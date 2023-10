Hyundai, Genesis et Kia se joignent au réseau de Superchargeurs Tesla

Le paysage de la mobilité électrique est en perpétuelle évolution, et la récente annonce de Hyundai vient renforcer cette dynamique. Le géant automobile sud-coréen, dans une manœuvre stratégique pour élargir l’accessibilité et la commodité pour les propriétaires de véhicules électriques, a annoncé que ses marques Hyundai, Genesis et Kia adopteront la norme de recharge nord-américaine (NACS) dès l’automne 2024.

Accès élargi aux Superchargeurs de Tesla

Cela signifie qu’à partir de cette date, les futurs modèles comme l’IONIQ 5 et l’IONIQ 6, et éventuellement l’IONIQ 7, seront équipés d’un port de recharge NACS. Ces véhicules pourront alors accéder au réseau étendu de plus de 12 000 Superchargeurs Tesla en Amérique du Nord. C’est une aubaine, en particulier compte tenu de la capacité impressionnante de recharge de plus de 200 kW de la plateforme E-GMP du groupe Hyundai.

Pour assurer la flexibilité, un adaptateur sera fourni avec ces véhicules pour permettre la compatibilité avec les bornes utilisant un connecteur CCS.

L’avantage du réseau Tesla

Cette collaboration entre Hyundai et Tesla est un signe fort de la volonté du constructeur de fournir la meilleure expérience possible à ses clients. Comme l’a souligné José Muñoz, président de Hyundai Motor Company, cette alliance permettra aux propriétaires de Hyundai de bénéficier d’une plus grande confiance quant à leur capacité à recharger leurs véhicules électriques.

Et il ne s’agit pas uniquement de Hyundai. La marque de luxe Genesis, et la marque sœur Kia, emboîtent le pas. Modèles tels que le GV60 de Genesis, ou encore les EV6 et EV9 de Kia, bénéficieront également de cette expansion du réseau de recharge.

De plus, Hyundai prévoit d’offrir aux propriétaires actuels, équipés du port CCS, l’accès aux Superchargeurs Tesla dès 2025, en leur fournissant un adaptateur.

Il convient de noter que plusieurs autres constructeurs, tels que Ford, GM, Volvo et Nissan, pour n’en nommer que quelques-uns, ont également fait des annonces similaires récemment. Cela témoigne de la confiance de l’industrie dans le réseau de Superchargeurs de Tesla, qui, selon J.D. Power, se distingue en termes de fiabilité et de satisfaction des clients.

Conclusion

Le mouvement vers l’électrification de la mobilité est irréversible et l’extension de l’accès aux infrastructures de recharge est une étape cruciale pour faciliter cette transition. Cette décision des géants de l’automobile, Hyundai, Genesis et Kia, de s’intégrer au réseau Tesla est un signe positif pour l’avenir de la mobilité électrique.

Pour les lecteurs de Tesla Mag, nous vous invitons à rester à l’écoute pour d’autres mises à jour sur l’évolution des véhicules électriques et des infrastructures de recharge. Votre mobilité électrique est notre passion.