Siège Auto Enfant : Cybex propose un modèle avec Airbag intégré

Une sécurité qui dure plus longtemps. Le nouveau siège auto Cybex – Anoris T i-Size – offre un siège spacieux où les enfants peuvent grandir jusqu’à ce qu’ils aient environ six ans (avec la même sécurité inégalée tout au long). Siège auto à partir de 15 mois donc et jusqu’à 21 kg maximum (six ans environ).

JUSQU’À 50 % DE SÉCURITÉ EN PLUS

Cachée dans le bouclier de l’Anoris T i-Size jusqu’à ce que son déploiement soit nécessaire, la technologie révolutionnaire d’airbag offre une protection inégalée plus rapide qu’un battement de cils.

En cas de collision frontale, l’airbag se gonfle en quelques millisecondes, protégeant la tête, le cou et le corps de l’enfant avant même que la force de la collision ne puisse les atteindre. Il forme un C autour du bouclier, conçu pour arrêter le mouvement vers l’avant, réduire la pression abdominale et maintenir l’enfant solidement en place.

Cette innovation permet non seulement d’atteindre des niveaux de sécurité sans précédent et une conception de bouclier plus compacte, mais aussi d’aider les parents à choisir le confort d’un voyage orienté face route en toute tranquillité. En tant que maman, je peux vous assurer que je serai nettement plus rassurée avec un siège aussi professionnel.

INTERACTION DIRECTE AVEC VOTRE ENFANT

Le voyage en face route permet un contact visuel facile avec votre enfant. La communication est libre et sans entraves, à un âge où chaque interaction est précieuse pour leur développement. Des études montrent que la plupart des parents tournent les sièges auto face route avant que leurs enfants atteignent l’âge de quatre ans actuellement recommandé.

Avec l’Anoris T i-Size, vous pouvez faire ce choix en toute confiance, sans compromis sur la sécurité. Une innovation qui favorise le développement de votre enfant, c’est un must-have !

Siège auto disponible en plusieurs couleurs

Bronze, vert olive, chocolat, bleu canard et bleu marine, il y en a pour tous les goûts ! Une housse été pour protéger le siège est bientôt disponible. En blanc, beige ou gris, vous pourrez une fois de plus faire un choix esthétique, correspondant à l’ambiance de votre voiture. Personnellement, j’ai flashé sur le bleu canard pour mon bout de chou…

Détails techniques du siège auto Cybex

Un appui doublé pour la tête

Une sécurité renforcée au niveau de la ceinture

La possibilité d’ajuster le siège selon la taille de vos enfants*

Un porte-gobelet

Des finitions propres

*Le bouclier antichoc et l’appui-tête sont entièrement réglables pour un ajustement parfait à tout âge. Et l’airbag intégré protège de 76 à 115cm durant leur croissance.

FOCUS : CONFORT MAXIMAL POUR VOTRE ENFANT TOUT AU LONG DE SA CROISSANCE

Comme je vous le disais dans les points de détails techniques, ce siège auto est particulièrement confortable pour votre enfant. Cela se voit clairement au visuel mais au touché également.

En effet, le voyage en dos route signifie souvent une position assise exiguë, ce qui entraîne des enfants malheureux et des trajets en voiture stressants. Dans un siège orienté vers l’avant, il n’y a aucune limite à l’espace pour les jambes de votre enfant.

Les membres en croissance ont suffisamment d’espace pour s’étirer et se déplacer, pour un confort illimité à chaque stade de croissance. Les enfants voyagent plus heureux et même les longs trajets sont plus détendus.

Tout cela grâce à la technologie airbag offrant une sécurité face route sans compromis.