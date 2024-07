Les batteries solaires stockent l’énergie solaire excédentaire générée par les panneaux solaires pour l’utiliser lorsque le système solaire ne produit pas d’énergie ou lors d’une panne de courant afin de faire fonctionner les principaux appareils.

Si les batteries solaires présentent des avantages importants, comme la fourniture d’une alimentation de secours, la réduction de la dépendance à l’égard de la compagnie d’électricité et la possibilité d’économiser de l’argent sur les factures d’électricité, leur prix est élevé. Vous pouvez vous attendre à payer au moins 12 000 euros, voire plus de 20 000 euros, pour installer une seule batterie domestique.

Les batteries constituent un bon investissement pour les propriétaires dont la compagnie d’électricité n’achète pas l’énergie solaire au prix de détail de l’électricité, qui souhaitent disposer d’une alimentation de secours ou qui veulent maximiser leur consommation d’énergie renouvelable. Si votre fournisseur d’électricité pratique la facturation nette au prix de détail ou si vous n’avez pas besoin d’une alimentation de secours, une batterie ne vaut probablement pas la peine d’être achetée.

Combien coûteront les batteries solaires en 2024 ?

La plupart des installations de batteries domestiques coûtent entre 12 000 et 20 000 dollars, mais le coût total varie en fonction de la batterie choisie et de la difficulté de l’installation.

Batterie Coût estimé de l’équipement Enphase IQ 10 10,000 € Tesla Powerwall 9,200 € SolarEdge Home Battery 9,000 € Generac PWRcell 9 kWh 8,000 € LG Chem Prime 9,500 €

Le prix d’une Tesla Powerwall est généralement bien inférieur à celui des autres marques de batteries, mais il dépend de l’installateur que vous choisissez.

Existe-t-il des incitations pour les batteries solaires ?

Attention aux coûts supplémentaires. L’installation d’une batterie solaire peut nécessiter des améliorations supplémentaires. La plus courante est l’installation d’un panneau de sous-charge, qui peut ajouter 1 000 à 2 000 dollars à vos coûts. Parfois appelé charge critique ou panneau de secours, le panneau de sous-charge est en fait une version plus petite de votre panneau de disjoncteurs principal qui contient les circuits que votre batterie alimente.

Quels sont les facteurs qui influencent le coût d’une installation de batterie solaire ?

Un certain nombre de facteurs influencent le coût de votre batterie, comme le nombre de batteries que vous installez, la batterie elle-même, les coûts de main-d’œuvre de l’installateur et l’endroit où vous vivez.

Combien de piles installez-vous ?

Cela semble aller de soi, mais plus le nombre de batteries installées est élevé, plus le coût du système de stockage de l’énergie solaire est important. Le nombre de batteries solaires dont vous aurez besoin dépend des éléments suivants :

Le nombre de kilowattheures d’énergie que vous consommez

La capacité de stockage de la batterie

Nombre d’appareils à alimenter

Durée pendant laquelle vous souhaitez alimenter vos appareils

Dans la plupart des cas, en cas de panne de courant, une ou deux batteries solaires contiennent suffisamment d’énergie stockée pour couvrir vos besoins énergétiques et fournir une alimentation de secours à quelques circuits clés.

Caractéristiques de la batterie

Comme pour tout ce que vous achetez, la marque que vous choisissez aura une incidence sur le prix de la batterie. En effet, les marques offrent des services et des processus de fabrication différents. Vous pouvez obtenir une batterie bon marché d’une marque inconnue, mais nous vous conseillons toujours d’utiliser une marque fiable et de confiance.

Le type de batterie a également une incidence sur son coût. La plupart du temps, lorsque l’on parle de batteries solaires, on parle de batteries lithium-ion, qui sont chères mais présentent les meilleures performances. Il existe également des batteries plomb-acide, qui sont moins chères mais moins puissantes, et qui sont principalement utilisées dans les installations hors réseau.

Les batteries dotées de fonctions avancées ou d’onduleurs intégrés coûteront probablement plus cher que les modèles de base. Les caractéristiques de performance font également une différence. Une batterie dotée d’une grande capacité de stockage ou d’une grande puissance de sortie peut être plus chère.

Coût de la main-d’œuvre et marché local

La quantité de travail nécessaire à l’installation de votre système de batterie aura également un impact sur le prix de l’installation d’une batterie solaire domestique.

Si la batterie est installée en même temps que les panneaux solaires, les coûts de main-d’œuvre peuvent être légèrement inférieurs car tous les travaux électriques et les autorisations liés au système solaire et au système de batterie seront réalisés en même temps.

Cependant, si la batterie est ajoutée au système de panneaux solaires après coup, la main-d’œuvre peut coûter plus cher, car de nouveaux permis devront être déposés, davantage de formulaires d’incitation peuvent être requis, et des travaux électriques supplémentaires peuvent être nécessaires pour connecter la batterie aux panneaux solaires existants.

Le coût de votre système de batterie dépendra également de l’installateur que vous choisirez et du marché local. Si les batteries sont très demandées, les installateurs peuvent facturer plus cher les unités en stock.

Fonctionnement des batteries solaires

Les batteries solaires stockent l’énergie solaire supplémentaire produite par vos panneaux et que vous n’utilisez pas immédiatement, afin que vous puissiez l’utiliser plus tard.

Les panneaux solaires produisent le plus d’électricité au milieu de la journée, lorsque les maisons consomment généralement le moins d’énergie. Lorsqu’ils sont installés avec une batterie, les panneaux peuvent envoyer l’énergie supplémentaire produite l’après-midi vers la batterie. Ensuite, lorsque le soleil se couche et que les panneaux ne produisent plus d’électricité, la maison tire son énergie de la batterie.

Le plus grand avantage des batteries solaires est peut-être qu’elles peuvent alimenter des appareils en cas de panne de courant. Si le réseau est en panne, la batterie se met en marche et envoie de l’électricité aux appareils pour lesquels elle a été conçue. Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients des batteries solaires :

Pour

Source d’énergie de secours

Accroître l’indépendance énergétique

Diminuer l’empreinte carbone

Économies potentielles sur la facture d’électricité

Cons

Coûts initiaux élevés

Pas pratique pour la sauvegarde de l’ensemble de la maison

Occuper de l’espace

Longue période de récupération

Les batteries solaires en valent-elles la peine ?

Bien qu’il soit de plus en plus courant d’associer des panneaux solaires à des systèmes de stockage d’énergie, cela ne signifie pas que c’est le bon choix pour tout le monde. L’intérêt d’une batterie dépend de l’usage que vous en faites.

Si vous souhaitez disposer d’une source d’énergie de secours, une batterie mérite vraiment d’être envisagée, surtout si vous vivez dans une région où les coupures de courant sont fréquentes. Contrairement à un générateur à gaz, vous n’avez pas besoin de carburant pour remplir une batterie, et elles sont incroyablement silencieuses.

Si vous souhaitez augmenter les économies réalisées sur votre facture d’électricité, vous devez examiner les politiques de facturation de l’énergie solaire de votre État et de votre compagnie d’électricité. Les batteries ne vous permettront pas de réaliser des économies supplémentaires si votre compagnie d’électricité a mis en place un programme de facturation nette pour la vente au détail. Vous pouvez réaliser quelques économies si votre compagnie d’électricité exige une facturation en fonction de l’heure d’utilisation, mais les économies supplémentaires peuvent être minimes, en fonction des tarifs.

Dans l’ensemble, les batteries sont intéressantes pour les propriétaires qui souhaitent disposer d’une source d’énergie de secours, qui ne disposent pas d’un système de comptage net pour l’ensemble de la distribution ou qui vivent dans une région où les remises et les incitations en faveur des batteries sont importantes.

La meilleure façon de savoir si le stockage solaire vous convient est de demander des devis à des installateurs solaires locaux. Non seulement vous pourrez comparer les prix d’installation, mais ils vous aideront à déterminer si le stockage sur batterie répond à vos besoins.