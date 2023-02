Hôtel avec Borne de Recharge à Tours

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Tours. Si vous cherchez un hôtel qui allie confort et durabilité, vous êtes au bon endroit. Grâce à notre liste d’établissements équipés de bornes de recharge, vous pourrez profiter d’un séjour relaxant tout en contribuant à la préservation de l’environnement.

La nécessité des bornes de recharge pour les voitures électriques n’est plus à démontrer. Elles permettent aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leur batterie, tout en offrant un choix plus écologique de transport. Dans une ville comme Tours, qui se soucie de la durabilité et de la préservation de l’environnement, l’installation de bornes de recharge est un geste significatif vers un avenir plus propre et plus respectueux de la planète.

Tours, située dans le centre de la France, est une ville historique connue pour ses châteaux de la Renaissance et ses rues pavées pittoresques. La ville est également renommée pour sa gastronomie locale, avec ses célèbres fromages de chèvre et ses vins de la Loire. Si vous êtes amateur d’art et d’histoire, vous pourrez découvrir les nombreuses galeries et musées de la ville, comme le Musée des Beaux-Arts de Tours ou le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré.

Tours est une ville dynamique qui a également beaucoup à offrir aux voyageurs soucieux de l’environnement. Elle a été nommée « ville la plus verte de France » en 2020 et s’est engagée à réduire son empreinte carbone en encourageant l’utilisation de modes de transport durables comme le vélo et les transports en commun.

Notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Tours est là pour vous aider à planifier un séjour convivial et écologique. Vous pourrez choisir parmi une variété d’établissements, allant des hôtels de charme au centre-ville aux hôtels de chaîne plus modernes en périphérie.

Rejoignez-nous à Tours pour découvrir la beauté de cette ville historique tout en contribuant à un avenir plus propre et plus durable.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge La Héraudière Bed & Breakfast 60, rue Ronsard, 37100 Tours 1 x domestique UE, 3 kW Château Belmont Tours by The Crest Collection 57 Rue Groison, 37100 Tours 2 x Type 2, 3 kW Best Western Plus l’Artist Hotel 13-15 rue Frédéric Joliot Curie, 37000 Tours 1 x domestique UE, 3 kW Hôtel de Rosny 19 Rue Blaise Pascal, 37000 Tours 2 x domestique UE, 3 kW

2 x Type 2, 22 kW Art Hotel 19 Quai de la Loire, 37210 Rochecorbon 8 x Tesla Supercharger Euro, 150 kW8 x Tesla Supercharger CCS, 150 kW

La Héraudière Bed & Breakfast – Tours

La Héraudière Bed & Breakfast est une charmante maison d’hôtes en pierre située au nord de la ville de Tours, dans la vallée de la Loire. Elle dispose d’un parc d’un demi-hectare pourvu d’arbres centenaires ainsi que d’une terrasse. Les chambres, dotées de mobilier chaleureux et de poutres apparentes traditionnelles, sont pourvues d’une salle de bains privative et d’un bureau.

La maison d’hôtes est non-fumeurs et offre une connexion Wi-Fi gratuite. Le petit-déjeuner varie tous les jours et se compose de jus de fruits, de viennoiseries, de smoothies et de yaourts faits maison. Une bibliothèque et un piano sont disponibles dans le salon.

La Héraudière Bed & Breakfast se situe à 3,5 km de la gare TGV de Tours et à 20 km des célèbres châteaux de la Loire. Enfin, vous pourrez profiter gratuitement d’un parking privé sur place.

Adresse : 60, rue Ronsard, 37100 Tours

Type de recharge : 1 x domestique UE, 3 kW

Château Belmont Tours by The Crest Collection

e Château Belmont Tours by The Crest Collection est un établissement 4 étoiles situé dans un parc de 2,5 hectares, dans le centre-ville de Tours. L’établissement possède une piscine chauffée, un hammam, un sauna et une salle de sport. Le château de Villandry est accessible en 20 minutes en voiture. La gare TGV de Saint-Pierre-des-Corps se trouve à 5,8 km.

De style moderne, les logements climatisés sont situés dans la résidence ou le château rénové du XVIIe siècle. Chaque chambre comprend une télévision, un minibar et une connexion Wi-Fi gratuite. Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin sur place. Le soir, vous pourrez déguster une cuisine française traditionnelle ou savourer une boisson au bar.

L’hôtel Château Belmont Tours 4 étoiles est situé au cœur d’un parc verdoyant de 2,5 hectares avec des arbres classés et un bassin d’agrément. Le parc est partagé avec une résidence haut de gamme pour personnes âgées autonomes. L’établissement assure un service de location de vélos.

Adresse : 57 Rue Groison, 37100 Tours

Type de recharge : 2 x Type 2, 3 kW

Best Western Plus l’Artist Hotel – Tours

Le Best Western Plus l’Artist Hotel est un hôtel situé à 10 minutes à pied du Vieux Tours et à 150 mètres de la gare centrale. Les chambres sont équipées d’une télévision par satellite à écran plat, d’une connexion Wi-Fi et d’un plateau de courtoisie, et sont toutes desservies par un ascenseur. Un petit-déjeuner buffet complet est servi chaque jour au sein de l’hôtel, et les voyageurs peuvent se détendre au bar ou sur la terrasse.

L’hôtel comporte également d’une salle de sport entièrement équipée, ainsi qu’un parking gratuit pour les vélos. Le Best Western Plus l’Artist Hotel est à 800 mètres de la cathédrale Saint-Gatien et des rives de Loire, et le centre des congrès se trouve à seulement 150 mètres. Le quartier est apprécié des voyageurs visitant Tours, selon les commentaires clients indépendants.

Adresse : 13-15 rue Frédéric Joliot Curie, 37000 Tours

Type de recharge : 1 x domestique UE, 3 kW

Hôtel de Rosny – Tours

L’Hôtel de Rosny bénéficie d’un emplacement de choix en plein centre-ville de Tours, juste derrière la gare principale et à quelques pas du centre de conventions. Les chambres de l’établissement sont équipées d’une télévision, d’un système de climatisation, d’une connexion Wi-Fi gratuite, ainsi que d’une douche et de toilettes.

L’hôtel est entouré d’un grand choix de boutiques et de restaurants, ainsi que de plusieurs salles de cinéma, une patinoire, une piscine et un centre sportif. Les voyageurs ayant séjourné à l’hôtel apprécient particulièrement l’emplacement idéal de l’établissement.

Adresse : 19 Rue Blaise Pascal, 37000 Tours

Type de recharge : 2 x domestique UE, 3 kW et 2 x Type 2, 22 kW

Art Hotel – Rochecorbon

Installé dans un château, l’Art Hotel se trouve à 5 km du centre-ville de Tours, sur les bords de la Loire. La décoration contemporaine en noir et blanc donne à l’hôtel une atmosphère unique, créative et artistique. Les chambres, climatisées, offrent une vue sur le jardin et possèdent une télévision à écran plat ainsi qu’un plateau/bouilloire. Leur salle de bains privative est pourvue d’un peignoir et de chaussons.

Le petit-déjeuner buffet est préparé tous les matins et peut être servi dans votre chambre moyennant un supplément. L’hôtel dispose également d’un bar sur place où vous pourrez vous détendre avec un verre. Si vous souhaitez vous offrir une parenthèse de détente, l’hôtel peut vous proposer des massages sur demande. Enfin, vous bénéficierez gratuitement de la connexion Wi-Fi dans l’ensemble des locaux et du parking privé sur place.

L’Art Hotel est situé dans une zone géographique intéressante pour les touristes. Les villes d’Amboise et de Blois sont respectivement accessibles en 22 et 42 minutes de route de l’hôtel. De plus, vous pourrez profiter de la beauté des bords de la Loire, qui vous offrent de nombreuses possibilités de promenade et de découvertes touristiques.

Adresse : 19 Quai de la Loire, 37210 Rochecorbon

Type de recharge : 8 x Tesla Supercharger Euro, 150 kW et 8 x Tesla Supercharger CCS, 150 kW