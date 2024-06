Cher Elon Musk et l’équipe de Tesla,

Chez Tesla Mag, nous avons souhaité formaliser des retours d’expérience. Nous recevons quotidiennement des témoignages de satisfaction ainsi que des suggestions constructives visant à améliorer encore davantage l’expérience des utilisateurs de Tesla. Aujourd’hui, nous avons compilé plusieurs retours de propriétaires qui souhaitent partager leurs expériences et suggestions avec vous. Pour respecter leur vie privée, nous avons anonymisé leurs témoignages tout en conservant l’essence de leurs propos. Notre démarche vise à vous fournir des commentaires pertinents pour améliorer les fonctionnalités de vos véhicules et répondre aux attentes de vos clients fidèles.

Volant capacitif et commodités

Message d’un propriétaire :

« Ce serait bien de mettre un volant capacitif car en ligne droite c’est un peu pénible tous ces rappels qu’il faut les mains sur le volant alors qu’elles y sont! Et je pense que c’est une erreur d’avoir enlevé les commodos. J’ai des amis qui me disent ne plus mettre les clignotants dans les ronds point à cause de cela. Et pour manœuvrer ce n’est pas très pratique de faire marche avant/arrière plusieurs fois en touchant l’écran. »

Suggestions :

Intégration d’un volant capacitif pour réduire les rappels de maintenir les mains sur le volant.

Réintroduction des commodos pour une utilisation plus intuitive des clignotants et des manœuvres plus faciles.

Mode sentinelle

Message d’un propriétaire :

« Bonjour. Je vous contacte pour le mode sentinelle qui est beaucoup trop sensible aux insectes. C’est insupportable. Le moindre moustique ou moucheron et ça sonne. Nous avons eu un soucis un dimanche matin 8h30 en zone touristique où notre voiture s’est mise à sonner au pied d’un immeuble. De nombreuses situations similaires se sont produites. C’est le seul point négatif (avec les freinages fantômes sur autoroute) qui nous pose problème. Sinon c’est une voiture incroyable. »

Suggestions :

Ajustement de la sensibilité du mode sentinelle pour éviter les déclenchements par des insectes.

Amélioration des algorithmes pour réduire les freinages fantômes sur autoroute.

Évaluation de reprise des véhicules

Message d’un propriétaire :

« J’ai acheté une Tesla performance modèle 3 en juillet 2022 à 68500€. Aujourd’hui, après 77000 km, je souhaite acquérir la nouvelle modèle 3 performances. Tesla me reprend mon véhicule à 28500€. Trouvez l’erreur? »

Suggestions :

Revoir les politiques de reprise des véhicules pour offrir des évaluations plus justes et compétitives, prenant en compte la fidélité et l’entretien des véhicules par les propriétaires.

Régulateur de vitesse et autonomie

Message d’un propriétaire :

« Je suis très déçu par le régulateur de vitesse de ma Tesla Y. Soit on se sert de la limitation de vitesse pour sélectionner la vitesse mais très souvent la vitesse affichée est fausse, soit on atteint la vitesse souhaitée en fonction de la limitation réelle, on la sélectionne puis on l’ajuste avec la molette, ok, mais dès qu’on libère le limiteur, il ne reprend pas la vitesse précédemment sélectionnée comme sur les autres marques de véhicule que j’ai pu conduire. Aussi, il semblerait que l’autonomie puisse être augmentée. À 130km/h sur autoroute, l’autonomie constatée n’est que de 250km avec 12% de réserve, largement insuffisant par rapport aux 455km annoncés. »

Suggestions :

Amélioration du régulateur de vitesse pour qu’il reprenne automatiquement la vitesse précédemment sélectionnée.

Augmentation de l’autonomie réelle des véhicules, surtout à des vitesses autoroutières, pour se rapprocher des chiffres annoncés.

Auto Park et sécurité

Message d’un propriétaire :

« En mode autopilot, notre attention est requise par le message sur l’écran et diminue notre attention à la route. J’attends depuis plus d’un an la fonction Auto Park sans aucune nouvelle d’une date de livraison. »

Suggestions :

Minimiser les distractions causées par les messages sur l’écran en mode autopilot.

Fournir des mises à jour régulières et des échéanciers clairs concernant la fonctionnalité Auto Park et d’autres fonctionnalités attendues.

Nous espérons que ces retours vous seront utiles et nous sommes convaincus que ces améliorations feront de Tesla une marque encore plus exceptionnelle. Nous restons à votre disposition pour toute discussion ou clarification concernant ces points.

Cordialement,

TMBC

Méthodologie :

Pour réaliser cette lettre ouverte, nous avons compilé les retours de plusieurs propriétaires de Tesla qui ont partagé leurs expériences et suggestions avec nous. Afin de préserver leur anonymat, nous avons retiré toute information personnelle et identifiable de leurs messages. Nous avons ensuite synthétisé les principaux points de leurs retours pour vous les présenter de manière claire et constructive. Cette démarche permet de respecter la vie privée de nos contributeurs tout en vous fournissant des feedbacks authentiques et représentatifs de la communauté Tesla Mag.