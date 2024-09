Saemes, un acteur incontournable du stationnement en Île-de-France, continue de se positionner en leader dans la transition vers l’électromobilité. Le parking Méditerranée Gare de Lyon illustre parfaitement cette vision avec son nouveau déploiement massif de bornes de recharge électriques. Grâce à un investissement de 2,4 millions d’euros, ce parking incarne la volonté de Saemes de répondre aux défis environnementaux actuels et futurs.

Un Parking Moderne et Polyvalent

Stratégiquement situé sous la Gare de Lyon, le parking Méditerranée Gare de Lyon accueille près de 400 000 visiteurs par an. Offrant 1 600 places voitures, 366 places motos, et 25 places vélos, il représente un exemple de modernité et de polyvalence, rendant service à une variété d’usagers, des voyageurs réguliers aux professionnels.

Avec cet aménagement, Saemes met en œuvre sa vision d’un parking de demain, adapté aux multiples modes de transport tout en favorisant l’électromobilité.

L’Investissement dans l’Électromobilité

Dans le cadre de sa stratégie visant à soutenir une mobilité plus respectueuse de l’environnement, Saemes a investi 2 millions d’euros dans la première phase de déploiement des bornes de recharge électrique.

Cette initiative comprend l’installation de 100 bornes de recharge, dont 91 bornes de 7 kW et 10 bornes de 22 kW. Cet effort représente plus de 12% de la capacité totale du parking, marquant une étape significative dans la transition énergétique.

Station de Recharge Rapide : Une Collaboration avec ELECTRA

En partenariat avec ELECTRA, une station de recharge rapide a été mise en place, proposant 8 points de charge de 150 à 200 kW. Cette station unique permet une recharge complète en seulement 20 à 30 minutes, un atout majeur pour les conducteurs pressés. Deux des bornes sont spécialement conçues pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), soulignant l’engagement de Saemes envers l’inclusivité et l’accessibilité.

Un Focus sur l’Électromobilité chez Saemes

Depuis 2017, Saemes s’engage dans le développement de l’électromobilité en exploitant des bornes connectées, payantes, et référencées sur la plateforme GIREVE. En acceptant plus de 45 opérateurs de mobilité, l’entreprise facilite l’accès à la recharge électrique pour tous types de véhicules.

Expansion de l’Infrastructure de Recharge

Depuis 2019, 50% des places de stationnement dans les parkings rénovés sont équipées de bornes de recharge électrique. Fin septembre 2024, Saemes comptait déjà 1 344 bornes installées, et prévoit d’atteindre 2 000 bornes d’ici la fin de l’année.

Des Espaces pour les Deux-Roues

Saemes ne se limite pas aux voitures électriques. Le parking Méditerranée Gare de Lyon est le plus grand parc de stationnement parisien pour les motos, avec 366 places dédiées. Des points de recharge spécifiques sont également en place pour les motos électriques, un geste significatif pour encourager l’utilisation de deux-roues plus écologiques.

La Vélostation Van Gogh

La vélostation Van Gogh, située à proximité, offre une trentaine de prises de recharge pour les vélos à assistance électrique (VAE) et des consignes sécurisées. L’espace, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, est sous vidéoprotection, assurant sécurité et confort pour les utilisateurs.

Vision et Perspectives Futures

Ghislaine Geffroy, Directrice Générale de Saemes, qualifie le parking Méditerranée Gare de Lyon de prototype du parking de demain. Selon elle, ce parking, qui combine divers modes de transport et offre des services d’électromobilité de pointe, est un exemple concret de l’engagement de Saemes pour un avenir plus durable.

Investissements à Long Terme

En termes d’investissement futur, Saemes prévoit d’installer 90 bornes de recharge supplémentaires d’ici juillet 2028, d’une puissance de 7 kW, ainsi qu’un local vélo sécurisé au niveau -1, pour un montant d’investissement de 400 000 euros. Ces initiatives démontrent une vision à long terme de la mobilité urbaine durable.

À Propos de Saemes

Créée en 1979, Saemes est une société d’économie mixte (SEM) et un acteur majeur du stationnement en Île-de-France, accueillant plus de 2,3 millions de clients chaque année grâce à ses 65 parkings et 25 000 places. Très impliquée dans l’évolution des mobilités, Saemes se positionne à la pointe du développement des bornes électriques et des services à valeur ajoutée au sein des parcs de stationnement.

L’entreprise a renouvelé avec succès ses certifications Qualité ISO 9001 et ISO 14001 et a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires de plus de 53,6 millions d’euros hors taxes.

Conclusion

L’initiative de Saemes au parking Méditerranée Gare de Lyon est un exemple inspirant de ce que peut être la transition vers une mobilité plus durable. Grâce à un investissement conséquent et une vision novatrice, Saemes établit un nouveau standard pour les parkings urbains en intégrant des solutions de mobilité électrique avancées. En encourageant l’utilisation de véhicules électriques et en facilitant leur recharge, Saemes contribue activement à la réduction des émissions de carbone et à la promotion de modes de transport plus propres.