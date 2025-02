La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), promulguée en 2019, évolue en 2025 pour accélérer la transition vers une mobilité durable en France. Avec des objectifs ambitieux comme la neutralité carbone d’ici 2050, cette législation renforce les exigences pour l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Vous hésitez à équiper votre domicile, copropriété ou entreprise ? Découvrez trois raisons clés de passer à l’action dès maintenant, ainsi que les obligations légales qui entrent en vigueur en 2025.

Obligations de la Loi LOM 2025 pour les bornes de recharge

Avant d’explorer les avantages, voici un aperçu des principales obligations imposées par la Loi LOM en 2025 pour les infrastructures de recharge :

Bâtiments non résidentiels existants (plus de 20 places) : À partir du 1er janvier 2025, tout parking de plus de 20 places doit disposer d’au moins une borne de recharge par tranche de 20 emplacements , dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour les parkings de plus de 200 places, deux emplacements PMR équipés sont requis, dont un réservé exclusivement à cet usage.

: À partir du 1er janvier 2025, tout parking de plus de 20 places doit disposer d’au moins , dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR). Pour les parkings de plus de 200 places, deux emplacements PMR équipés sont requis, dont un réservé exclusivement à cet usage. Bâtiments neufs ou rénovés (plus de 10 places) : Depuis mars 2021, les parkings neufs ou en rénovation importante doivent prévoir un pré-équipement pour 20 % des places et installer au moins une borne opérationnelle dès 10 emplacements.

: Depuis mars 2021, les parkings neufs ou en rénovation importante doivent prévoir un pour 20 % des places et installer au moins une borne opérationnelle dès 10 emplacements. Copropriétés : Les immeubles résidentiels existants avec des parkings de plus de 10 places devront, en cas de travaux après 2025, équiper 20 % des emplacements de bornes ou d’un pré-équipement, sauf si les coûts d’adaptation électrique sont jugés excessifs.

: Les immeubles résidentiels existants avec des parkings de plus de 10 places devront, en cas de travaux après 2025, équiper de bornes ou d’un pré-équipement, sauf si les coûts d’adaptation électrique sont jugés excessifs. Flottes d’entreprise : Les entreprises de plus de 50 salariés avec une flotte de plus de 100 véhicules doivent intégrer des véhicules à faibles émissions (électriques ou hybrides rechargeables) à hauteur de 20 % en 2025, incitant à installer des bornes pour les recharger.

Ces mesures visent à multiplier les points de recharge et accompagner l’essor des voitures électriques, qui représentent déjà une part croissante du parc automobile français.

1. Répondre à une obligation légale croissante

Une mise en conformité incontournable

La Loi LOM 2025 impose des règles strictes pour encourager l’électrification des transports. Par exemple, dès le 1er janvier 2025, les parkings non résidentiels existants de plus de 20 places (bureaux, commerces, services publics) devront être équipés de bornes de recharge électriques. Pour les copropriétés de plus de 10 places, le pré-équipement devient obligatoire en cas de travaux sur le parking ou l’installation électrique.

Agir dès maintenant, c’est anticiper ces contraintes et éviter des sanctions ou des surcoûts liés à une installation tardive. Installer une borne de recharge aujourd’hui vous place en conformité avec la législation et vous prépare aux évolutions futures, comme l’objectif de 7 millions de points de charge en France d’ici 2030.

2. Profiter d’aides financières attractives

Réduire les coûts d’installation

En 2025, l’État et les collectivités continuent de soutenir l’installation de bornes de recharge via des dispositifs comme le programme Advenir ou le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE). Ces aides peuvent couvrir jusqu’à 50 % des frais pour les particuliers en copropriété et 40 % pour les entreprises, selon les cas.

En plus des subventions, recharger un véhicule électrique à domicile ou sur site coûte bien moins cher que l’essence ou le diesel, surtout avec la flambée des prix des carburants fossiles. Investir dans une borne dès maintenant, c’est donc réaliser des économies à court et long terme tout en profitant des incitations financières avant qu’elles ne diminuent.

3. Valoriser son bien et agir pour l’environnement

Un atout écologique et immobilier

Installer une borne de recharge répond à un enjeu écologique majeur : réduire les émissions de CO2 liées aux transports, responsables d’une large part de la pollution en France. En soutenant la mobilité électrique, vous contribuez à un avenir plus durable, en ligne avec les ambitions de la Loi LOM.

Mais ce n’est pas tout : équiper votre propriété d’une borne augmente sa valeur immobilière. Avec près de 20 % des véhicules neufs vendus en France en 2025 prévus comme électriques, les biens dotés d’infrastructures de recharge deviennent un critère de choix pour les acheteurs et locataires. C’est un investissement stratégique qui renforce l’attractivité de votre maison, immeuble ou local professionnel.

Pourquoi agir dès aujourd’hui ?

La Loi LOM 2025 transforme l’installation de bornes de recharge en une nécessité légale, mais aussi en une opportunité. Entre conformité aux nouvelles règles, avantages économiques et impact positif sur l’environnement, les raisons ne manquent pas pour franchir le pas. Que vous soyez propriétaire, gestionnaire de copropriété ou chef d’entreprise, équiper votre parking d’une borne dès maintenant vous positionne comme un acteur de la transition énergétique.

Alors, prêt à installer votre borne de recharge électrique ? Contactez un professionnel pour évaluer vos besoins et bénéficier des aides disponibles avant que les délais ne se resserrent !