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Le mode Sentinelle surveille votre Tesla garée avec ses caméras, et vous prévient sur votre téléphone. Voici comment l’activer et le couper, ce qu’il enregistre en Europe, ce qu’il consomme, et ce que dit le droit français. Ce guide suit le manuel du propriétaire en français, dans sa version logicielle 2026.32, identique pour les Model 3 et les Model Y.

Ce que fait le mode Sentinelle

Le mode Sentinelle fonctionne quand la voiture est verrouillée et en position P. Ses caméras extérieures, et ses capteurs selon l’équipement, restent alors en éveil. S’il repère une menace ou de fortes secousses, comme un remorquage, il réagit de cinq façons :

les phares clignotent ;

l’alarme retentit ;

l’écran affiche un message qui prévient que les caméras peuvent enregistrer ;

l’application vous signale le déclenchement de l’alarme ;

la séquence est sauvegardée sur la clé USB, si une clé est branchée.

Quand un événement ne ressemble pas à une menace évidente, la voiture l’enregistre sans faire sonner l’alarme. Le mode est désactivé à la livraison. Et Tesla reste prudent dans son manuel : le mode Sentinelle ne protège pas contre toutes les menaces, et tous les impacts ne sont pas forcément détectés.

Activer le mode Sentinelle

Branchez une clé USB d’au moins 64 Go, formatée, sur le port USB-A de la boîte à gants. Sur les Model 3 et Model Y récents, c’est le seul port qui enregistre : ceux de la console ne font que recharger. Sans clé, la voiture vous alerte mais ne garde aucune image. Voiture en P, activez la caméra embarquée : Contrôles > Sécurité > Caméra embarquée. Le mode Sentinelle en a besoin. Activez le mode Sentinelle. L’icône du mode dans Contrôles l’allume pour le stationnement en cours, et devient rouge. Le réglage Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle l’active automatiquement à chaque fois que vous quittez la voiture.

Vous pouvez aussi l’allumer à distance, depuis l’application Tesla, onglet Sécurité, ou à la voix, voiture en P : « Active Sentinelle » ou « Garde ma Tesla en sécurité » font l’affaire.

Désactiver le mode Sentinelle, ou l’exclure de certains lieux

Jusqu’au prochain trajet : touchez l’icône du mode ; il est coupé quand elle n’est plus rouge.

: touchez l’icône du mode ; il est coupé quand elle n’est plus rouge. Sur plusieurs trajets : Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle, position « Dés. ».

: Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle, position « Dés. ». À distance : application Tesla, onglet Sécurité.

: application Tesla, onglet Sécurité. À la voix : « Désactive le mode Sentinelle ».

Le plus pratique reste d’exclure les lieux sûrs. Dans Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle, les options « Exclure Domicile », « Exclure Travail » et « Exclure Favoris » empêchent le mode de s’allumer tout seul à ces adresses, dans un rayon d’environ 500 mètres. Une activation à la main reste prioritaire jusqu’au trajet suivant. En Europe, couper le mode efface les séquences récentes qui n’ont pas été sauvegardées ; les événements détectés restent sur la clé.

Ce qu’il enregistre en Europe

Pour respecter les règles européennes sur la vie privée, Tesla bride le mode Sentinelle : il n’enregistre que dix minutes à la fois, et ne garde les images que si la voiture ou une caméra détecte un événement de sécurité, selon le manuel. La durée des vidéos se règle dans Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle.

Chaque séquence sauvegardée compte six vidéos, une par caméra : avant, arrière, côtés et montants. Les Model 3 de 2017 à 2023 en enregistrent quatre. Sur la clé, elles se rangent dans le dossier TeslaCam, sous-dossier SentryClips ; quand la place manque, les plus anciennes sont supprimées, sans retour possible. À l’écran ou dans l’application, la lecture affiche aussi la vitesse, le rapport engagé et l’angle du volant, des données que Tesla présente comme indicatives.

Surtout, les vidéos restent dans la voiture : Tesla ne les reçoit pas et ne peut pas vous les envoyer. Gardez donc votre clé. Pour plus de discrétion, Contrôles > Sécurité permet aussi de chiffrer les enregistrements : ils ne se lisent alors que sur la voiture, ou sur dashcam.tesla.com avec un compte Tesla lié à la voiture.

Quelle clé USB choisir

Tesla demande 64 Go au minimum, la plus grande capacité possible, et une écriture continue d’au moins 4 Mo/s, à ne pas confondre avec la vitesse maximale affichée sur l’emballage. Les voitures produites depuis début 2020 environ ont une clé préformatée dans la boîte à gants. Si vous la remplacez, faites-la formater par la voiture (Contrôles > Sécurité > Formater USB) : elle passe en exFAT avec le bon dossier. Évitez les hubs USB, qui peuvent empêcher le mode Sentinelle de reconnaître la clé. La boutique Tesla française ne vend pas de clé.

Deux références vendues et expédiées par Amazon : la clé Samsung FIT Plus 512 Go — 129,97 €, assez petite pour rester dans le port de la boîte à gants, et le SSD Samsung T9 1 To — 179,99 €, livré avec un câble USB-C vers USB-A. Notre comparatif clé USB ou SSD pour le mode Sentinelle détaille les autres options, la chaleur de l’habitacle et les garanties.

La vue en direct depuis l’application

Avec l’abonnement Connectivité Premium, l’application peut afficher les caméras de la voiture en direct : Sécurité > Mode Sentinelle > Visualiser le flux vidéo. Il faut l’avoir autorisé sur l’écran de la voiture (Contrôles > Sécurité > Mode Sentinelle > Visualiser la caméra en direct sur l’appli mobile), avec un téléphone jumelé comme clé. Le manuel européen limite cette vue à environ 15 minutes par jour. Pendant ce temps, la voiture fait clignoter ses feux de temps en temps et affiche un message, pour prévenir les passants. Aucun son n’est enregistré, et le flux est chiffré. Si le Mode Animaux est actif, vous pouvez basculer sur la caméra de l’habitacle.

La visionneuse des enregistrements dans l’application demande aussi la Connectivité Premium. Les détails sont sur la page Connectivité de Tesla.

Combien consomme le mode Sentinelle ?

Tesla ne donne aucun chiffre. Son manuel prévient seulement que « la consommation d’énergie est susceptible d’augmenter lorsque le mode Sentinelle est actif », et range le mode parmi les fonctions qui pèsent sur l’autonomie à l’arrêt. Pour mesurer ce que perd votre voiture, ouvrez l’application Énergie, onglet Stationnement : elle affiche l’énergie consommée depuis le dernier trajet.

Un garde-fou existe : le mode Sentinelle se coupe quand la voiture passe en mode Faible puissance, dont le seuil se règle entre 10 et 20 % de batterie (20 % par défaut), et l’application vous prévient. Pour limiter la consommation, Tesla conseille d’exclure les lieux sûrs, et de laisser la voiture branchée quand elle ne roule pas.

Ce qui coupe ou bloque le mode Sentinelle

le mode Faible puissance, comme vu plus haut ;

le mode Camping, le mode Lavage et le mode Entretien ;

le test de santé de la batterie, le temps du test ;

la caméra embarquée coupée, ou une clé branchée sur le mauvais port ;

la visionneuse ouverte sur l’écran, qui met l’enregistrement en pause.

Le Mode Animaux, lui, est compatible : les deux fonctionnent ensemble, et les sons du mode Sentinelle sont alors coupés par défaut pour ménager l’animal.

Le mode Sentinelle est-il légal en France ?

Aucun texte ne vise le mode Sentinelle, et aucun ne l’interdit. La CNIL constate elle-même « l’absence de cadre juridique spécifique » pour les caméras embarquées, y compris celles intégrées par le constructeur, et prépare des recommandations, pas encore publiées. Tesla, de son côté, laisse au propriétaire le respect des règles locales sur les caméras.

Ce sont donc les règles générales qui s’appliquent : le respect de la vie privée (Code civil, article 9), l’interdiction de capter sans son accord l’image d’une personne dans un lieu privé (Code pénal, article 226-1), et le droit à l’image. Pour les caméras installées chez soi, la CNIL interdit de filmer la voie publique, même pour surveiller sa voiture garée devant la maison ; elle n’a pas encore dit comment cette règle s’applique aux caméras des voitures. L’option « Exclure Domicile » évite en tout cas que le mode s’active chez vous.

Le point sensible, c’est la diffusion. Avant de publier une vidéo, floutez les plaques et les visages reconnaissables : la CNIL rappelle qu’un particulier ne peut en principe pas publier la photo d’un véhicule sans flouter sa plaque. Gardez l’original intact sur la clé.

Comme preuve, en revanche, la vidéo a sa place : en matière pénale, la preuve est libre et le juge l’apprécie (Code de procédure pénale, article 427). Attention, la plainte en ligne n’accepte que des JPEG, PNG ou PDF de 5 Mo au plus : pour transmettre une vidéo, il faut contacter le service qui traite votre plainte. Par courrier au procureur, les vidéos font partie des preuves que l’on peut joindre.

Ce qui a changé en 2025 et 2026

Décembre 2025 : les vidéos affichent la vitesse, l’angle du volant et l’état de la conduite automatique (mise à jour de fin d’année).

: les vidéos affichent la vitesse, l’angle du volant et l’état de la conduite automatique (mise à jour de fin d’année). Avril 2026 : les clips téléchargés sur le téléphone gardent ces données (application Tesla 4.55.6).

: les clips téléchargés sur le téléphone gardent ces données (application Tesla 4.55.6). Avril 2026 toujours : Tesla a annoncé une caméra embarquée capable de garder jusqu’à 24 heures d’images. Le manuel européen ne la décrit pas encore : les enregistrements récents y restent limités à 60 minutes, et la règle des dix minutes du mode Sentinelle tient toujours.

Toutes les mises à jour, version par version, sont sur notre page mises à jour Tesla. Pour la caméra embarquée en roulant, voyez aussi notre tuto de la dashcam.

Questions fréquentes

Le mode Sentinelle fonctionne-t-il sans clé USB ?

Oui, mais seulement pour les alertes : la voiture vous prévient sur l’application, sans garder aucune vidéo.

Tesla peut-elle récupérer mes vidéos ?

Non. Les enregistrements restent sur la clé, dans la voiture : Tesla ne les reçoit pas et ne peut pas les fournir.

La vue en direct transmet-elle le son ?

Non. Tesla précise qu’aucun son n’est enregistré pendant la vue en direct, et que le flux est chiffré.

Peut-on l’utiliser avec le Mode Animaux ?

Oui. Les sons du mode Sentinelle sont alors coupés par défaut, et la vue en direct peut montrer l’habitacle.

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Sources : manuel Tesla, page Mode Sentinelle et exigences de clé USB (version 2026.32, Europe) ; Tesla, Connectivité ; CNIL, programme de travail sur les caméras embarquées (26 février 2025) ; CNIL, la vidéosurveillance chez soi ; Légifrance ; ministère de l’Intérieur, plainte en ligne.

Prix et disponibilité relevés sur Amazon le 06/10/2026 à 21h05. Ils peuvent varier depuis.