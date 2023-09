Est-il possible de faire de longues distances en voiture électrique ? 

La France s’électrise. De plus en plus de personnes s’orientent vers les voitures électriques, mais une question revient constamment : peut-on réaliser un long trajet, comme celui de Paris à Nice, sans tracas ? Chez Tesla Mag, nous avons décidé de vous apporter la réponse en faisant le test nous-mêmes.

Les superchargeurs, nos nouveaux alliés

Le paysage des autoroutes françaises se transforme. Les traditionnelles stations-service sont toujours là, mais les superchargeurs, ces bornes rapides dédiées aux voitures électriques, sont en train de prendre d’assaut le territoire.

Sur notre trajet de Paris à Nice, nous avons constaté que ces bornes ne manquent pas. Disponibles à des intervalles rapprochés, elles rendent le voyage fluide et sans stress. La majorité des stations offre un chargement complet en moins d’une heure, le temps parfait pour une pause déjeuner ou un café !

Le coût du chargement sur la route

Il est vrai que recharger à la maison, notamment avec des installations comme les panneaux solaires, ne coûte presque rien. Mais que se passe-t-il sur la route ? Si les superchargeurs peuvent avoir un coût plus élevé qu’à domicile, ils demeurent compétitifs. Lors de notre trajet, le coût total pour recharger la voiture a été inférieur à ce que nous aurions dépensé pour de l’essence.

Des hôtels se mettent au vert

L’hospitalité française embrasse l’évolution verte. De Limoges à Saint-Etienne, nous avons découvert des hôtels qui offrent des bornes de recharge à leurs clients. Certaines chaînes hôtelières investissent massivement pour rendre ce service disponible.

Et ce n’est pas tout : plusieurs établissements, soucieux de l’environnement, proposent également des menus bios et locaux. Si vous prévoyez un séjour à Nice ou à Aix, consultez nos guides détaillés des hôtels avec bornes de recharge à Nice et Aix.

Rapidité vs Confort

Il est vrai qu’une voiture thermique pourrait vous permettre de rallier votre destination plus rapidement, si vous évitez les longues pauses. Cependant, avec une voiture électrique, le voyage devient une aventure en soi. Chaque arrêt est l’occasion de découvrir une nouvelle ville, un nouveau paysage. Et une fois à destination, quel plaisir de savoir que l’on a contribué à réduire son empreinte carbone !

En conclusion…

Les voyages en voiture électrique sur de longues distances en France ne sont plus une énigme. Ils sont à la portée de tous et promettent une expérience riche en découvertes. Le pays est prêt, les infrastructures sont en place. L’aventure vous attend.

Chers lecteurs de Tesla Mag, notre périple de Paris à Nice en voiture électrique a été un réel succès. Et vous, avez-vous déjà tenté l’expérience ? Partagez vos aventures et vos astuces en commentaires !