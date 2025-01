Le Model Y Long Range AWD Launch Series est la dernière offre de Tesla qui fait beaucoup parler d’elle. Vendu à 60 990€, ce modèle est 10 000 € plus cher que le Model Y LR AWD conventionnel, mais il intègre des options d’une valeur totale de 17 000 €, assurant à ses acquéreurs une économie intéressante.

Les caractéristiques exclusives de la Launch Series

Ce véhicule n’est pas seulement une extension de la gamme existante, mais une innovation bien pensée. Cette édition comprend le package de conduite autonome (FSD) habituellement facturé à 8 000€ . Cela améliore non seulement l’expérience de conduite, mais augmente aussi la sécurité et la commodité.

Des améliorations qui font sensation

Les propriétaires du Model Y Launch Series bénéficieront d’un boost d’accélération de 2 000 €, offrant une performance de conduite plus dynamique. Un attelage de remorque (1 000 €), ainsi qu’un chargeur mobile supplémentaire d’une valeur de 275 € font également partie du package sans coût supplémentaire.

Personnalisation et exclusivité

L’édition propose aussi une personnalisation intéressante : une couleur de peinture au choix, des roues et un intérieur, chacun jusqu’à une valeur de 2 000 € et 1 000 € respectivement. De plus, cette édition arbore des badges exclusifs sur le hayon arrière, des éclairages de seuil de porte et d’autres éléments, ainsi qu’une animation d’entrée personnalisée sur l’écran.

Une comparaison avantageuse

En effectuant une comparaison, un Model Y LR AWD classique configuré de manière similaire coûterait environ 61 990 €, et ce prix n’inclut pas les éléments exclusifs de l’édition Launch Series. Cela représente une économie potentielle significative pour ceux qui veulent plus qu’un simple véhicule – une expérience automobile enrichie.

Un choix réfléchi

Cette édition limitée est le choix idéal pour les passionnés de Tesla et ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix. En intégrant ces ajouts dans un package consolidé, Tesla démontre encore une fois son engagement à dépasser les attentes, tout en maintenant une offre attractive sur le marché concurrentiel des véhicules électriques.

Avec de tels avantages financiers et matériels, la Model Y Launch Series s’établit comme un investissement intéressant pour tout amateur d’innovation automobile à la recherche de personnalisation et de performance.