De nombreuses personnes nous accusent d’être trop favorables à Tesla. Nous, on vous répond qu’on offre une vision objective du marché électrique en France. D’ailleurs, la Tesla Model 3 domine toujours les ventes depuis 2021, et il n’y a aucune raison que cela change.

Mais pour prouver notre ouverture d’esprit, nous avons décidé de nous prêter au jeu. Pour ceux qui trouvent que nous manquons d’objectivité, voici la liste de toutes les raisons de ne pas acheter la MG ZS.

8 raisons de ne pas acheter la MG ZS

1️⃣ Vous adorez la nostalgie des pleins à la station-service ?

Avec la MG ZS, fini les arrêts obligatoires chez votre pompiste préféré. Fini l’odeur d’essence sur les mains. À la place, vous rechargerez tranquillement à la maison ou sur une borne publique. Quel ennui !

2️⃣ Vous aimez les moteurs bruyants et les vibrations ?

Désolé, mais la MG ZS est électrique. Ça veut dire qu’elle roule en silence et ne fait pas de vroum vroum. Impossible d’effrayer les piétons en passant sous leurs fenêtres !

3️⃣ Vous tenez à votre mécano de quartier ?

Avec une électrique comme la MG ZS, presque plus d’entretien : pas de vidange, pas de changement de courroie, pas de pot d’échappement rouillé à remplacer. Adieu les discussions passionnées avec Jean-Michel le garagiste.

4️⃣ Les performances trop linéaires, c’est embêtant ?

Une accélération douce et immédiate, c’est bien, mais où est le charme des vieux moteurs qui hésitent avant de répondre ? Avec la MG ZS, vous perdez ce frisson de l’incertitude.

5️⃣ Un intérieur moderne avec grand écran tactile ? Trop technologique !

Les commandes physiques, c’est la vie. Avec son grand écran central et son interface moderne, la MG ZS veut vous faire croire que vous vivez en 2025. Et si vous préférez tourner des boutons et appuyer sur des commandes qui « cliquent », vous serez déçus.

6️⃣ Une autonomie correcte ? Trop prévisible !

Avec jusqu’à 440 km d’autonomie (cycle urbain WLTP) pour la version Long Range et 320 km en mixte, c’est suffisant pour la plupart des trajets quotidiens. Mais où est le suspense du voyant de carburant qui clignote à 2 km de la maison ?

7️⃣ Recharge rapide ? Trop efficace !

La MG ZS EV peut se recharger à 100 kW en courant continu, permettant de récupérer 80% en environ 40 minutes. C’est bien trop rapide pour un café tranquille sur l’aire d’autoroute.

8️⃣ Un prix accessible ? Pas assez exclusif !

Avec un tarif de départ autour de 30 000 € (hors bonus écologique), la MG ZS EV est une des électriques les plus abordables du marché. Mais où est le prestige d’un achat à 60 000 € et plus ?

Les caractéristiques de la MG ZS EV

Moteur : 156 ch (115 kW)

: 156 ch (115 kW) Couple : 280 Nm

: 280 Nm 0 à 100 km/h : environ 8,6 secondes

: environ 8,6 secondes Batterie : 51 kWh (Standard) ou 72,6 kWh (Long Range)

: 51 kWh (Standard) ou 72,6 kWh (Long Range) Autonomie : jusqu’à 440 km en ville (Long Range)

: jusqu’à 440 km en ville (Long Range) Recharge : jusqu’à 100 kW en DC, 11 kW en AC

: jusqu’à 100 kW en DC, 11 kW en AC Coffre : 448 litres

: 448 litres Équipement : Grand écran tactile 10,1 pouces, compatibilité Apple CarPlay/Android Auto, aides à la conduite avancées (MG Pilot)

Conclusion

Bref, la MG ZS EV est trop silencieuse, trop économique, trop moderne et trop efficace. Pour ceux qui aiment les pannes, les factures d’essence et les garages, c’est clairement un mauvais choix ! 😆