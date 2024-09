Après une nuit marquée par une pluie intense, le matin dévoile un ciel apaisé mais encore morose. Malgré cela, le port d’Ostende et les sculptures intrigantes d’Arne Quinze, « Rock Strangers », se révèlent sous une lumière grise mais captivante.

Cependant, je dois avouer que notre propre œuvre d’art sur roues, bien que moins cabossée, nous transporte beaucoup plus loin ! Si vous êtes curieux de savoir quel véhicule électrique nous a accompagnés tout au long de ce voyage, découvrez notre guide des meilleures voitures électriques pour les road trips.

Traversée des Flandres : Une Campagne Envoûtante

Nous continuons notre route à travers une campagne flamande embrouillardée, où l’horizon semble se fondre dans un voile de mystère. C’est ici que j’aperçois une vache d’une couleur étrange, presque encrée, qui me rappelle l’encre bleue de mon vieux stylo Sergent-Major à l’école. Après quelques recherches, j’apprends qu’il s’agit de la fameuse vache « bleue du Nord », parfaitement en accord avec le paysage délavé qui l’entoure. Pour en savoir plus sur les spécificités de cette région, consultez notre article sur les meilleurs hôtels des Flandres.

Sur les Traces de l’Histoire : Dixmude et Ypres

Notre route nous mène à Dixmude, une ville qui, comme beaucoup d’autres dans cette région, a été reconstruite après la Première Guerre mondiale. En passant près d’Ypres, nous sommes frappés par le nombre de cimetières militaires disséminés dans la campagne environnante, témoignages poignants des atrocités de la guerre. Plus d’un million de Britanniques ont perdu la vie ici entre 1914 et 1918, un chiffre qui donne le vertige. Pour ceux intéressés par le tourisme historique, ne manquez pas notre itinéraire des sites mémoriels en Belgique.

Une Pause Belge sous la Pluie

Nous faisons une halte dans un village belge où le marché local est en pleine effervescence, malgré une pluie battante. Les gouttes d’eau semblent danser sur notre parapluie, créant une ambiance à la fois animée et mélancolique. La pluie incessante me fait penser au célèbre Manneken Pis, symbole humoristique et emblématique de la Belgique. Si vous prévoyez un road trip en Belgique, n’oubliez pas de lire notre guide des marchés locaux et spécialités belges.

Cap sur Roubaix : Entre Histoire et Modernité

Roubaix, autrefois la capitale du textile, nous dévoile aujourd’hui un autre visage. Sur la route de sa renaissance, nous visitons « La Piscine », un magnifique bâtiment art déco transformé en musée d’art et d’industrie. Une escale culturelle incontournable à ne pas manquer. Vous trouverez plus de suggestions de visites dans notre guide des incontournables à Roubaix.

Arrivée à Lille : Le Charme et le Chaos

Enfin, après 45 kilomètres, nous atteignons Lille, une ville qui a longtemps nourri mes fantasmes. Je m’imaginais déjà déambuler sur la Grand-Place, admirer le beffroi, savourer l’ambiance des ruelles et goûter aux célèbres gaufres lilloises. Ce que je n’avais pas prévu, c’était le chaos du trafic dû aux travaux, transformant la ville en un véritable labyrinthe kafkaïen. Chaque tentative de tourner à droite ou à gauche se heurte à des impasses, des interdictions, et des demi-tours impossibles. Pour éviter ces déboires, consultez notre guide pour une visite sereine de Lille.

Après ce périple urbain, nous parvenons finalement à garer notre voiture près de l’Opéra, en face du pétillant hôtel Mercure Grand Place. La légendaire gentillesse des gens du Nord se manifeste à nouveau : un employé du parking propose même de nous appeler lorsque la borne de recharge électrique se libérera. Un geste d’une grande considération, qui témoigne de l’accueil chaleureux des Lillois. Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions de recharge pour véhicules électriques à Lille, consultez notre guide des bornes de recharge à Lille.

Exploration de Lille : Une Ville aux Mille Sensations

Libérés des contraintes du trafic, nous explorons Lille à pied, tous nos sens en éveil. Chaque coin de rue offre une nouvelle découverte visuelle, sonore, olfactive, gourmande, culturelle, artistique, ou commerciale. Une ville qui, malgré son chaos apparent, ne manque pas de charmes à découvrir. Pour planifier votre propre découverte de Lille, ne manquez pas notre guide des meilleures adresses lilloises.

Une Nuit à Lille : Clôture en Beauté

Nous terminons cette journée riche en émotions dans une chambre à thème, plongés dans l’univers d’Alice au pays des merveilles. Lille, avec toutes ses surprises, s’est avérée être une étape inoubliable de notre road trip électrique dans le Nord. Si vous souhaitez prolonger votre séjour, découvrez notre sélection des meilleurs hébergements à Lille.