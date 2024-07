Tesla continue de repousser les limites de l’innovation avec son Cybertruck, capable désormais de se charger de 147 miles en seulement 15 minutes, comme promis grâce à la mise à jour 2024.20.7 et à l’amélioration de la charge rapide DC (Direct Current ou courant continu en français). Comprenons ensemble les détails de cette avancée technologique et ce qu’elle pourrait signifier pour les utilisateurs de Tesla.

La mise à jour 2024.20.7 : Qu’est-ce que cela signifie?

La mise à jour logicielle 2024.20.7 de Tesla est une avancée significative pour les propriétaires de Cybertruck. Grâce à cette mise à jour, le Cybertruck peut désormais recharger 147 miles en seulement 15 minutes. Cette amélioration est rendue possible par l’optimisation de la charge rapide DC, un processus de charge qui utilise le courant continu.

Préconditionnement de la batterie

Un des aspects cruciaux de cette mise à jour est le préconditionnement de la batterie. Le préconditionnement implique de préparer la batterie à l’avance pour qu’elle puisse supporter un débit de charge plus élevé. En d’autres termes, la voiture ajuste la température de la batterie avant d’atteindre une station de charge rapide, ce qui permet d’optimiser le processus de charge et de le rendre plus efficace.

La charge rapide DC (courant continu) permet à la voiture de recevoir une grande quantité d’énergie en un temps relativement court. Contrairement à la charge AC (courant alternatif) qui est plus lente, la charge DC est idéale pour les longs trajets où le temps de recharge doit être minimisé. Avec la mise à jour 2024.20.7, Tesla améliore encore cette technologie pour la rendre plus accessible et plus efficace pour les propriétaires de Cybertruck.

État de charge initial (SoC)

Un autre facteur important à noter est l’état de charge initial (SoC) au début de la recharge. Pour obtenir des performances de charge optimales, Tesla recommande de commencer la session de charge rapide avec un SoC de 10 %.

Implications pour la batterie 4680 de la Model Y

Il reste à voir si ces améliorations seront également appliquées à la batterie 4680 du modèle Y. La batterie 4680 est une innovation majeure de Tesla qui promet une meilleure autonomie et une densité énergétique accrue. Cependant, aucune information n’a été confirmée à ce jour sur l’application de cette mise à jour sur la Model Y équipée de cette batterie spécifique.

La batterie 4680 : Une révolution

La batterie 4680, un composant clé dans la vision future de Tesla, promet d’augmenter l’efficacité et l’autonomie des véhicules. C’est une batterie de plus grande capacité par rapport aux batteries traditionnelles, permettant aux véhicules de parcourir de plus longues distances sans recharge.

En conclusion, la mise à jour 2024.20.7 de Tesla et l’amélioration de la charge rapide DC marquent une étape importante dans l’évolution des véhicules électriques, en particulier pour le Cybertruck. Il sera intéressant de voir si ces innovations seront également déployées sur d’autres modèles, comme le Model Y équipé de la batterie 4680. Pour l’instant, les propriétaires de Cybertruck peuvent se réjouir de pouvoir parcourir de longues distances avec des temps de recharge minimisés.