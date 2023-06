Les ventes de Tesla en UE augmentent de 2 000% en mai

Les ventes de Tesla dans l’Union Européenne ont augmenté de 2 000% en mai par rapport à l’année dernière. En ne vendant que quatre modèles de voitures, le fabricant détient une part de marché de 2,3% dans l’ensemble du secteur automobile.

« Les ventes de Tesla en UE connaissent une hausse significative en mai »

Tesla a enregistré une augmentation significative des immatriculations dans l’UE le mois dernier. Par rapport à l’année précédente, l’entreprise a immatriculé 2 000% de véhicules en plus. Alors que seuls 967 véhicules ont été vendus en mai 2022, en mai 2023, le nombre a atteint un impressionnant total de 21 927 unités. Avec de solides ventes mensuelles, Tesla détient une impressionnante part de marché de 2,3% dans l’automobile, contre 0,1% en mai 2022.

« Le succès est possible grâce à la Giga Berlin »

L’année dernière, les ventes de Tesla en Europe ont été fortement affectées par les arrêts de production à Giga Shanghai en raison de la COVID-19. Giga Berlin a commencé ses opérations à la fin du mois de mars et n’a augmenté sa production que lentement. Cependant, cette année, les ventes européennes de Tesla ne dépendent plus de l’usine du fabricant en Chine.

Giga Berlin produit plus de 5 000 véhicules par semaine, soit plus de 20 000 véhicules par mois. Certaines de ces voitures sont envoyées à Taiwan ou dans d’autres pays européens non membres de l’UE. Cependant, la plupart d’entre elles peuvent être vendues dans les pays de l’UE, ce qui est une excellente nouvelle pour la région.

« La part des véhicules électriques a augmenté de 71% »

Le marché automobile global dans l’UE a progressé de 18,5% en mai. Le mois dernier, 938 950 nouvelles voitures ont été immatriculées. Les véhicules à essence représentaient 36,5% des nouvelles immatriculations. Les véhicules électriques hybrides ont pris une part de 25%. Les véhicules électriques à batterie détenaient une part de marché de 13,8% avec 129 847 immatriculations. Cela représente une augmentation de 70,9% par rapport à l’année dernière.