Découvrez le musée en herbe, le musée pour tous les âges

Le programme que propose ce musée est à la fois instructif et ludique. D’autant que ce n’est pas un musée classique, il se déplace directement dans les écoles, pour le plus grand plaisir de vos enfants. Des ateliers sont également proposés, de 2.5 ans à 12 ans. De quoi satisfaire toute une tranche d’âge !

Une exposition en cours

Sur la page d’accueil, un visuel au sujet des « mondes imaginaires »… ça donne envie de s’y plonger pour rêver et ainsi sortir du quotidien ! L’exposition en question dure jusqu’au 6 novembre 2022. A noter que le billet est à prendre en ligne obligatoirement.

Les Ateliers

Pour les enfants de 2,5 à 5 ans, les Baby-Z’Ateliers

Laissez votre créativité et celle de vos enfants s’exprimer grâce aux Baby Z’Ateliers, pour les enfants de 2 ans 1/2 à 5 ans, spécialement pensés pour poursuivre la découverte de l’exposition Mondes imaginaires. L’atelier permet à l’enfant, accompagné d’un adulte, de mettre en pratique et en s’amusant, ce qu’ils ont pu voir dans l’exposition.

Baby-Z’Atelier à 4 mains

Avec votre aide, votre enfant réalisera trois ou petites créations en lien avec les œuvres présentées dans l’exposition. Il pourra ainsi découvrir et tester plusieurs techniques et supports différents et repartir avec plusieurs oeuvres qui feront une belle exposition à installer à la maison!

Horaires : A 11h00 et à 14h tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours pendant les vacances.

Durée de l’atelier : 1 heure

Tarif atelier à 4 mains : forfait de 20€ pour un enfant et un adulte.

Tarif visite libre exposition + atelier à 4 mains : Forfait de 30,50€ pour un enfant et un adulte.

Pour les enfants de 5 à 12 ans, les Maxi-Z’Ateliers

Avant de débuter l’atelier vous pouvez également partir jouer au milieu des œuvres de Speedy Graphito dans l’exposition Mondes imaginaires et découvrir ses œuvres. Une exposition ludique et interactive à découvrir en famille !

Ainsi, votre enfant réalisera une création en lien avec les œuvres présentées dans l’exposition.

Horaires : A 15h30 et 17h tous les mercredis, samedis, dimanches, jours fériés et tous les jours pendant les vacances.

Tarif atelier : 10,50€

Vous pouvez accéder à la programmation du mois de mai 2022, juste ici. Nous, on a craqué pour « INTERIEUR-EXTERIEUR ». Il s’agit pour votre enfant de mélange les univers sur ses toiles parmi les peintres favoris de Speedy Graphito on trouve Miro, Magritte et Basquiat. En s’inspirant du tableau Inside Me, ils imaginent une pochette de vinyle à la manière de Speedy. Pour ce faire, ils s’inspirent de Basquiat et de petits personnages colorés comme ceux de Miro.

Les Ecoles

Le Musée en Herbe va à la rencontre des enfants et colporte l’art, il propose aux écoles de venir dans les classes présenter un grand peintre et son œuvre aux enfants ! Cette initiative est suffisamment rare pour être soulignée !

La borne la plus proche du musée en herbe

Il existe un point de charge juste à côté de l’arrêt de métro Louvre – Tivoli, rue de l’Amiral de Coligny. C’est en tout et pour tout à moins de 5 min du musée !