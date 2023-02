Hôtel avec Borne de Recharge à Villeurbanne

Bienvenue sur notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Villeurbanne. Vous êtes propriétaire d’une voiture électrique et cherchez un endroit pour recharger votre véhicule tout en profitant d’un séjour confortable ? Alors ce guide est fait pour vous !

Chez Tesla Magazine, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs hôtels de Villeurbanne offrant des bornes de recharge pour voitures électriques. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite, et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre véhicule.

Villeurbanne, située dans l’Auvergne-Rhône-Alpes dans le Nord-Est de la métropole de Lyon, est une ville moderne et dynamique avec une riche histoire. Elle est reconnue pour son architecture moderne et ses nombreux espaces verts, ainsi que pour sa vie culturelle animée.

La ville fait des efforts pour encourager les modes de transport durables. Avec des bornes de recharge pour véhicules électriques disponibles dans la ville et dans les hôtels que nous vous proposons, les visiteurs peuvent explorer Villeurbanne en toute sérénité, en sachant qu’ils peuvent recharger leur véhicule électrique à tout moment.

Rejoignez-nous à Villeurbanne pour un séjour écologique et sans stress, grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Mercure Villeurbanne Place Charles Hernu, 69100 Villeurbanne 4 x Domestique UE 3 kW 1 x Type 2 7,4 kW (monophasé) 1 x Type 2 8 kW (monophasé) 2 x Type 2 22 kW (triphasé) Hôtel Ibis – Bron 95 Avenue Doyen Jean Lépine, 69500 Bron 2 x Domestique UE 3 kW Le Relais de Montchat 20 av du château, 69003 Lyon 1 x Type 2 7 kW Marriott Lyon Cité Internationale 70 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon 2 x Domestique UE 3 kW Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette 29 Rue de Bonnel, 69003 Lyon 2 x Domestique UE 3 kW

Hôtel Mercure Villeurbanne

L’Hôtel Mercure Lyon Centre Charpennes est situé au cœur du quartier des affaires de Lyon Part-Dieu et de la Cité Internationale, à seulement 10 minutes du centre de conventions et du centre-ville. Rénové en septembre 2015, cet établissement propose 98 chambres confortables et bien équipées, ainsi que 6 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 350 personnes.

Grâce à sa proximité de la gare et d’une station de métro, vous pourrez facilement et rapidement rejoindre toutes les destinations de la ville. Après une journée bien remplie, vous pourrez déguster des spécialités traditionnelles au restaurant ou vous détendre avec un verre au bar de l’hôtel. Le personnel attentionné fera en sorte que votre séjour soit agréable.

Adresse : Place Charles Hernu, 69100 Villeurbanne

Type de recharge : 4 x Domestique UE 3 kW ; 1 x Type 2 7,4 kW (monophasé) ; 1 x Type 2 8 kW (monophasé) ; 2 x Type 2 22 kW (triphasé)

Hôtel Ibis – Bron

L’ibis Lyon Est Bron est un établissement accueillant situé à Bron, à seulement 10 minutes de route du parc des expositions Eurexpo Lyon et à 7 km du quartier d’affaires de la Part-Dieu. Il propose un cadre chaleureux avec des chambres confortables, dotées d’une télévision par satellite à écran plat, d’un bureau et d’un téléphone, ainsi que d’une salle de bains privative avec douche et sèche-cheveux.

Le petit-déjeuner buffet comprenant des mets sucrés et salés, comme des œufs, de la salade de fruits, des yaourts et des jus de fruits, est servi chaque matin. Des boissons et des collations sont également disponibles au bar tout au long de la journée, et vous pourrez prendre vos repas au restaurant de l’hôtel, l’Ibis Kitchen.

L’ibis Lyon Est Bron dispose également d’une terrasse, d’un parking privé gratuit et d’une connexion Wi-Fi gratuite. Le personnel attentionné assurera que votre séjour soit agréable.

Facilement accessible en voiture depuis la gare de Lyon-Part-Dieu et l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, l’ibis Lyon Est Bron est un choix idéal pour ceux qui cherchent un hébergement confortable et pratique dans la région de Lyon.

Adresse : 95 Avenue Doyen Jean Lépine, 69500 Bron

Type de recharge : 2 x Domestique UE 3 kW

Le Relais de Montchat

Situé dans le quartier Monplaisir, Le Relais de Montchat offre une vue sur le jardin et une connexion Wi-Fi gratuite pour les clients. Les chambres ont accès à une salle de bains privative avec douche et articles de toilette gratuits, ainsi qu’à une télévision par câble à écran plat. L’établissement dispose également d’une terrasse pour se détendre à l’extérieur.

L’emplacement du Relais de Montchat est pratique pour les voyageurs visitant Lyon, avec le centre-ville à seulement 5 km de l’établissement et l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry à 18 km. De plus, les motards peuvent réserver un espace de stationnement pour leurs motos.

Le Relais de Montchat offre un hébergement confortable et pratique pour les voyageurs cherchant une chambre chez l’habitant avec un accès facile au centre-ville de Lyon et à l’aéroport.

Adresse : 20 av du château, 69003 Lyon

Type de recharge : 1 x Type 2 7 kW

Marriott Lyon Cité Internationale

Le Marriott Lyon Cité Internationale vous offre un hébergement de qualité avec des chambres climatisées situées près du Rhône et du parc de la Tête d’Or. Avec un accès gratuit à une salle de sport et à une connexion Wi-Fi, cet hôtel du complexe de la Cité Internationale est l’endroit idéal pour votre séjour.

Les chambres disposent de commodités telles qu’une télévision à écran plat, un plateau/bouilloire et une radio avec lecteur MP3. La salle de bains privative est équipée d’une baignoire, d’une douche, de peignoirs et de chaussons pour un confort supplémentaire.

Le matin, un petit-déjeuner buffet est servi tous les jours. Vous pouvez également opter pour un petit-déjeuner en chambre moyennant des frais supplémentaires. Le restaurant Zucca, doté d’une terrasse, sert une cuisine italienne raffinée avec des fromages et des vins. Le brunch du dimanche propose des activités pour les enfants dans une salle dédiée.

L’hôtel se trouve à deux pas du centre des congrès et d’un arrêt de bus pour rejoindre le centre-ville de Lyon en seulement 10 minutes. L’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry est accessible en 30 minutes en voiture.

Adresse : 70 Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon

Type de recharge : 2 x Domestique UE 3 kW

Hôtel Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette

Le Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette est situé dans le centre de Lyonà 15 minutes à pied de la gare TGV Part-Dieu et à 15 minutes en transports en commun de la place Bellecour. Il est également accessible depuis l’autoroute A6 en seulement 5 minutes.

Les chambres climatisées du Mercure Lyon Centre Saxe Lafayette sont décorées dans un style contemporain et disposent d’un minibar ainsi que d’une télévision par satellite avec chaînes beIN sport et Canal+. Les clients peuvent profiter d’une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’établissement.

Le restaurant Le Garage sert un petit-déjeuner complet tous les jours, ainsi qu’une gamme de plats régionaux pour le déjeuner et le dîner, préparés avec des produits frais locaux. Les clients peuvent également prendre un apéritif ou un cocktail dans les fauteuils confortables du bar Le Saxe, qui est ouvert 7j/7.

Les clients peuvent se détendre dans la salle de sport avec une piscine intérieure. L’hôtel dispose aussi d’un parking privé payant ainsi que d’un service de voiturier.

Adresse : 29 Rue de Bonnel, 69003 Lyon

Type de recharge : 2 x Domestique UE 3 kW