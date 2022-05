Pourquoi équiper le siège de votre entreprise avec des panneaux solaires?

La question de la durabilité environnementale fait désormais partie de la vie quotidienne et se traduit par un engagement à transformer votre entreprise en un système respectueux de l’environnement. En tant que TPE/PME, vous pouvez ainsi faire un geste important pour votre transition énergétique en installant des panneaux solaires. En effet, les professionnels ne sont pas tant que ça équipés en solaire, excepté les agriculteurs (20% d’entre eux). L’une des contraintes est qu’ils doivent être propriétaires des murs.

Voyons d’un peu plus près les avantages d’une installation de panneau solaire pour entreprise et les possibilités de financement existantes.

Panneau solaire pour entreprise : un investissement rentable

La rentabilité est ce qui guide tout chef d’entreprise, même lorsqu’il s’agit de l’approvisionnement énergétique. Installer des panneaux solaires pour une entreprise peut être une opportunité financière intéressante à plusieurs niveaux. En résumé, cela vous permet de maîtriser le coût énergétique en subissant moins les variations et donc de sécuriser une partie du plan financier.

Le retour sur investissement des panneaux solaires pour entreprise

L’installation de panneaux solaires pour une entreprise encourage fortement l’autoconsommation. En effet, l’activité de l’immense majorité des entreprises se déroule en journée lorsque le soleil brille. L’électricité utilisée pour le fonctionnement des machines, l’éclairage, l’alimentation des ordinateurs et de tous les équipements électriques est alors produite en directe.

Pas besoin de stocker l’électricité produite puisqu’elle est consommée instantanément ! Cela comporte un avantage économique important : au lieu de revendre l’électricité à un fournisseur d’énergie à un tarif désavantageux, vous consommez directement les kilowattheures produits et évitez d’acheter l’électricité sur le marché à un prix plus élevé.

L’installation de panneaux solaires vous permet de réduire vos factures d’énergie (électricité et/ou gaz). Ces économies peuvent atteindre 3000 €/an. Cela permet également de moins subir les augmentations du prix de l’électricité. Vous gagnez en sérénité. Enfin, si vous n’utilisez pas l’intégralité de votre production électrique, vous pouvez choisir de l’injecter dans le réseau et de toucher un revenu complémentaire. Celui-ci vous permet de rentabiliser votre installation de façon plus rapide.

Les aides pour l’installation de panneaux solaires en entreprise

L’énergie verte pour les entreprises est une opportunité qui nécessite un investissement de départ. Financer une partie de ses travaux d’installation de panneaux solaires pour entreprise grâce aux subventions de l’Etat est néanmoins possible !

Comme pour les particuliers, la prime à l’autoconsommation et les tarifs de rachats d’EDF via l’Obligation d’Achat ou les procédures de mise en concurrence sont valables pour les entreprises. Le montant de ces aides dépend de la puissance et du type d’installation choisi (autoconsommation ou vente totale à un fournisseur d’énergie).

D’autres facilités viennent en aide aux entreprises qui souhaitent passer au solaire photovoltaïque comme la déduction de la TVA ou encore les financements locaux lancés à l’initiative des régions, des départements ou des communautés d’agglomération.

Inscrire son entreprise dans la transition énergétique avec le photovoltaïque

L’intérêt d’installer des panneaux solaires pour son entreprise n’est pas seulement financier. Ce type de projet porte en lui l’engagement en faveur de la transition énergétique et la réduction des émissions de CO2 des entreprises. Un ensemble de réglementations encourage fortement ce genre d’initiatives – “reporting carbone”, RT 2020 depuis janvier 2020 et catégorie BEPOS (bâtiment à énergie positive).

Ainsi, les entreprises sont contraintes légalement parlant : toute nouvelle construction de plus de 5 000 m2 doit être conçue avec des panneaux solaires ou une toiture végétalisée. 90% des professionnels font du photovoltaïque car cela leur permet de produire de l’énergie (et pas juste d’absorber les émissions de carbone).

Installer des panneaux solaires pour une entreprise c’est donc répondre aux exigences réglementaires présentes et futures en ce qui concerne l’empreinte environnementale des entreprises. Utiliser une énergie renouvelable au sein de vos locaux permet également d’avoir une démarche responsable vis-à-vis de l’environnement. Participer à la transition énergétique valorise votre image de marque. C’est ce que Lidl a très bien compris.