Hôtels avec bornes de Recharge Le Havre

Si vous possédez une voiture électrique et que vous cherchez un hébergement confortable pour votre séjour au Havre, ne cherchez plus ! Les hôtels équipés de bornes de recharge pour les voitures électriques sont de plus en plus nombreux dans la ville portuaire. Grâce à leur engagement en faveur de la transition énergétique, ces établissements offrent une solution de recharge pratique et sécurisée pour les propriétaires de voitures électriques.

Chez Tesla Magazine, nous avons rassemblé une liste des hôtels avec borne de recharge pour voitures électriques pour faciliter votre choix. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’hôtel, il est donc recommandé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Le Havre, situé en Normandie, est une ville moderne et dynamique, avec de nombreux sites touristiques, tels que le MuMa, le Volcan ou le célèbre front de mer, qui attirent les visiteurs du monde entier. Le Havre est également une ville engagée dans la transition énergétique, avec un grand nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans toute la ville.

Si vous cherchez un endroit idéal pour vos vacances, le Havre est l’endroit parfait pour vous. En choisissant un hôtel avec une borne de recharge pour votre voiture électrique, vous pouvez vous déplacer en toute tranquillité, tout en découvrant les merveilles que cette ville a à offrir. De plus, en choisissant un hôtel avec une borne de recharge, vous contribuez à la transition énergétique de la ville et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Première Classe – Le Havre Rue Nungesser et Coli, 76600 Le Havre 1 x domestique UE 3 kW The Originals Boutique, Hôtel Le Marignan,Le Havre Centre Gare 211 Boulevard de Strasbourg, Perret, 76600 Le Havre NP Hilton Garden Inn Le Havre Centre 128 Boulevard Clemenceau, Perret, 76600 Le Havre NP Hôtel Carmin 15, Rue Georges Braque, Perret, 76600 Le Havre NP Appartement vintage sous les toits 4ème étage 22 Passage de l’Elysée, 76600 Le Havre NP

Hôtel Première Classe – Le Havre

Le Premiere Classe Le Havre Centre-LES DOCKS offre un accueil chaleureux et personnalisé 24h/24 avec un parking privé et sécurisé. Situé près du stade Océane et des quais, cet hôtel propose 86 chambres modernes dotées d’une salle de bains privative, d’une télévision à écran plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Les clients pourront profiter d’un petit-déjeuner buffet tous les jours dans la salle dédiée ou sur la terrasse en été.

L’hôtel se trouve à proximité de sites historiques et culturels tels que l’église Saint Joseph, la Maison de l’armateur et le musée MUMA. La gare se trouve à 15 minutes à pied et l’accès aux différents moyens de transport pour découvrir la Normandie, tels qu’Étretat, Honfleur et Deauville, est facile. Les clients peuvent également se détendre sur la plage pendant leur séjour.

Adresse : Rue Nungesser et Coli, 76600 Le Havre

Type de recharge : 1 x domestique UE 3 kW

The Originals Boutique, Hôtel Le Marignan

Le The Originals Boutique, Hôtel Le Marignan se situe au Havre, à moins de 2,3 km de la plage. Il propose un personnel attentionné et un service de concierge pour vous assurer un séjour agréable. Les chambres sont dotées d’une salle de bain privative, d’une télévision à écran plat et d’un coffre-fort. Certaines chambres offrent une vue sur la ville.

Le petit-déjeuner buffet est servi chaque matin et le bar est ouvert tout au long de la journée. Le personnel parlant français et anglais sera à votre disposition 24h/24 pour vous aider à tout moment. L’établissement propose également une terrasse, une connexion Wi-Fi gratuite et un karaoké pour votre détente et votre amusement.

L’hôtel est proche de nombreux sites touristiques tels que l’église Saint-Joseph, le Volcan, l’église Saint-Michel et l’appartement témoin Perret. L’aéroport de Deauville-Normandie se trouve à 37 km.

Adresse : 211 Boulevard de Strasbourg, Perret, 76600 Le Havre

Type de recharge : NP

Hilton Garden Inn Le Havre Centre

Le Hilton Garden Inn Le Havre Centre est un hôtel idéalement situé sur le front de mer du Havre, à seulement 350 mètres de la plage et 300 mètres de l’église Saint-Joseph. Il est situé à proximité de nombreux sites d’intérêt tels que le musée des Beaux-Arts André Malraux, l’école de commerce de Normandie et le musée Maison de l’Armateur.

L’hôtel propose une réception ouverte 24h/24 pour répondre à tous vos besoins et un service d’étage pour vous assurer un séjour confortable. Les chambres sont équipées d’un petit réfrigérateur pour stocker vos boissons et collations préférées. Le petit-déjeuner buffet et continental est servi chaque matin pour bien commencer votre journée.

Les lieux d’intérêt à proximité incluent le Volcan, l’appartement témoin Perret et l’église Saint-Joseph. L’aéroport de Deauville-Normandie se trouve à seulement 15 km de l’hôtel, rendant le Hilton Garden Inn Le Havre Centre facilement accessible pour les voyageurs en avion.

Adresse : 128 Boulevard Clemenceau, Perret, 76600 Le Havre

Type de recharge : NP

Hôtel Carmin – Le Havre

L’Hôtel Carmin est un établissement situé au cœur de la ville du Havre, à seulement 700 mètres de la plage. Il propose des chambres confortables avec une salle de bains privative et une connexion Wi-Fi gratuite pour que vous puissiez rester connecté pendant votre séjour.

Chaque chambre de l’Hôtel Carmin est équipée d’une télévision à écran plat et d’un téléphone pour votre commodité. Les salles de bains privatives disposent d’une baignoire ou d’une douche pour votre confort.

Un petit-déjeuner peut être servi sur place moyennant des frais supplémentaires et sur réservation préalable.

L’Hôtel Carmin est idéalement situé à proximité de plusieurs sites du Havre, tels que la cathédrale Saint-Joseph et l’hôtel de ville. Vous trouverez également de nombreux restaurants à quelques pas de l’hôtel.

Adresse : 15, Rue Georges Braque, Perret, 76600 Le Havre

Type de recharge : NP

Appartement vintage sous les toits – Le Havre

L’Appartement vintage sous les toits vous offre une vue imprenable sur la ville du Havre. Situé à seulement 2,8 km de la plage et 1,5 km de l’église Saint-Michel, cet appartement est idéalement situé pour explorer les principaux sites d’intérêt de la ville. Vous pourrez aussi découvrir l’église Saint-Joseph à seulement 3,1 km et le musée d’ethnographie et d’art populaire normand à 23 km.

L’appartement lui-même est spacieux et bien équipé, avec une chambre confortable, un salon avec télévision par satellite à écran plat et une cuisine entièrement équipée avec réfrigérateur. Les serviettes et le linge de lit sont fournis pour votre commodité.

Enfin, l’Appartement vintage sous les toits se trouve à proximité de nombreux autres sites touristiques, tels que le Volcan à 2,4 km et l’appartement témoin Perret à 2 km. L’aéroport de Deauville-Normandie est également facilement accessible, à 37 km.

Adresse : 4ᵉ étage, 22 Passage de l’Elysée, 76600 Le Havre

Type de recharge : NP