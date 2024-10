Plenitude est la nouvelle marque d’Eni Gas and Power France, un leader du secteur énergétique, qui dessert près d’un million de clients en France. Avec une forte orientation vers la transition énergétique, Plenitude propose une combinaison unique de production d’énergies renouvelables, de fourniture d’énergie et de solutions innovantes, tout en développant un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Avec une approche client renforcée, Plenitude allie expertise humaine et technologie avancée pour accompagner ses clients vers une consommation d’énergie plus responsable.

Des solutions innovantes pour les consommateurs

Plenitude ne se limite pas à une simple rebranding; elle représente un changement majeur sur le marché énergétique français. Selon Mauro Fanfoni, Directeur Général de Plenitude en France, « Plenitude est bien plus qu’une nouvelle marque sur le marché français de l’énergie : c’est un véritable changement de paradigme. Nous offrons une expérience enrichie, innovante et humaine, tout en accompagnant nos clients dans l’évolution de leur consommation d’énergie à l’heure de la transition énergétique ».

L’accent est mis sur une expérience client totalement repensée, passant d’un modèle fonctionnel à une approche proactive et personnalisée. Plenitude regroupe des équipes d’experts qui suivent les clients de bout en bout, ce qui permet une gestion optimale de leurs besoins énergétiques. Par exemple, chaque client peut bénéficier d’un suivi personnalisé et d’une assistance sans recours aux réponses automatisées. Cette approche renforcée vise à consolider la confiance des consommateurs vis-à-vis de leur fournisseur d’énergie.

Transparence et engagement environnemental

Plenitude met en avant des offres d’énergie simples, transparentes, et à prix fixes, un atout essentiel pour fidéliser ses clients. Pour chaque MWh consommé, la marque garantit qu’un MWh d’électricité d’origine renouvelable, produit en France, est injecté sur le réseau, via le mécanisme des Garanties d’origine. Ainsi, Plenitude répond aux attentes de plus de 900 000 clients engagés dans une consommation énergétique respectueuse de l’environnement.

Engagement dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique

Plenitude ambitionne de devenir un acteur clé des énergies renouvelables en France. Actuellement, elle exploite 120 MWc de capacité photovoltaïque et développe plus de 700 MW de nouveaux projets solaires et éoliens à travers le pays. Cet investissement majeur reflète l’engagement de la marque envers un mix énergétique durable et propre.

Dans le domaine de la mobilité électrique, Plenitude investit dans le réseau de recharge rapide et ultra-rapide « On the Road », comptant actuellement plus de 400 000 points de recharge interopérables à travers l’Europe accessibles via l’application « Plenitude On the Road ». Ces points de recharge, présents dans des stations Enilive et sur des espaces publics, visent à répondre aux besoins de milliers de conducteurs de véhicules électriques en France.

Une campagne médiatique pour sensibiliser

À partir du 19 octobre 2024, Plenitude lance une campagne média multicanale en France pour sensibiliser les consommateurs à cette transformation stratégique. Forte de son engagement, Plenitude se positionne comme une marque de confiance, prête à accompagner ses clients dans leur transition énergétique avec des solutions concrètes et innovantes, atteignant potentiellement plus de 1 million de foyers français.

Vidéo longue de la conférence de Presse de Plenitude à l’ambassade d’Italie en France