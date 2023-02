Liste des bornes de recharge à Toulouse métropole par commune

Le réseau de la Métropole de Toulouse propose plusieurs bornes de recharge pour les usagers de véhicules électriques et hybrides rechargeables, dans le cadre de la mise en œuvre de la Zone à Faibles Émissions.

Depuis 2015, le réseau Révéo a été déployé sur les 37 communes du territoire de la métropole. En 2019, Bouygues Énergies & Services a été choisi pour installer et exploiter des bornes de recharge ultra-rapides sur la voirie, et la première station a été inaugurée en novembre 2021.

En complémentarité du réseau Révéo et celui du Syndicat Départemental de la Haute-Garonne, le Programme d’Investissement d’Avenir 3 vise à accélérer le déploiement des bornes de charge normales et ultra-rapides sur le territoire. Toulouse Métropole équipe également les parkings en ouvrage concédés et en régie de bornes de recharge. Les différents opérateurs du réseau de la métropole sont Révéo, Indigo, Allego, et Alizé réseau recharge VILAGIL.

Les bornes de recharge proposées comprennent des bornes de charge normales jusqu’à 22 kW, des bornes de charge rapides de 22 kW à 50 kW et des bornes de charge ultra-rapides au-delà de 50 kW. En 2021, Révéo comptait 104 points de charge de puissance normale, 6 points de charge de puissance rapide, 18 909 transactions et 733 abonnés Révéo résident dans le territoire de Toulouse Métropole.

Trouvez des bornes de recharge pour voitures électriques publiques à Toulouse

Nom de la station Commune TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – François Verdier Toulouse TOULOUSE – François Verdier Toulouse TOULOUSE – Angle Bld Lascrosse / Bld Maréchal Leclerc Toulouse TOULOUSE – Rue Des Bourrassols Toulouse TOULOUSE – Rue Serge Gainsbourg Toulouse TOULOUSE – Place Anatole France Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Cité de l’espace Toulouse TOULOUSE – Allée Maurice Sarrault Toulouse TOULOUSE – Rue Des Bourrassols Toulouse TOULOUSE- Route De Bayonne Toulouse TOULOUSE – Place Anatole France Toulouse TOULOUSE – Place Henri Russel Toulouse TOULOUSE – Place Henri Russel Toulouse TOULOUSE – Route D’Espagne Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Jean Jaures Toulouse TOULOUSE – Rue Henri Desbals Toulouse TOULOUSE – Allée Maurice Sarrault Toulouse TOULOUSE – Rue Serge Gainsbourg Toulouse TOULOUSE- Route De Bayonne Toulouse TOULOUSE – Place Paul Riché Toulouse TOULOUSE – Av. Yves Brunaud Toulouse TOULOUSE – Av. Camille Pujol Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Jean Jaures Toulouse TOULOUSE – Jean Jaures Toulouse TOULOUSE – Place Paul Riché Toulouse TOULOUSE – Av. Yves Brunaud Toulouse TOULOUSE – Av. Camille Pujol Toulouse TOULOUSE – Av. Frédéric Estèbe Toulouse TOULOUSE – Av. Frédéric Estèbe Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Marengo Toulouse TOULOUSE – Carmes Toulouse TOULOUSE – Carmes Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Caroline Aigle Toulouse TOULOUSE – Cité de l’espace Toulouse TOULOUSE – Jean Jaures Toulouse TOULOUSE – Place Des Pradettes Toulouse TOULOUSE – Place Des Pradettes Toulouse TOULOUSE – Rue Henri Desbals Toulouse TOULOUSE – Angle Bld Lascrosse / Bld Maréchal Leclerc Toulouse TOULOUSE – Route D’Espagne Toulouse

Bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles au public à Aucamville

Nom de la station Commune AUCAMVILLE – Des Ecoles Aucamville AUCAMVILLE – Des Ecoles Aucamville

Les bornes de recharge pour voitures électriques à disposition à Aussonne

Nom de la station Commune AUSSONNE – Place De La Mairie Aussonne AUSSONNE – Place De La Mairie Aussonne

Trouvez des bornes de recharge publiques pour voitures électriques à Balma

Nom de la station commune BALMA-GRAMONT – Av. Georges Pompidou Balma BALMA-GRAMONT – Av. Georges Pompidou Balma BALMA – Place Du 12 Mars 1962 Balma BALMA-GRAMONT – Av. Georges Pompidou Balma BALMA – Place Du 12 Mars 1962 Balma BALMA-GRAMONT – Av. Georges Pompidou Balma

Bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles à Beauzelle

Nom de la station commune BEAUZELLE – Rue Des Pins Beauzelle BEAUZELLE – Rue Des Pins Beauzelle

Blagnac propose des bornes de recharge pour voitures électriques accessibles au public