Dans l’univers scintillant des véhicules électriques, la compétition est féroce pour se démarquer. Les propriétaires de Fisker, cependant, ont trouvé une approche unique pour afficher leur différence. Avec une touche d’humour et un clin d’œil au compagnon à quatre pattes, ils ajoutent un charme inattendu à la présentation de leur Fisker Ocean.

Imaginez donc cette scène insolite : un Fisker Ocean bleu nuit, la nouvelle star des SUV électriques, stationné avec nonchalance le long d’une avenue citadine. À son bord, un fier canidé, le regard tourné vers l’horizon, semble être le capitaine de ce navire terrestre. Ce spectacle cocasse offre une image éclatante du propriétaire type de Fisker : décontracté, écoresponsable et prêt à briser les conventions.

Au-delà de l’humour, le Fisker Ocean est un véhicule qui parle de lui-même. Avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 à 7,9 secondes, il offre la réactivité et la vivacité que l’on attend d’un véhicule de cette trempe. Le temps de chargement de sa batterie varie entre 7,4 et 12 heures sur une prise 220V, un compromis acceptable pour ceux qui planifient leurs déplacements.

Le SUV VP arbore une carrosserie robuste et élégante, avec un volume de coffre généreux de 476 litres, extensible à un volume utile de 918 à 1 274 litres, démontrant que l’on peut allier écologie et espace. Ses dimensions de 4 774-4 775 mm de longueur, 1 955 mm de largeur et 1 629-1 631 mm de hauteur le rendent imposant, mais toujours élégant.

Les différentes versions de la Fisker Ocean

Avec ses 5 portes pratiques, le Fisker Ocean se décline en plusieurs versions pour satisfaire différents besoins et budgets :

Sport : À partir de 43 990 €, pour ceux qui recherchent l’efficacité électrique sans compromettre la performance.

: À partir de 43 990 €, pour ceux qui recherchent l’efficacité électrique sans compromettre la performance. Ultra : À partir de 57 990 €, alliant caractéristiques haut de gamme et confort supérieur.

: À partir de 57 990 €, alliant caractéristiques haut de gamme et confort supérieur. Extreme : À partir de 64 590 €, pour les adeptes de la technologie avancée et du luxe éco-conscient.

: À partir de 64 590 €, pour les adeptes de la technologie avancée et du luxe éco-conscient. One : Un modèle électrique qui définit le haut de gamme de Fisker.

Chaque version incarne l’engagement de Fisker envers l’innovation, la durabilité et le design. Mais pour l’instant, l’image qui restera gravée dans les esprits est celle d’un chien, symbole vivant de la joie et de la liberté, juché à la fenêtre de l’un des véhicules électriques les plus tendance du moment. Un message clair : le Fisker Ocean est plus qu’un moyen de transport, c’est une extension de votre personnalité… et celle de votre meilleur ami à quatre pattes !