Le tant attendu Tesla Cybertruck a fait une entrée spectaculaire sur le marché mexicain, marquant le début des livraisons avec un show lumineux époustouflant qui a captivé l’attention de nombreux amateurs de voitures.

Le lancement s’est déroulé dans une ambiance festive, transformée en véritable spectacle de lumières pour célébrer l’arrivée du Cybertruck. Les participants ont pu apprécier des démonstrations visuelles impressionnantes, mettant en valeur les lignes futuristes et angulaires du véhicule.

🔥🇲🇽 Tesla Cybertruck deliveries have started in Mexico with an amazing light show!

All Cybertrucks come equipped with the new wheel covers.pic.twitter.com/QNKnncMoUJ https://t.co/yCOtkBjxwZ

— Tesla Newswire (@TeslaNewswire) September 25, 2024