« Batman Mythology » : le nouvel album met la Batmobile à l’honneur

En librairie le 19 novembre 2021, cet ouvrage de 296 pages à 23€ a pour ambition de compléter notre collection favorite : Batman mythology, nouvelle série anthologique dédiée aux grands emblèmes de la mythologie du Chevalier Noir de Gotham.

Elle compile des histoires pour la plupart inédites autour des grands thèmes de l’univers de Batman, pour notre plus grand plaisir !

Tel un chevalier d’antan partant en croisade sur son fidèle destrier, Batman combat le crime au volant de sa Batmobile. Au fur et à mesure des années, le look de celle-ci a évolué pour mieux parer aux contraintes de cette guerre sans fin contre la pègre.

Illustration de couverture (photo : Urban Comics)

Ce recueil revient sur les différents engins utilisés par Batman dans sa lutte contre le crime, mais également ceux de ses alliés, Robin et Nightwing, qui ont aussi adopté, avec plus ou moins de bonheur, des véhicules de combat furtifs et racés ! Pour les passionnés, c’est l’ouvrage idéal.

Les épisodes sont réalisés par les plus grands noms du monde des comics, dont Steve ENGLEHART, Scott SNYDER, Tom GRUMMETT, J. H. WILLIAMS III ou Rafael ALBUQUERQUE. De plus, Batman mythology est publiée alternativement avec une autre série, Batman Arkham dédiée aux principaux vilains de l’univers de Batman.

Le prochain opus, Le Sphynx, sort le 3 décembre 2021. On a hâte de le découvrir !