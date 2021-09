Option Autopilot Tesla : ce qu’il faut savoir

Si vous vous posez un certain nombre de questions sur l’Autopilot de Tesla, vous êtes au bon endroit. Dans cet article, nous ferons un tour d’horizon, depuis les capacités réelles de cette option, jusqu’aux mises à jour à venir, en passant par les avis éclairés, et éclairants, des internautes.

Système de capteurs avancés : le futur de la conduite ?

Aujourd’hui, cette option offre huit caméras panoramiques avec une visibilité à 360° autour de la voiture et une portée de 250 m. A cela, viennent s’ajouter douze capteurs à ultrasons nouvelle génération, permettant de détecter les objets solides ou les liquides avec une portée et une précision quasiment deux fois supérieure au système précédent.

Un radar avant à haute capacité de traitement complète les données environnementales, grâce à une longueur d’onde redondante, capable de voir à travers les fortes pluies, le brouillard, la poussière et même la voiture qui vous précède. Tous les nouveaux véhicules Tesla offrent des équipements avancés vous donnant accès aux fonctions de l’Autopilot.

Dans le futur, des capacités de conduite entièrement autonome seront accessibles grâce à des mises à jour qui viendront enrichir au fil du temps les fonctionnalités du véhicule.

L’Autopilot, qu’est-ce que c’est concrètement ?

Les fonctionnalités avancées de sécurité et de confort de l’Autopilot ont été pensées pour vous assister sur les aspects les moins agréables de la conduite. L’Autopilot s’enrichit de nouvelles fonctions, et améliore les fonctionnalités existantes pour renforcer davantage la sécurité et les capacités de votre Tesla.

L’Autopilot permet à votre véhicule de maintenir une trajectoire, d’accélérer et de freiner automatiquement dans sa voie. Cependant, les fonctionnalités actuelles de l’Autopilot exigent une surveillance active de la part du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome.

Que permet l’Autopilot ?

Navigation en Autopilot

La navigation en Autopilot suggère les changements de voie requis sur votre itinéraire, avec des ajustements, afin de ne pas avoir à rester derrière des véhicules ou camions lents.

Lorsqu’elle est activée, elle dirige également automatiquement votre véhicule sur les échanges autoroutiers et vers les sorties préconisées, en fonction de votre destination.

Assistance au maintien de cap Autosteer +

Grâce aux caméras, aux capteurs et à la puissance de calcul du nouveau système Tesla Vision, votre Tesla peut maintenant emprunter des routes plus complexes et plus étroites.

Sortie auto intelligente

Grâce à Smart Summon, votre véhicule peut rouler dans des parkings, ou d’autres environnements complexes, et manœuvrer autour des obstacles pour venir à votre rencontre dans un parking.

Qu’en pensent les internautes ?

Un constat alarmant

Afin de prévenir les (futurs) propriétaires de Tesla, cet internaute choisit de partager son constat, relativement alarmant : “Utiliser la fonction FSD (Full Self-Driving) sans avoir indiqué une destination, et donc sans la navigation, est dangereux“.

En effet, l’intelligence artificielle (IA) de la voiture analyse et choisit sa voie sans recours à un itinéraire et peut vous exposer à voir la voiture aller sur une voie qui n’est pas la bonne, comme par exemple quand elle a le choix entre aller tout droit ou prendre une voie de changement de direction.

Il poursuit : “La surprise est alors vive et la situation assez anxiogène devant l’urgence à reprendre la bonne direction alors que vous roulez à 100km/h comme ce fut mon cas”.

Il faut donc éviter d’utiliser le FSD sans l’assistance de la navigation !

Des nuances à apporter

Ce risque serait présent chez ceux qui ont l’option FSD, et pas l’Autopilot classique. Une récente mise à jour pourrait provoquer cette situation, car cela n’est jamais arrivé à la plupart des propriétaires de Tesla ayant pourtant utilisé l’Autopilot sans navigation.

Pour d’autres internautes, cela semble logique. En effet, l’utilisation du FSD permet le changement de file auto, car sa fonction est de maintenir la vitesse programmée. Si pour maintenir cette vitesse, l’auto doit prendre la file de gauche et retourner à droite dès que possible, elle le fera.

Ainsi, si une file à droite apparaît, l’auto la prendra sans se préoccuper de la destination puisque, sans la navigation renseignée, elle ne connaît pas la destination souhaitée. On espère tout de même que cette problématique est bien expliquée dans le manuel utilisateur !

FSD : utile ou pas ?

En France, quelques centaines de mètre avant le feu rouge, la Tesla demande de confirmer (en pressant une fois le commodo vers soi) que, si le feu est vert, elle peut passer, ou redémarrer toute seule au passage au vert ; en l’absence de confirmation, elle s’arrête (même si c’est vert) et redonne la main.

Un internaute nous donne son avis : “Je l’utilise peu si ce n’est pour épater les copains car en France tu es toujours en train de confirmer ses décisions et ça demande pas mal de concentration donc autant conduire en ville”.

Pour lui, le seul vrai intérêt est lors des bouchons, car la Tesla dotée de cette option le gère très bien, sans avoir à confirmer tout le temps. L’un des autres intérêts du FSD est de ne pas avoir besoin de désenclencher et de réenclencher l’autopilote sur autoroute lorsqu’on double.

Et voilà, pour un tour à 360° de l’option Autopilot de Tesla !

Sources :