Quel état des lieux concernant les bornes de recharge à Lille ?

Les propriétaires lillois de voitures électriques se posent tous la même question : “où puis-je trouver des bornes de recharge à Lille et dans la métropole ?”. A noter qu’il existe différentes bornes, situées dans divers lieux et gérées par une grande variété d’acteurs, de la métropole au secteur privé… Le point dans cet article.

Où trouver une borne de recharge pour véhicule électrique à Lille ?

Pour les usagers de voiture électrique qui souhaitent recharger leur véhicule à Lille, il est possible de trouver des bornes de recharge dans le centre-ville et dans la métropole. En effet, certaines villes de la métropole lilloise sont équipées de bornes, comme Villeneuve d’Ascq, au parc du Héron, Marcq-en-Baroeul ou encore Roubaix.

Les bornes Nissan

Le concessionnaire Nissan met plusieurs bornes de recharge de véhicules électriques à Lille. Avec des prises standard, elles sont adaptées aux prises des véhicules classiques et permettent au plus grand nombre de recharger leur voiture.

Dans les parkings Effia

Dans ces parkings, plusieurs bornes sont installées. Vous pouvez les réserver sur Internet et, sur place, l’agent présent vous guide pour les étapes de recharge. Mais attention, le lieu est uniquement accessible aux clients du parking, et le stationnement du temps de recharge est donc payant.

Centres commerciaux

A l’Orchestra de Lomme ou à Ikea, près du Kinépolis, vous pouvez recharger votre voiture, en accéléré. À Euralille, vous devez demander une installation au gardien présent.

Comment trouver facilement la borne de recharge idéale à Lille et sa métropole ?

Le site collaboratif Charge Map récolte les bornes ajoutées par les internautes et les vérifie avant leur mise en ligne, une référence incontournable pour les propriétaires de véhicules électriques. Il existe exactement 40 bornes de recharge à Lille et dans les alentours.

Différentes localisations…

Avec Charge Map, vous pouvez trouver une borne de recharge autour de Lille. Par exemple, les villes suivantes en disposent :

Lille (centre-ville),

Neuville-en-Ferrain,

Tourcoing,

Roubaix,

Mouscron,

Menen,

Wervik,

Comines-Warneton,

Estaimpuis.

N’hésitez pas à ajouter les bornes nouvellement installées !

… Pour une variété de besoins exprimés

Avec le système de filtrage permis par le site, vous pouvez par exemple trier les zones de recharge à Estaimpuis en fonction du type de prise qui correspond à votre voiture électrique : prise de type 2 (Mennekes), prise de type 3, prise CHADEMO, etc. Vous pouvez également indiquer si vous recherchez une borne de recharge rapide, accélérée ou normale.

Des résultats précis

Une fois la recherche effectuée, vous trouvez avec une facilité déconcertante le nom de la borne, sa localisation géographique, les avis sur cette borne (s’il y en a) et enfin, le nombre et le type de prises.

La métropole investit dans les infrastructures

La Métropole Européenne de Lille (MEL) n’est pas là pour plaisanter. Les Hauts-de-France ont ainsi vu 5 à 10 véhicules par point de recharge ouvert au public. Une hausse dans le top 5 des plus importantes en France, selon un graphique fourni par l’UFE (Union Française de l’Électricité). La MEL cherche ainsi à déployer un service de recharge conséquent pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Trouver les bornes en un clic et en un clin d’œil

Vous cherchez une borne ? La métropole a conçu un site de référence : electrique.passpass.fr.



Ce site donne toutes les informations utiles sur la localisation, la disponibilité, la mise en service des bornes, etc. Vrai plus, l’information est actualisée en temps réel.

Sur l’espace public, les emplacements sont matérialisés par un marquage au sol dédié. Il est donc aisé de reconnaître une borne de recharge électrique. De plus, tous les modèles de véhicules électriques ou hybrides rechargeables peuvent se connecter à la borne. La plupart d’entre elles permettent même d’alimenter deux véhicules simultanément.

Quelles sont les modalités d’accès au service ? Et pour quel prix ?

La MEL a déployé 50 bornes. Ces dernières sont payantes, via le service régional “Pass Pass Electrique”. Deux possibilités s’offrent aux utilisateurs réguliers ou occasionnels : l’abonnement via le site electrique.passpass.fr ou l’inscription via smartphone à tout moment.

Le coût dépendra de la borne utilisée, de votre temps de charge.

Pour les bornes déployées par la MEL, l’abonnement est gratuit avec une facturation par tranche de 20 minutes.

NB : Le tarif nuit se révèle intéressant pour une recharge complète de votre véhicule. On peut compter :

Le jour (7h à 21h) : 0,70€ / 20mn – soit 2,10€ pour 1h pour un abonné et 0,75€ / 20mn – soit 2,25€ pour 1h pour un non-abonné.

pour un abonné et 0,75€ / 20mn – soit pour un non-abonné. La nuit (21h à 7h) : 0,10€ / 20mn – soit 0.30€ pour 1h pour un abonné et 0,15€ / 20mn – soit 0.45€ pour 1h pour un utilisateur qui ne l’est pas.

NB : Attention ! Peu importe la borne, le temps facturé est celui passé avec le véhicule branché (même si la charge est terminée) ! Seul le passage de votre carte sur la borne ou l’arrêt via l’application, stoppe la facturation.

Comment ça fonctionne et combien de temps ça dure ?

Rien de plus que de charger son véhicule avec une borne de la MEL. Si vous disposez d’une carte d’abonnement, vous pouvez vous référer au schéma ci-dessous.

Avec un smartphone, tout s’effectue en ligne avec l’application passpassVE, que vous pouvez télécharger sur Google Play ou via l’Apple Store.

(Plus de détails sur le site de la MEL.)

Le temps de charge dépend du véhicule et de la prise utilisée.

Sur la plupart des bornes, vous aurez le choix entre charge accélérée ou charge normale. En moyenne, comptez 1h de charge “accélérée” permettant de gagner entre 60 et 80 km d’autonomie et 1h de charge “normale” permettant elle de gagner environ 30 à 50 km d’autonomie.

Enfin, tous les nouveaux véhicules sont compatibles pour les deux vitesses de charge. Pour choisir votre vitesse de chargement, il vous suffit de prendre le câble correspondant et le brancher sur votre véhicule. Encore une fois, tout est fait pour vous faciliter la vie !

Tableau récapitulatif