Comment traverser la France en voiture électrique ?

Quid des longs trajets en véhicule électrique en 2022 ? Pas mal de nouveautés, à vrai dire! La loi oblige l’ensemble des concessionnaires des aires du réseau autoroutier concédé à s’équiper en stations de recharge avec plusieurs bornes haute puissance avant le 31 décembre.

De plus, le temps de trajet est concurrentiel avec celui d’une voiture thermique. Si le véhicule est adapté, si l’autonomie est de 400 km grand minimum et que des fonctionnalités de recharge rapide sont disponibles, tout devrait se dérouler au mieux !

Tesla ouvre son réseau

Tesla vient d’ouvrir 16 de ces stations de recharge aux véhicules des autres marques!! Un peu de contexte : l’ouverture des Superchargers aux propriétaires de voitures d’autres marques que Tesla débute en France le 31 janvier 2022, après une expérimentation aux Pays-Bas. Pour l’instant, le journal confirme que « cela ne concerne que 16 stations dans l’Hexagone, accessibles via une application dédiée », ce qui correspond à 230 points de charge.

L’ouverture des Superchargers aux voitures autres que Tesla est « encore au stade expérimental », voilà pourquoi toutes les stations ne sont pas encore concernées. Il sera possible de brancher sur ces seize stations « toute voiture électrique disposant d’un port CCS Combo, en passe de devenir la norme sur le marché européen ».

Les véhicules non-Tesla peuvent désormais se recharger à certains Superchargers situés en France et en Norvège. Les emplacements spécifiques sont disponibles sur l’application Tesla pour smartphone. D’ailleurs, les infrastructures de Tesla permettent un “confort d’utilisation plus important” (navigation intégrée et expérience fluide, sans problèmes).

Le navigateur embarqué des Tesla planifie automatiquement les longs trajets, avec les arrêts de recharge. Des navigateurs de ce type commencent à s’implanter chez les autres marques mais Tesla reste le précurseur. A défaut, nous recommandons des applications comme aBetterRoutePlanner qui rassurent les utilisateurs.

IONITY continue son déploiement

Le réseau de recharge rapide européen Ionity vient de dépasser son objectif d’ouverture de 400 stations avec un an de retard, initialement prévu pour fin 2020. A ce jour, 402 emplacements sont disponibles avec 1 603 bornes de recharge. Le maillage important, principalement en Europe centrale, permet aux propriétaires de véhicules électriques – notamment Audi, Porsche, Volkswagen, BMW et Mercedes-Benz – recharger très rapidement.

Le réseau Ionity – fondé initialement par des constructeurs automobiles comme le Groupe Volkswagen, BMW, Daimler et Ford – est devenu le plus important réseau de bornes de recharge à travers l’Europe. Sa spécificité est de proposer des bornes de charge ultra-rapide, supérieures à celles de Tesla, avec une puissance allant jusqu’à 350 kW (800 V) délivrée par des prises CCS Combo 2.

Le développement du marché des véhicules électriques est en plein expansion et ce n’est que le début. La grande majorité des constructeurs automobiles prévoit de passer au 100% électrique d’ici 2030 / 2035. L’infrastructure de recharge est vitale pour permettre aux véhicules électriques de circuler facilement à travers l’Europe sans avoir de congestions à des points de charge.

Ionity avait initialement tablé sur un déploiement plus rapide avec plus de 2 400 bornes de recharge individuelles, contre 1 603 à ce jour. En novembre 2021, Ionity avait annoncé un investissement massif de 700 millions d’euros de la part des actionnaires existants et nouveaux afin d’étendre le réseau à plus de 1 000 locations d’ici fin 2025 avec 7 000 bornes individuelles.

De nouveaux acteurs arrivent à grands pas

Pas mal de nouveaux entrants, comme Fastned, Allego, Proviridis et TotalEnergies , avancent rapidement dans le secteur électrique.

Fastned : une volonté de se développer dans les zones péri-urbaines

Fondée il y a dix ans aux Pays-Bas, Fastned est une entreprise pionnière dans le monde de la recharge rapide. Aujourd’hui la société s’est bien développée et compte plus de 130 stations réparties dans 6 pays dont la France. L’ouverture imminente des 4 premières stations de recharge rapide Fastned a d’ailleurs été annoncée en fin d’année dernière.

Des stations implantées sur les autoroutes AP2R entre Paris, Lyon et Genève. Les stations Fastned sont toutes équipées d’au moins 8 bornes de recharge ultrarapide. Des bornes sur lesquelles on peut se recharger quel que soit le modèle ou la marque de véhicules électriques.

Outre son souhait de multiplier ses stations sur les autoroutes françaises, Fastned envisage de se développer dans les zones péri-urbaines. Un moyen d’élargir sa clientèle au-delà des déplacements en itinérance. Ces stations pourraient par exemple séduire les Taxis et les VTC qui ont besoin de se recharger rapidement.

Seul frein au développement de Fastned, le foncier qui est une denrée rare, en particulier sur les autoroutes. Or Fastned a besoin de place pour construire de grandes stations modulables. Des stations que la société souhaite pouvoir agrandir en ajoutant des bornes si le besoin s’en fait sentir.

Allego : de grandes ambitions dans la recharge

Présent dans 12 pays, Allego déploie des stations de recharge partout en France. De la recharge normale à la haute puissance, les stations de recharge d’Allego permettent aux conducteurs de véhicules électriques de se recharger à tout moment, quel que soit leur besoin. Sur les bornes de recharge rapide et haute puissance, payez vos consommations en toute simplicité avec votre carte bancaire grâce à nos terminaux de paiement sans contact.

Sur l’application, retrouvez l’ensemble des informations utiles sur vos stations de recharge pour vous recharger en toute simplicité. Plus de 28 000 de recharge de VE installées en Europe à tester !

Proviridis : un focus sur les stations multi-énergies

Le foncier constitue également un problème pour Proviridis dont les stations nécessitent beaucoup de place (5 à 10 000 m2). Implantées dans des zones logistiques, ces stations multi-énergies fournissent de l’électrique en recharge rapide, du GNV et de l’hydrogène. Travaillant essentiellement pour les transporteurs de marchandises et de voyageurs, Proviridis s’est d’abord tourné vers le GNV. Le gaz naturel était alors le seul carburant alternatif qui permettait aux transporteurs de réaliser des économies de fonctionnement substantielles. Ceci avec un surcoût du véhicule d’à peine 20%.

La qualité de service est importante pour la société. Les utilisateurs de bornes de recharge rapide sont dans les stations durant une vingtaine de minutes et sont demandeurs de services. Ouvertes 7 jours/7, 24h/24, les stations multi-énergies Proviridis offrent une assistance permanente, avec le plus souvent la présence d’un technicien. De quoi accompagner les usagers en cas de problème lors de leur ravitaillement. D’autres services leurs permettent aussi d’utiliser au mieux le temps disponible dont ils disposent lors de leurs recharges.

TotalEnergies : un investissement de 200 millions d’euros

Le groupe est aujourd’hui présent dans toutes les énergies et aura besoin de toutes ces énergies pour effectuer cette transition. Sur l’électrique, ses ambitions sont grandes dans le domaine de la recharge haute puissance. Le groupe compte s’appuyer sur son vaste réseau de stations-service avec un maillage serré sur le territoire national.

TotalEnergies débute par l’équipement, d’ici la fin 2022, de ses stations-service sur le réseau autoroutier. Un investissement de 200 millions d’euros a été annoncé pour équiper 170 stations sur autoroutes et voies express.

Des stations avec 8 ou 16 bornes haute puissance en 175 kW, complétées de quelques bornes en DC 50. A horizon 2023, le groupe vise 200 stations-services équipées sur les grands axes routiers. Par ailleurs, il envisage également la conversion de certaines stations en zones urbaines. Une installation de hubs est prévue, d’abord dans les agglomérations prévoyant la création de Zones à Faibles Émissions. Ces stations devront pouvoir être évolutives afin de s’adapter à l’augmentation de la demande dans le temps.

Bonus pour les lecteurs de Tesla Magazine : la carte theBlueWay

Carte des réseaux de recharge Haute Puissance (minimum 2 bornes >100kW, stations construites et à venir d’ici fin 2022)

Sont représentées sur cette carte l’ensemble de ces stations ouvertes ou à venir cette année (icones neutres) possédant plus de 2 bornes de recharge d’une puissance supérieure à 100kW. Ces infrastructures sont celles qui permettent réellement d’envisager les très longs déplacements sereinement, avec un temps de recharge de l’ordre de 15 à 30 minutes. Afin de garder la notion d’échelle, les cercles matérialisent le rayon d’action sur autoroute d’un VE de moyenne gamme (de l’ordre de 250km) depuis quelques métropoles françaises.

Et pour les entreprises? Ce déploiement signifie qu’il devient réellement possible d’attribuer des VE à vos collaborateurs même lorsqu’il font de la route. Et pour les véhicules de fonction, le trajet des vacances n’est plus nécessairement un frein.

Cela dit, c’est un changement d’habitudes et requiert un certain nombre d’adaptations dans votre gestion de flotte et l’accompagnement de vos collaborateurs. Entres autres, theBlueWay et leurs partenaires vous accompagnent dans la mise en place d’une flotte moins carbonée et en phase avec la réglementation.

