous le disais extrêmement populaire et il bénéficie à l’approche des fêtes de fin d’années de réductions substantielles. Jusqu’à – 30%.

Nous vous conseillons certains marchands sélectionnés par la rédaction selon des critères qui sont les nôtres. Nous ne percevons aucune commission, l’idée est simplement d’aiguiller vos recherches si le smartphone vous intéresse.

Darty 639,99€ Fnac 689,00€ Rue du Commerce 669,00€ Prix observés sur les sites mentionnés à date de rédaction de l’article. Les prix évoluent, il s’agit d’une indication.

