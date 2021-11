Le nouvel Ipad Mini est-il à la hauteur des attentes ?

Après des années d’attente, Apple a enfin revu le design de son iPad mini. S’il y a bien une tablette dont on attendait la mise à jour, c’est bien l’iPad mini d’Apple. L’iPad mini 5, sorti en 2019, avait impressionné son monde avec des performances époustouflantes. Et ce, malgré un design et un écran bien trop vieillot, surtout à côté de l’iPad Air qui avait repris le design des iPad Pro.

Désormais, Apple présente une tablette compacte avec un écran plus grand, tout en gardant l’encombrement de ses prédécesseurs. Voici donc la nouvelle tablette d’Apple pour les plus nomades d’entre nous. Pour son prix, comptez à partir de 599 euros en version WiFi avec 64Go pour monter jusqu’à 899 euros en version 5G/WiFi avec 256Go de mémoire interne.

Le design et l’écran : on en pense quoi ?

Finalement, l’iPad mini ne fait que reprendre le design des iPad Air et iPad Pro d’Apple, donc pas de grandes nouveautés. Les bords d’écran ne sont certes pas les plus fins du marché. Mais quand on voit encore l’iPad mini de 2019, c’est un bond en avant. La finition est excellente, comme on est en droit d’attendre de la part d’un produit Apple.

Concernant l’écran, on retrouve un écran Liquid Retina Display de 8,3 pouces avec une définition de 2266×14488 et une densité de 326ppp. Le format est légèrement différent du 4:3 et c’est bien une dalle IPS. L’écran en lui-même est excellent, avec une colorimétrie parfaitement maîtrisée et une bonne luminosité. Enfin, on passe au support de l’Apple Pencil de Seconde Génération et on peut le poser sur la tranche pour le recharger et l’appairer avec l’iPad mini.

Et la qualité des photos dans tout ça ?

On retrouve le même capteur que sur les récents iPad Pro M1. Cela permet de pouvoir documenter en toute quiétude nos prises de notes et autres. L’iPad mini n’a pas pour vocation de remplacer le smartphone pour la photo. Mais il permet tout de même de prendre des clichés du niveau d’un iPhone 11, ce qui n’est pas rien. En façade, on retrouve une caméra frontale capable d’enregistrer en 1080p (à 25fps, 30fps ou 60fps) et surtout avec un objectif ultra grand-angle.

Il permet notamment d’introduire la technologie Center Stage qu’on a pu tester avec FaceTime, Zoom ou encore Webex sur les iPad Pro M1. En bref, Center Stage utilise l’ultra grand-angle et le machine-learning pour reconnaître l’utilisateur et le suivre. Il permet ainsi une sorte de suivi de sujet durant les visions. Impressionnant !

Plus on a de pouces, mieux c’est !

Certains peuvent se demander l’intérêt d’un iPad mini avec un écran de 8,3 pouces et un smartphone XL avec un écran de 6,5 pouces comme l’iPhone 12/13 Pro Max. Il faut savoir que cette différence de moins de 2 pouces fait toute la différence dans le confort visuel. On a la nette impression d’avoir plus d’espace. En effet, il suffit de lire un manga sur un iPhone 12 Pro Max et un iPad mini (même celui de 2019) pour réaliser tout le confort visuel que cela apporte.

De plus, les proportions sont idéales pour une tablette : l’épaisseur de seulement 6,3mm et le poids ne dépassent pas les 300g. Cela permet un usage à une main sans se fatiguer. En comparaison, les iPad Air et iPad Pro de 11 pouces, avec un poids d’environ 460g ne le permettent pas forcément.

A quelles performances peut-on s’attendre ?

Du côté des performances, on ne va pas trop vous surprendre… Le nouvel iPad mini ne pourra pas rivaliser avec l’Apple Silicon M1 des iPad Pro. En revanche, on retrouve tout de même un SoC A15 Bionic, le même que celui des iPhone 13 et c’est tout de même 40% de performances en plus par rapport à l’iPad mini 5. Pour ce qui est du côté graphique, Apple parle d’un bond de 80% de performances en plus.

Dans tous les cas, on garde cette autonomie autour des 10 heures, comme tous les iPad. Tout dépend bien évidemment de nos usages.

On aime

Taille idéale pour la prise de note et les petits dessins

Support de l’Apple Pencil de Seconde Génération

Performances et autonomie

Ecran équilibré et poids

CenterStage

TouchID sur le bouton de mise en veille

On aime moins

Pas de version 512Go et une version 64Go qui peut s’avérer juste

Les bords d’écran pourraient être plus fins

Pas de FaceID

Conclusion : notre avis

Pour les plus nomades ou encore ceux qui aiment avoir un bloc-notes numérique utilisable à une main, Apple nous livre ici le meilleur iPad mini à ce jour et même plus, pour certains, l’iPad mini se présentera aussi comme le meilleur iPad tout court.

Une fois couplé avec un Apple Pencil, on se retrouve avec un duo qui détonne et qui est d’une efficacité redoutable, tellement qu’il peut même convaincre les amoureux d’un grand smartphone d’opter plutôt pour l’iPad mini avec un smartphone plus compact.

Puissant, équilibré, nomade, on ne doute pas du succès de l’iPad mini de cette année…

Notre rédaction teste régulièrement les nouveautés qui allient design, innovation et fonctionnalités pour améliorer le quotidien. Retrouvez nos avis sur la page de notre site dédié au lifestyle.