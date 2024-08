Dans le cadre d’un accord de 150 millions d’euros, l’Union européenne (UE) et Sibanye-Stillwater, à travers son projet de lithium Keliber en Finlande, se sont unis pour améliorer l’accès et la résilience de l’UE aux matériaux pour batteries. Ce partenariat, dirigé par la Banque européenne d’investissement (BEI), représente une avancée importante pour le développement de la production de lithium en Finlande, essentielle pour l’électrification des transports.

Un financement pour répondre aux besoins croissants en lithium

La BEI dirige un paquet de financement de 150 millions d’euros, faisant partie d’un ensemble plus large de 500 millions d’euros, pour Keliber Oy, une entreprise finlandaise de traitement des matériaux pour batteries. Keliber Oy est une filiale du groupe diversifié de traitement de métaux et de mines Sibanye-Stillwater, avec le groupe Finnish Minerals Group (FMG) en tant qu’actionnaire minoritaire. Ce financement vise à aider l’UE à répondre à la demande croissante de lithium nécessaire pour l’électrification du transport.

La première installation intégrée de production d’hydroxyde de lithium en Europe

Le projet Keliber de Sibanye-Stillwater a pour objectif de devenir le premier producteur intégré d’hydroxyde de lithium en Europe. Ce matériel est indispensable pour les batteries Li-ion rechargeables à haute performance, utilisées dans les véhicules électriques. L’accord soutient la création d’installations minières et de traitement dans la région de Kaustinen en Finlande, qui possède l’une des plus grandes réserves de lithium en Europe.

Un nouvel élan pour l’autonomie stratégique de l’Europe

Thomas Östros, vice-président de la BEI responsable des opérations en Finlande, a déclaré : « Ce prêt est une étape importante vers l’autonomie stratégique de l’UE. C’est la première transaction minière en soutien aux matières premières essentielles que nous finançons dans l’UE, soulignant que ce sujet est l’une des priorités clés du groupe BEI. Notre partenariat avec le projet de lithium Keliber de Sibanye-Stillwater vise à améliorer l’accès de l’UE à ses propres matériaux pour batteries, tout en renforçant la résilience climatique et énergétique du bloc. »

Une contribution à des transports durables et écologiques

En améliorant l’accès de l’UE au lithium, le projet renforce la résilience européenne en matière de matériaux pour batteries tout en contribuant à des transports durables et écologiques. Le lithium est considéré par l’UE comme une matière première essentielle en raison de son importance économique et des risques potentiels de pénurie d’approvisionnement. Grâce à ce projet, Keliber est sur le point de devenir le premier producteur intégré d’hydroxyde de lithium de qualité batterie à échelle commerciale dans l’UE.

Un processus de fabrication innovant

Sibanye-Stillwater vise à produire du lithium de qualité batterie à partir de ses propres ressources minérales et à mettre en place une installation de concentration de minerai de lithium ainsi qu’une raffinerie d’hydroxyde de lithium. L’usine adoptera un procédé de fabrication innovant, une première à l’échelle commerciale. La construction de l’usine a déjà commencé et la production d’hydroxyde de lithium est prévue pour 2025.

Information de fond

La Banque européenne d’investissement (BEI) est l’institution de prêt à long terme de l’Union européenne, détenue par ses États membres. Elle finance des investissements solides qui contribuent aux objectifs politiques de l’UE. Les projets de la BEI renforcent la compétitivité, stimulent l’innovation, promeuvent le développement durable, améliorent la cohésion sociale et territoriale, et soutiennent une transition juste et rapide vers la neutralité climatique.

En 2023, le groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé un total de 88 milliards d’euros de nouveaux financements pour plus de 900 projets. Ces engagements devraient mobiliser environ 320 milliards d’euros d’investissements, soutenant 400 000 entreprises et 5,4 millions d’emplois.

Tous les projets financés par le groupe BEI sont conformes à l’Accord de Paris sur le climat. Le groupe BEI ne finance pas d’investissements dans les combustibles fossiles. Nous sommes en bonne voie pour tenir notre engagement de soutenir 1 trillion d’euros d’investissements dans la durabilité climatique et environnementale d’ici 2030, tel que promis dans notre feuille de route pour la banque du climat. Plus de la moitié des financements annuels de la BEI sont directement attribués à des projets contribuant à la lutte contre le changement climatique, à l’adaptation et à un environnement plus sain.

Environ la moitié du financement de la BEI au sein de l’UE est dirigée vers les régions de cohésion, où le revenu par habitant est plus faible. Cela souligne l’engagement de la Banque à favoriser une croissance inclusive et la convergence des niveaux de vie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne un financement crucial à long terme en mobilisant des fonds publics et privés substantiels pour soutenir une reprise durable et la croissance. Il aide également à mobiliser des investissements privés pour les priorités politiques de l’Union européenne, telles que le Pacte vert pour l’Europe et la transition numérique.

InvestEU réunit sous un même toit la multitude d’instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir l’investissement dans l’Union européenne, rendant le financement des projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible.

Le programme se compose de trois volets : le Fonds InvestEU, la Plateforme de Conseil InvestEU et le Portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par des partenaires financiers qui investiront dans des projets en utilisant la garantie budgétaire de l’UE de 26,2 milliards d’euros. Cette garantie budgétaire soutiendra les projets d’investissement des partenaires de mise en œuvre, augmentera leur capacité de prise de risque et mobilisera ainsi au moins 372 milliards d’euros d’investissements supplémentaires.