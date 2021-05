Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Lille. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Mercure Lille Centre Vieux-Lille 27 Rue des Tours, 59000 Lille 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW Hôtel Barrière de Lille 777bis Pont de Flandres, 59777 Lille 2 x Tesla Dest.Charger 7.00kW Logis Hôtel des Acacias 39 Rue du Dronckaert, 59960 Neuville-en-Ferrain 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Mercure Lille Centre Vieux-Lille

Aménagé dans une propriété haussmannienne classique, cet hôtel original se trouve à 1 minute à pied de l’opéra de Lille, à 6 minutes de la gare de Lille-Flandres et à 7 minutes du musée de l’Hospice Comtesse.

Les chambres modernes et colorées comprennent une tête de lit décorée d’une grande photo. Elles disposent du Wi-Fi, d’un bureau, d’une télévision à écran plat ainsi que d’un nécessaire à thé et café.

Celles de catégorie supérieure sont en outre équipées d’une machine Nespresso. L’établissement possède un bar lounge branché et 4 salles de réunion. Le parking est payant.

Adresse: 27 Rue des Tours, 59000 Lille

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

Hôtel Barrière de Lille

Situé à 3 minutes à pied de la gare de Lille-Europe, cet hôtel de luxe est aménagé dans un bâtiment contemporain à la façade en verre. Il se trouve à 2 km du palais des Beaux-Arts de Lille.

Les chambres modernes et chics disposent de grandes baies vitrées, du Wi-Fi gratuit, d’une télévision à écran plat, d’une théière et d’une cafetière. Certaines offrent une vue sur la ville.

Les chambres de l’étage club sont équipées d’un minibar sans alcool gratuit, tandis que les suites possèdent en outre un espace de vie.

L’hôtel propose un restaurant français haut de gamme, une élégante brasserie avec terrasse, un salon sportif chic et un bar branché doté d’une piste de danse. Il comprend également un casino, un spa et un théâtre accueillant des spectacles. Le parking est payant.

Adresse: 777bis Pont de Flandres, 59777 Lille

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 7.00kW

Logis Hôtel des Acacias

Situé à proximité de l’autoroute A22, cet hôtel-restaurant traditionnel en bord de route se trouve à 1,3 km du centre-ville de Neuville-en-Ferrain et à 9,1 km de la gare de Mouscron.

Offrant une vue sur le jardin, les chambres modernes disposent d’une salle de bain attenante, d’un bureau, d’une télévision à écran plat, du Wi-Fi gratuit, d’une théière et d’une cafetière. Le parking est gratuit, tandis que le petit-déjeuner est payant.

Doté d’un coin pour les enfants, le restaurant à l’ambiance décontractée sert des repas dans une salle à manger présentant des poutres en bois apparentes ou sur une terrasse extérieure.

L’établissement possède également un bar et une salle de fitness.

Adresse: 39 Rue du Dronckaert, 59960 Neuville-en-Ferrain

Type de recharge: 1 x Tesla Dest.Charger 11.00kW

