Panneaux solaires: un bon investissement?

Selon RTE, le parc photovoltaïque français a produit en 2016 8.3 TWh, soit 1.6% de la production électrique nationale de l’année. L’électricité solaire pourrait représenter entre 20 et 25% de la production mondiale d’électricité d’ici 2050 selon l’Agence Internationale de l’Energie. C’est donc un secteur d’avenir dans lequel vous feriez mieux d’investir en installant des panneaux solaires…

L’énergie solaire : des atouts indéniables

En 2015, le photovoltaïque et le solaire thermique représentaient respectivement 2.7 et 0.4% de la production primaire d’énergies renouvelables en France, alors même que l’énergie solaire présente plusieurs atouts indéniables pour la transition énergétique, toutes filières confondues.

Energie renouvelable, disponible gratuitement, et en quantités colossales (voire inépuisables à échelle humaine), l’énergie solaire n’a pas ou que très peu d’impact sur l’environnement, sur l’ensemble de son cycle de vie. La pollution est réduite et contrôlée en phase de fabrication, inexistante en phase d’exploitation, et l’ensemble des composants peut être recyclé.

Les installations et technologies sont simples, matures, innovantes et gages de sûreté: elles présentent un faible risque d’accident. Elles sont aussi modulables (taille, environnement), ce qui rend l’électricité et la chaleur solaire adaptées à la production décentralisée d’énergie tout terrains, et ce durablement, puisque les installations ont une durée de vie de 20 à plus de 30 ans.

Une baisse des coûts de production qui se poursuit

L’énergie solaire confirme son statut d’énergie compétitive, avec un avantage accentué à l’avenir grâce à la baisse des coûts d’investissement.

avec une baisse estimée du LCOE de 25 à -30% pour le photovoltaïque entre 2015 et 2023 selon les segments considérés. Le coût de production des grandes centrales solaires pourraient ainsi passer de 68€/MWh en 2015 à 50€/MWh à horizon 2025.

avec une baisse du LCOE qui pourrait dépasser les 30% pour le solaire thermique entre 2015 et 2023.

Des aides financières pour les particuliers

Crédit d’impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, programme « Habiter mieux » de l’Anah, Certificats d’économies d’énergie, TVA à taux réduit, aides locales… dans le cadre d’un projet de rénovation d’un logement, les particuliers peuvent prétendre à des aides financières. Le cumul entre les aides est parfois possible.

Soutien financier au solaire thermique

Pour les particuliers, une installation solaire thermique, comme un chauffe-eau solaire individuel, est principalement soutenue par le crédit d’impôt pour la transition énergétique. Celui-ci a été simplifié au 1er janvier 2015, avec la mise en place d’un taux unique de 30%, sans condition de ressources et sans bouquet de travaux.

Aides locales

Pour développer l’énergie solaire, de nombreux conseils régionaux, mais aussi des conseils généraux, communes, ANAH…, proposent des aides aux particuliers complémentaires au crédit d’impôt.

L’ADEME et les Régions soutiennent financièrement les opérations d’eau chaude solaire collective, dans le neuf ou l’existant, aux différents stades du projet (étude, investissement).

Faites appel à un installateur RGE !

Vous vous lancez dans un projet de construction ou de rénovation ? Assurez-vous de contacter une entreprise RGE pour s’occuper de votre installation solaire thermique ou photovoltaïque.

Qu’est-ce-qu’un installateur RGE ?

La mention Reconnu Garant de l’Environnement (ou RGE), certifie la qualité des rénovations énergétiques en engageant les professionnels sur l’efficacité de leur prestation. Cette mention a été mise en place par les pouvoirs publics pour vous apporter de la transparence et vous permet de réaliser votre projet de rénovation énergétique en toute sérénité.

Afin d’obtenir cette certification, les entreprises doivent répondre à des critères généraux (assurance, moyen matériels, financiers et humains) et techniques (formations, références, audits), tout en étant objectifs et transparents.

Pourquoi trouver un installateur RGE ?

En recourant à une entreprise certifiée RGE, vous vous assurez de la qualité d’installation. En effet, si vous ne faites pas appel à un artisan RGE, les conséquences peuvent être considérables :

• Des travaux non conformes aux réglementations (mauvais fonctionnement du système installé)

• Ne pas bénéficier des aides financières des pouvoirs publics (MaPrimeRénov’, CEE, Eco-PTZ, TVA à taux réduit, etc.)

En faisant appel à une entreprise RGE, vous êtes sûrs que l’entreprise :

est assurée

est fiable

est compétente

vous accompagne tout au long de votre projet

est reconnue par les pouvoirs publics

vous permet d’avoir une installation fiable, rentabilisant rapidement votre investissement

En résumé

Si le Nord est une région un peu intéressante que les autres pour poser des panneaux solaires, cela peut tout de même valoir le coup. N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’experts !

Les panneaux solaires se démocratisent

Le retard accumulé en matière d’énergie solaire est due à un choix technique de l’Etat français. Ce dernier a préférer assurer la protection du marché français, par rapport à l’européen. En outre, l’intégration des panneaux dans la toiture, à la place des tuiles, a été imposée. Or, cela ne permet pas une aération et une étanchéité optimales, ce qui a créé beaucoup de soucis.

C’est ce flop qui a fait tout arrêter. La filière s’est écroulée mais repart depuis 2 ans. Désormais, les particuliers et les professionnels ont le droit de faire de l’autoconsommation, ce qui n’était pas le cas avant. En somme, vous produisiez de l’électricité, qui était vendue et que vous deviez racheter… Pas très logique, ni incitatif.

Une rentabilité dans le temps long

Comme le secteur solaire redevient intéressant, il va être démocratisé. Cela répond notamment au désir des citoyens de consommer l’électricité qu’ils produisent. Et oui, la transition énergétique passe aussi par là (puis c’est meilleur pour le portefeuille). En effet, les professionnels du domaine se rendent compte que ce qui question, c’est la rentabilité. Si l’intérêt écologique est présent, il ne représente pas la motivation principale pour les ménages.

Si les panneaux solaires ne permettent pas d’être indépendants, ils peuvent cependant pallier aux pannes du réseau électrique. De plus, avec les hausses du prix de l’énergie, les panneaux solaires permettent d’assurer une certaine indépendance énergétique. La pose de panneaux peut coûter aux alentours de 6 500€, ce qui constitue un investissement important. Mais il faut voir derrière ce coût fixe, l’intérêt dans le temps long apporté aux particuliers et professionnels qui font ce choix.