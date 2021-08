Une nuit magique à l’hôtel de Dieppe

Après avoir fermé pendant 20 mois et fait peau neuve, l’Hôtel de Dieppe 1880, situé juste en face de la gare de Rouen, capitale normande, se dévoile avec plaisir devant ses clients, fidèles comme nouveaux. Ses atouts d’antan se mêlent avec élégance à l’esprit Art Déco qui y règne. Un hôtel revisité et rajeuni, où règnent à la fois convivialité et bien-être.

L’Hôtel de Dieppe 1880, c’est :

37 chambres 4 étoiles

Elles sont intégralement repensées et agrandies avec notre gamme : “Classique”, “Confort”, “Supérieur” ou “Deluxe”, plus spacieuses et totalement connectées. Ces chambres sont chaleureuses, on se sent comme chez soi, en mieux. La literie est particulièrement agréable et il n’y a absolument rien à redire concernant la propreté de la chambre. La luminosité est bien évidemment un plus, tout comme l’agencement de l’espace. Il y a même un bureau d’appoint si l’on souhaite travailler, ainsi qu’une grande glace pour s’observer sous toutes les coutures.

Le Café Brasserie Victor

L’endroit vous invite à déguster, grâce aux talents de son nouveau Chef Benjamin Bouloché, une cuisine généreuse et authentique. Cette dernière est bien entendu inspirée du terroir normand avec le célèbre “Canard à la rouennaise”, réinventé par Michel Guéret en 1930. Une institution familiale. Le bistrot chic est, quant à lui, tout bonnement charmant. Il a un côté vintage, avec de beaux meubles, que les esthètes sauront apprécier… Parfait pour un dîner en amoureux, avec des amis ou des collègues !

Deux salons

Leur décoration saura vous séduire. Ils sont parfaitement équipés pour vos réunions professionnelles ou repas familiaux. Idéaux pour des réceptions conviviales, dans des salles décorées avec goût. Vrai plus : la table est suffisamment spacieuse pour ne pas avoir l’impression de manger sur les genoux de son voisin, comme c’est parfois le cas !

Bar de l’Hôtel de Dieppe, le “1880”

Un lieu convivial où vous pourrez déguster le célèbre cocktail ambiance accompagné de votre carte de grignotage chic. Avec sa baie vitrée, ce bar est tout simplement fait pour apprécier la vue lorsque le ciel est dégagé ! Il dispose d’une belle exposition, favorisant la luminosité de cet espace chic. La vue sur la ville et ses monuments est splendide.La gare de Dieppe est particulièrement jolie et sa proximité est un atout indéniable. Elle permet de voyager plus rapidement et sans stress puisque visible depuis la fenêtre ! La table est dressée élégamment, c’est appréciable.

Salon bien-être et détente

Un passage incontournable si vous appréciez massages, banquette relaxante sauna, un mur de sel du Népal, pour se retrouver l’espace d’un moment de bien-être. On en a toujours besoin de se faire, et cet espace y est dédié. En plein centre de Rouen, que demander de mieux ?

L’hôtel de Dieppe 1880 vous attend très prochainement pour vous faire vivre de nouvelles émotions et créer de nouveaux souvenirs dans cet hôtel plein d’histoire, entièrement rénové mais qui a su garder son cachet. En effet, il faut savoir que six générations de Guéret s’y sont succédées, et chacune d’entre elle a apporté sa pierre à l’édifice, créant une histoire familiale de 140 ans. De belles réceptions passées et à venir…