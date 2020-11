Le groupe hôtelier Evok a plusieurs joyaux sur sa couronne, notamment à Paris, comme ce superbe NOLINSKI que Tesla Mag vous avait fait découvrir au début du mois. Et tous ces joyaux sont bien différents, la preuve : au cœur du XVIe arrondissement de Paris, dans un immense centre de tri postal des années 70, repensé et régénéré par le créateur Philippe Starck, BRACH est élégant et atypique, doté de 59 chambres est suites, de terrasses et d’un rooftop aménagé autour d’un potager, avec vues imprenables sur les toits de Paris et la Tour Eiffel. A visiter dès la fin du confinement…

Au BRACH, l’architecture des années 30 rencontre le modernisme et le Bauhaus, le Dada et les surréalistes. Il n’y a que des couleurs chaudes, des matières naturelles et brutes comme le bois, le cuir, le béton, le verre, le marbre et le métal. Et partout des objets insolites, des oeuvres d’art qui créent une atmosphère chaleureuse. Ici, il est surtout question d’originalité, d’intimité, de confort et de convivialité, sur les huit étages de cette maison de verre. Il y a aussi des piscines et un club de sport, un bar, un restaurant, une épicerie et une pâtisserie. C’est un lieu de culture et de rencontres, une combinaison de contrastes et de contraires qui se complètent sans jamais s’entrechoquer.











C’est un patchwork vivant, surprenant et bienveillant. Avec au cœur du dispositif un lobby signé par Philippe Starck, une bulle d’intimité dans ce lieu ouvert et accueillant. Situé au premier étage, dans un espace réservé aux résidents de l’hôtel, il permet l’accueil des hôtes en toute discrétion, dans une ambiance chaleureuse et éclectique, sous un plafond habillé d’une toile originale de l’artiste Ara Starck.

Du premier au sixième étage, il y a 52 chambres de 24 à 42 m2, lumineuses, habillées de matières nobles. Et 7 suites de 60 à 200 m2. Toutes dotées d’une terrasse avec bain norvégien ou jacuzzi, dans un décor de bois, de cuir, de verre et de pierre. Elles s’ouvrent sur des terrasses arborées dominant Paris, avec accès exclusif au potager en rooftop.

Choisissez votre plan pour profiter d’avantages exclusifs aux membres Tesla Magazine

ADAM BENTALHA, UN CHEF UN PEU BRAQUE…

Le restaurant est une porte d’entrée vers l’univers de BRACH. « Je ne sais pas si c’est la cuisine d’aujourd’hui, ni celle probablement de demain, c’est juste la cuisine que j’ai envie de faire maintenant » ? confie Adam Bentalha. Le chef exécutif a fait ses armes dans les plus grandes cuisines parisiennes, du Ritz au Shangri-La en passant par le Royal Monceau et le Prince de Galles. Sa philosophie est simple : la cuisine peut être saine et équilibrée sans perdre le goût et la gourmandise. C’est aussi une histoire de rencontres, si possible au soleil, un peu épicées, entre des producteurs et des gourmets, entre le bien-être et le bien-manger.















Derrière l’impressionnant comptoir de 20 mètres de long ouvert sur les cuisines, s’alignent pâtisserie, bar à cocktail, épicerie fine, armoire à légumes frais, caves à vins et à fromages. Il peut y avoir 160 couverts répartis entre le comptoir, les tables d’hôtes et les tables plus intimes. Une vingtaine de tables sont dressées sur la terrasse couverte du restaurant. Imaginé par Philippe Starck, c’est un autre espace aux multiples influences culturelles, pour inviter au voyage et au partage. Avec en prime une peinture murale imaginée par Ara Starck. Et un DJ set les jeudi, vendredi et samedis soirs.

Dans la journée, Adam Bentalha propose aussi une carte snacking aux consonances d’Asie : sushis, ramens, poké bowls au thon rouge et mochis glacés… Des jus pressés et des cocktails festifs. Avec tout près de la terrasse (ouverte de 17h30 à 23h en hiver) une autre option, toujours au sein du BRACH : la boutique de quartier, idéale pour laisser libre cours à l’imagination du chef pâtissier Yann Brys et à son envie de faire découvrir ses créations aux riverains, même s’ils ne dorment pas au BRACH. Meilleur Ouvrier de France en 2011, Yann Brys propose des desserts traditionnels et des créations originales audacieuses et colorées, en phase avec les inspirations méditerranéennes de son « partner in crime », le chef Adam Bentalha.

UN BAR, UN CLUB DE SPORT, UN POTAGER…

Le Bar de BRACH est aussi un voyage à part entière, le long d’une carte de produits frais : condiments préparés minute, épices pilées au mortier, jus extraits à froid, sirops préparés maison par l’équipe de Simon Quentin, double Médaille d’or aux concours départementaux et régionaux du Meilleur Apprenti de France dans la catégorie Barman. Une carte de tapas est également proposée.

Choisissez votre plan pour profiter d’avantages exclusifs aux membres Tesla Magazine

Pour se remettre de toutes ces émotions, rien de tel qu’un club de sport déployé sur mille mètres-carré, dans une ambiance inspirée des clubs de boxe des années 30. La piscine de 22 mètres incite à l’enchaînement de longueurs quand le bassin d’eau chaude, le sauna, le hammam et la grotte de sel de l’Himalaya invitent à la relaxation. Et il y a un plus produit, aussi, grâce à KOS PARIS, garant d’une cosmétique à la fois naturelle et raffinée, qui associe la technicité du soin au sillage envoûtant de fragrances créées sur mesure. Dans son laboratoire parisien, KOS fait tout comme un créateur de haute couture parisienne, avec le même désir de perfection. Cette marque exclusive traque la belle matière première et ciselle ses produits de beauté dans un désir sans cesse renouvelé d’efficacité, de sensorialité et de plaisir orchestré par Sophie Allouche, la fondatrice de KOS.















Enfin, « last but not least », comme disent nos amis anglais, le toit de BRACH est devenu un jardin urbain, avec poulailler et vue à 360° sur les toits de Paris. En point de mire, la Tour Eiffel, tout en surveillant la pousse des herbes aromatiques, des fruits et des légumes. Alors, quelle que soit l’heure, on se laisse aller au spectacle de la ville, tout en participant éventuellement à un atelier vert : accompagnés du jardinier, petits et grands travaillent la terre, cultivent les fruits et les légumes, ramassent les œufs frais des poules du Brach. C’est une respiration joyeuse au milieu des plantes aromatiques, des fraises, des pieds de tomates et de Suzie, Bérénice et Églantine, les poules de luxe de ce potager très urbain. Pour faire bonne mesure, un panier en osier peut être garni pour un pique-nique et doté d’une bouteille de Rosé et Or 2018, la cuvée de prestige de Château Minuty, à savourer sur les coussins disposés dans le jardin. Etonnant et surtout très agréable.

PHILIPPE STARCK, LE CERVEAU DU BRACH

La notoriété globale et l’inventivité protéiforme de Philippe Starck ne doivent pas faire oublier l’essentiel, sa vision : que la création, quelle que soit la forme qu’elle prenne, rende la vie meilleure au plus grand nombre. Il est à ce titre l’un des pionniers et l’une des figures centrales du concept de « design démocratique ». En déployant son œuvre prolifique dans tous les domaines, des produits de notre quotidien (presse-citron, mobilier, vélo électrique ou éolienne individuelle), de l’architecture (hôtels, restaurants aspirant à être des lieux stimulants) à l’ingénierie navale et spatiale (méga yachts, capsule d’habitation pour tourisme spatial privé), il n’a cessé de repousser les limites et les critères du design, devenant l’un des créateurs les plus visionnaires de la scène internationale contemporaine. Philippe Starck et sa femme, Jasmine, vivent principalement dans les airs ou dans des “milieux de nulle part”. www.starck.com – Facebook : @StarckOfficial – Instagram : @Starck

Choisissez votre plan pour profiter d’avantages exclusifs aux membres Tesla Magazine