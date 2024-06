La dernière mise à jour du logiciel Tesla, la version 2024.20.3, est enfin disponible pour la quatrième vague d’utilisateurs. Cela représente environ 20 à 25 % de la flotte totale des Tesla. Comparée à la version précédente, la 2024.20.1, cette mise à jour intègre principalement des correctifs mineurs. Voici les principaux changements :

Adaptation des phares aux courbes

Les phares des véhicules Tesla auront désormais la capacité de s’adapter en fonction des courbes de la route, une amélioration visible surtout aux États-Unis (US), au Canada (CA), au Mexique (MX), à Porto Rico (PR) et en Corée du Sud (KR). Cette fonctionnalité assure non seulement une meilleure visibilité pour le conducteur mais aussi une sécurité accrue pour tous les usagers de la route.

Améliorations des phares adaptatifs

Pour les véhicules équipés de phares à LED matriciels, les améliorations vont encore plus loin. En plus de l’adaptation aux courbes, ces phares offrent une meilleure illumination sur les autoroutes. Cela permet de mieux anticiper les obstacles et les changements de voie, renforçant ainsi la sécurité routière.

Autopilot et gestion des suspensions

La feature Autopilot, qui permet une conduite semi-autonome, bénéficie aussi de mises à jour. Parmi les nouveautés, pour chaque période de 7 jours sans infraction, une annulation de mise en garde est automatiquement effectuée. Cela concerne principalement les utilisateurs accumulant des « strikes » ou infractions en utilisant Autopilot.

Porte avant électrique et sans USS

Pour le modèle X sans capteur à ultrasons (USS), la porte conducteur peut désormais s’ouvrir automatiquement à mi-chemin. Cette option rend l’utilisation quotidienne plus fluide, surtout dans des environnements confinés.

Beach Buggy Racing 2 : Courses Supercharger

L’une des nouveautés ludiques concerne le jeu Beach Buggy Racing 2, où les utilisateurs peuvent désormais établir leur meilleur tour au niveau de leur Supercharger local. C’est une manière amusante d’intégrer des éléments de gamification dans l’expérience de conduite Tesla.

Améliorations par temps chaud

Tesla n’a pas oublié les périodes estivales. Des améliorations ont été apportées au système HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) pour les modèles 3/Y et les nouvelles versions des S/X. Il permet une régulation plus rapide de la température et un contrôle amélioré de la température des batteries haute tension (HV Batterie) lors des charges à un Supercharger. Cela réduit également le niveau de bruit dans des conditions de forte chaleur.

HVAC Silencieux

Les propriétaires du Cybertruck remarqueront également que le système de climatisation (AC) est désormais plus silencieux, offrant une expérience de conduite plus agréable.

Améliorations de la sécurité

Comme toujours, Tesla met un point d’honneur sur la sécurité. Ces changements visent à renforcer les protocoles de sécurité déjà robustes des véhicules Tesla.

Cette mise à jour, même si elle semble mineure par rapport aux versions précédentes, améliore encore une fois l’expérience utilisateur Tesla en apportant des ajustements précis et nécessaires. N’oubliez pas de vérifier régulièrement votre véhicule pour profiter de la toute dernière version !