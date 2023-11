Sommet international sur l’IA: un engagement mondial pour un développement sûr

L’intelligence artificielle (IA) est au cœur d’un débat mondial, souligné par des figures telles qu’Elon Musk comme l’une des plus grandes menaces potentielles pour l’humanité. Dans un contexte de préoccupations croissantes, les USA, la Chine, l’UE et une vingtaine d’autres pays ont signé une déclaration cruciale lors du premier sommet international dédié à cette technologie, tenu à Bletchley Park, Londres.

Elon Musk: une vision prudente de l’IA

Elon Musk, présent au sommet, a exprimé des doutes sur notre capacité à contrôler l’IA, tout en restant optimiste sur la possibilité de la diriger vers un bénéfice pour l’humanité. Cette déclaration intervient dans le sillage de mesures réglementaires significatives, telles que le décret signé par le président Joe Biden et l’Artificial Intelligence Act adopté par le Parlement européen.

La déclaration de Bletchley

Le sommet a abouti à la signature de la déclaration de Bletchley pour un développement « sûr » de l’IA, marquant le début d’un effort mondial pour renforcer la confiance du public dans l’IA. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exprimé sa satisfaction, soulignant l’importance de la sécurité dans le développement de l’IA.

La France et le prochain sommet sur l’IA

La France, représentée par Bruno Le Maire et Jean-Noël Barrot, a annoncé qu’elle accueillerait la prochaine édition du Sommet sur la sécurité de l’IA à Paris. Cette décision s’aligne avec la stratégie française et européenne de gouvernance de l’IA et souligne l’importance de la coopération internationale face aux risques technologiques extrêmes que l’IA pourrait poser.

Enjeux et régularisation de l’IA

L’IA, vecteur de progrès, comporte des risques si elle est utilisée à mauvais escient, comme dans les cyberattaques ou la création d’armes biologiques ou chimiques. Le Sommet propose de lancer des travaux sur ces risques technologiques, avec des initiatives telles que le partenariat mondial pour l’IA lancé en 2020 et le « Processus d’Hiroshima » initié par le G7.

Course à la régularisation

La régularisation et la normalisation de l’IA restent des enjeux de taille, avec une course entre la Chine et l’Occident pour établir des cadres réglementaires. L’UE avance avec son règlement sur l’IA, actuellement en finalisation, qui est considéré comme sévère par certaines entreprises mais nécessaire selon des leaders comme le président français Emmanuel Macron.

Conclusion

Le prochain Sommet en France représente une opportunité pour continuer à développer des réponses concrètes aux défis posés par l’IA. La France, leader européen dans le développement de l’IA, s’engage à soutenir l’innovation tout en régulant les risques associés.

Ce sommet et les déclarations qui en découlent sont des pas essentiels vers une compréhension et une gestion collective des risques de l’IA, avec l’espoir de guider cette technologie vers un avenir où elle est développée et déployée de manière sûre et responsable.

