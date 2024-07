La popularité des véhicules électriques est en pleine expansion en France, rendue encore plus attrayante par les subventions et bonus écologiques. Cependant, malgré ces aides, la plupart de ces voitures restent relativement onéreuses. Heureusement, il existe des exceptions qui permettent aux consommateurs de trouver des véhicules électriques abordables avec un budget limité. Voici un tour d’horizon des 10 options les plus intéressantes proposées par les experts automobiles de carVertical.

Les nouvelles voitures électriques les plus abordables

Renault Twingo E-Tech – à partir de 25 500 €

Lancée en 2020, la Renault Twingo E-Tech propose une version entièrement électrique. Elle se distingue par un rayon de braquage de 4,3 mètres, un intérieur spacieux et personnalisable, et des feux de jour à LED. Le modèle de base inclut des enjoliveurs de 15 pouces et un régulateur de vitesse. Son autonomie WLTP varie de 190 à 270 km, bien que cela puisse être réduit de 10 à 20 % en conditions réelles. Avec un bonus écologique de 4 000 €, son prix d’achat peut descendre à 21 500 €.

Citroen Ami – à partir de 7 990 €

La Citroen Ami, bien que controversée avec son design et ses deux places, reste une option très abordable. Elle propose une autonomie de 75 km et se recharge en 4 heures sur une prise standard. Son prix débutant à 7 990 € en fait un choix intéressant pour ceux qui cherchent une voiture citadine simple et économique.

Dacia Spring – à partir de 18 900 €

Souvent négligée, la Dacia Spring est un petit crossover électrique pesant une tonne. Depuis son lancement en 2021, elle a subi une révision en février 2024, incluant un nouveau design et un moteur de 65 chevaux. Elle offre une autonomie urbaine de 305 km, suffisant pour les trajets quotidiens, le tout pour un prix de départ raisonnable de 18 900 €.

Peugeot e-208 – à partir de 33 080 €

Avec un prix de départ de 33 080 €, la Peugeot e-208 se distingue par son design frappant et personnalisable, et un intérieur parmi les plus élégants de sa catégorie. Propulsée par un moteur électrique de 134 chevaux et une batterie de 50 kWh, elle offre une autonomie de 340 km. Un choix pour ceux qui veulent combiner style et fonctionnalité.

Les voitures électriques d’occasion les plus abordables

Renault Zoe – à partir de 5 000 €

La Renault Zoe est disponible d’occasion pour moins de 5 000 €. Bien que son intérieur soit simple, il inclut des fonctionnalités essentielles comme le chauffage et les vitres électriques. Son autonomie varie de 209 à 402 km selon la version de la batterie, ce qui la rend idéale pour les trajets urbains.

Fiat 500e – à partir de 14 000 €

La Fiat 500e associe un design classique des années 1950 avec une motorisation électrique. Bien que les nouvelles versions soient coûteuses, les modèles d’occasion débutent à 14 000 €. Cette petite voiture est idéale pour les trajets en ville et offre une autonomie annoncée de 320 km.

Volkswagen E-Up! – à partir de 10 000 €

Malgré la cessation de sa production en 2023, de nombreuses Volkswagen E-Up! sont disponibles sur le marché de l’occasion pour environ 10 000 €. Les anciens modèles disposent d’une batterie de 18,7 kWh avec 160 km d’autonomie, tandis que des modèles plus récents sont équipés d’une batterie de 32,3 kWh offrant jusqu’à 260 km d’autonomie.

Renault Twizy – à partir de 5 000 €

Pour ceux cherchant une option excentrique, le Renault Twizy peut être la solution. Avec un espace pour deux personnes, une autonomie de 90 km, et facile à garer, il représente une option économique avec un prix inférieur à 5 000 €.

Peugeot e-Partner / Citroen e-Berlingo – à partir de 10 000 €

Ces modèles sont une option fiable pour ceux ayant besoin d’espace de chargement et roulant principalement en ville. Équipés d’une batterie de 22,5 kWh, ils offrent jusqu’à 171 km d’autonomie et une simplicité d’équipement réduisant les risques de pannes.

Conseils pour l’achat d’une voiture électrique d’occasion

Lors de l’achat d’une voiture électrique d’occasion, il est essentiel de vérifier son historique. Les rapports détaillés de carVertical peuvent révéler des accidents passés, des modifications de kilométrage et des changements de propriétaire. La batterie, le composant le plus coûteux, se dégrade avec le temps, perdant environ 2 % d’autonomie par an en moyenne. Suivre scrupuleusement les recommandations de charge du fabricant peut aider à prolonger la durée de vie de la batterie.