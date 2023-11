259 places de parking équipées de panneaux solaires

À la gare de Merklingen en Allemagne, une innovation écologique prend place : un parc de recharge solaire de 259 places pour véhicules électriques. Ce projet ambitieux, alimenté par des carports solaires, marque un tournant dans l’infrastructure de recharge des VE, offrant une capacité de stationnement et de recharge simultanée inégalée à l’échelle mondiale.

Un parc de recharge record

Merklingen, petite commune de Baden-Württemberg, s’illustre désormais par le plus grand parc de stationnement de recharge au monde. Avec 259 points de charge, elle dépasse de justesse l’installation de Shenzhen, qui en comptait 258. Cependant, contrairement à son homologue chinois qui propose des charges rapides, Merklingen mise sur des charges de 11 kW en courant alternatif, adaptées aux besoins des navetteurs quotidiens.

Multimodalité et durabilité

Le parc de recharge est conçu pour les voyageurs combinant voiture et train, avec des temps de charge estimés entre quatre et huit heures. La durabilité est renforcée par une installation photovoltaïque couvrant l’ensemble du parking, capable de produire jusqu’à 900 000 kWh d’énergie renouvelable par an, avec un surplus alimentant le réseau local.

Un investissement pour l’avenir

L’Association régionale de l’Alb souabe, à l’origine du projet, envisage un avenir électrique. Avec une prévision que la majorité des véhicules stationnés seront électriques dans une dizaine d’années, le parc est une infrastructure prête pour l’essor de l’e-mobilité. Le coût total du projet dépasse les quatre millions d’euros, avec une contribution significative de l’État de Baden-Württemberg.

Conclusion

Le parc de recharge de Merklingen est plus qu’un simple parking : c’est une vision concrétisée de la mobilité durable. En combinant recharge électrique et production d’énergie solaire, cette initiative est saluée comme un accélérateur pour l’e-mobilité dans la région, un modèle pour les infrastructures de recharge du futur.

