Apple Watch Series 7 : qu’est-ce qui change ?

LA nouveauté d’octobre, c’est l’Apple Watch Series 7, le nouveau petit bijou de la marque à la pomme.

On décortique ici pour vous ses nouveautés et tous ses atouts. Point d’attention particulier : la durabilité de la montre, résistante aux chocs, à l’eau et à la poussière.

Une première pour Apple !

Aperçu

L’Apple Watch est un compagnon quotidien indispensable ; elle vous permet de rester en contact avec les gens et les choses qui vous tiennent à cœur. Elle facilite la réponse aux appels et aux messages. Et même de localiser les éléments manquants !

Son suivi vous encourage à être actif et à profiter davantage de vos séances d’entraînement. Et avec des caractéristiques de santé et de bien-être comme :

ECG,

Blood Oxygen,

suivi du sommeil,

détection des chutes.

Incontestablement, l’Apple Watch vous aide, vous et vos proches, à rester en sécurité jour et nuit.

Elle nous permet de faire des choses incroyables depuis notre poignet qui étaient inimaginables il y a quelques années. Et cela continue d’avoir un impact incroyable sur la vie de tant de gens partout dans le monde.

Cette année, Apple présente l’Apple Watch Series 7, la plus évoluée de tous les temps. Elle dispose du plus grand écran, jamais vu dans les précédentes versions avec :

une interface utilisateur optimisée,

la recharge plus rapide,

le tout dans un design qui est un plus durable indéniable.

En plus, le boîtier en aluminium offre également de toutes nouvelles couleurs : bleu foncé, gris clair, vert, noir et rouge. Couplé à un vaste assortiment de nouvelles couleurs, il y a vraiment une Apple Watch pour tout le monde.

Nouveautés de l’Apple Watch Series 7

Des avancées techniques

L’Apple Watch Series 7 est l’Apple Watch la plus avancée et la plus performante à ce jour. Elle combine toutes les fonctionnalités puissantes de l’Apple Watch Series 6 à l’écran le plus perfectionné de la marque.

• Plus grand affichage. Elle est dotée de l’écran le plus grand et le plus avancé de tous les temps. On y trouve :

beaucoup plus de surface d’écran,

des bordures plus minces,

un bord réfractaire unique, qui donne l’impression que l’interface utilisateur s’enroule subtilement.

• Forme raffinée. La forme de l’Apple Watch Series 7 a été affinée pour que le boîtier et l’écran présentent des coins arrondis.

• Poignet plus clair vers le bas. L’écran est nettement plus lumineux à l’intérieur lorsque votre poignet est baissé. Cela facilite la consultation discrète de l’heure.

• Le plus durable. Le verre avant est le plus résistant aux fissures de toutes les montres Apple. Le développement d’une nouvelle résistance à la poussière IP6X et à l’eau WR50 font de cette merveille l’Apple Watch la plus durable à ce jour.

• Chargement plus rapide. Même avec un écran plus grand et une luminosité accrue au poignet, l’Apple Watch Series 7 offre toujours une autonomie d’une journée. De plus, elle se recharge maintenant jusqu’à 33 % plus vite que la Series 6.5

Des options de personnalisation uniques

• De toutes nouvelles couleurs en aluminium. L’Apple Watch Series 7 est disponible en cinq nouvelles couleurs en aluminium pour vous aider à exprimer votre style.

• Interface utilisateur optimisée. L’interface utilisateur a été repensée pour tirer parti de la taille et de la forme plus grandes du nouvel écran. Elle s’adapte à plus de texte à l’écran, comporte de plus grands boutons, des tailles de type et un clavier QWERTY.

• Faces de montres exclusives. L’Apple Watch Series 7 comprend également deux nouvelles faces de montre, profitant de l’écran plus grand et des bordures plus minces.

• Nike et Hermès. L’Apple Watch Nike offre des couleurs de bande fraîches et un nouveau visage. De son côté, l’Apple Watch Hermès introduit une nouvelle bande Double Tour et Circuit H Single Tour avec un visage de montre assorti.

Focus sur la durabilité de l’Apple Watch Series 7

L’Apple Watch Series 7 est l’Apple Watch la plus durable jamais fabriquée par Apple. Il s’agit de leur première Apple Watch, à la fois résistante à la poussière IP6X et résistante à la nage. Ce qui signifie que vous pouvez prendre l’Apple Watch Series 7 partout où vous voulez aller.

Le cristal le plus résistant aux fissures

Grâce à son nouveau design plus robuste, l’Apple Watch Series 7 est dotée d’un verre extrêmement résistant aux fissures. Le cristal avant est plus de 50 % plus épais à son point le plus élevé que celui de l’Apple Watch Series 6. Cela lui confère une résistance incroyable.

Résistant à la poussière

L’Apple Watch Series 7 est la première montre Apple à être certifiée IP6X anti-poussière, le niveau de protection le plus élevé. Cela signifie qu’il peut résister à

la poussière et les particules d’une journée venteuse,

le bac à sable, ou botté sur une piste de vélo de montagne.

Imperméable

Comme les modèles précédents, l’Apple Watch Series 7 est classée WR50 pour une résistance à l’eau de 50 mètres. Elle vous accompagnera à la piscine, dans l’océan ou sous la douche.

On vous le disait en introduction : une véritable petite pépite.

