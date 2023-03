Drive to Zero: 10 bonnes raisons pour s’y rendre

En tant que partenaire média du salon Drive To Zero, Tesla Mag est fier de participer à cet événement qui rassemble une diversité d’acteurs de l’industrie automobile autour d’un objectif commun : atteindre la neutralité carbone d’ici 2035. Bien que nous couvrions un nombre limité de salons chaque année, nous avons été particulièrement séduits par l’approche fédératrice de Drive To Zero, qui incarne l’ambition et la nécessité d’une collaboration collective pour relever ce défi crucial. Nous sommes convaincus que cet objectif audacieux ne pourra être atteint qu’ensemble, en encourageant l’innovation, la coopération et l’engagement de tous les acteurs de l’industrie.

10 bonnes raison de prendre votre billet pour Drive to Zero

Le salon Drive to Zero, qui se tiendra du 5 au 7 avril 2023 au Grand Palais Ephémère à Paris, offre une occasion unique aux acteurs de l’industrie automobile de :

Tables rondes et ateliers animés par des personnalités influentes du secteur : Rejoignez les échanges passionnants avec des experts de renom tels que Clément Beaune, Ministre en charge des Transports, Mathieu Flonneau, Historien des mobilités, Bernard Jullien, Économiste spécialiste de l’industrie automobile et Gabriel Plassat, expert auprès de l’ADEME, pour découvrir les dernières tendances et innovations de la mobilité décarbonée. Remise du prix de l’innovation : Soyez témoin de la remise du premier prix qui récompense les innovations de la mobilité zéro carbone, une opportunité unique pour découvrir les projets les plus novateurs du secteur. Exposition artistique immersive : Laissez-vous inspirer par une expérience immersive artistique qui éveillera votre imagination et vos idées autour de la mobilité décarbonée, une occasion unique pour repenser la façon dont nous nous déplaçons et interagissons avec notre environnement. Soirée Drive to Zero : Profitez d’un moment de convivialité et de networking avec les acteurs de l’industrie automobile et les décideurs publics lors de la soirée Drive to Zero, une opportunité pour échanger et tisser des liens avec des professionnels passionnés. Des intervenants de prestige : Bénéficiez de l’expertise et de l’expérience de personnalités de prestige telles que Luc Chatel, Président de la Plateforme Française Automobile, Fabien Derville, Président Mobivia Groupe et Decathlon, et Constance Maréchal Dereu, Directrice Générale de France Logistique, pour enrichir votre vision de la mobilité décarbonée et contribuer à la transition vers un avenir plus durable. Rejoindre l’éco-système de la mobilité décarbonée sur les territoires Rencontrer les décideurs publics et privés du déploiement des solutions de mobilité Promouvoir leurs solutions auprès de ces décideurs Participer à un programme de conférences de haute qualité produit par un comité d’experts Bénéficier d’une amplification médiatique multi-sectorielle exceptionnelle

Vous l’aurez compris, nous vous invitons à prendre votre billet dès maintenant pour participer à ce salon qui s’annonce exceptionnel avec l’ensemble de l’écosystème NetZero.