ERIC-B écrit sur le forum:

Début avril je monte en Bretagne, pour me faire la côte, du Mont Saint-Michel jusqu’à Lorient.

Ça fait plus de trente ans que je n’y ai plus mis les pieds et ma femme ne connait pas.

Avec les recharges à destination comme Hôtels pour dormir je n’ai pas trop de soucis pour ce road trip, sauf pour la partie Roscoff -> Locguénolé, ou en direct ça fait 150km, mais si on veut suivre la côte on dépasse facilement les 350km.

J’ai l’option de manger à midi là http://www.pointe-saint-mathieu.com/, mais je n’aime pas avoir qu’une seule option et surtout ce n’est qu’une 11kW. J’ai une carte Freshmile qui à l’air de bien marcher en Bretagne, mais là, j’ai trop de choix de recharges .

Pour les gens du coin, y a t-il des bornes de recharges fiables dans des endroits sympas à visiter pendant la recharge, et/ou des endroits incontournables (plutôt des paysages/lieux typiques et/ou atypiques que des villes où avec une TMS au GPS « exotique » c’est parfois galère ) à voir durant ce voyage?

voici mes étapes:

https://www.relaisdusilence.com/hotel-d … de-perreux -> Mont Saint Michel (manger là http://www.restaurantfermesaintmichel.com/ avant de visiter ?) -> nuit à Saint Malo http://www.thalassotherapie.com/

le lendemain -> nuit à Roscoff http://www.hotel-brittany.com/

puis nuit à http://www.chateau-de-locguenole.com/

puis retour vers Tours en s’arrêtant au passage pour voir Carnac