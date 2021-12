Conférence de Paris : en marche vers la transition écologique

Vous avez surement entendu parler de la 5ème édition de la Conférence de Paris qui s’est déroulée du 30 novembre au 1er décembre. Mais au vu de l’importance de cette dernière, on va en remettre une couche !

A propos de l’événement : la 5ème édition de la Conférence de Paris

En effet, elle a accueilli plus de 90 hauts dirigeants du monde entier au Centre de Conférences de l’OCDE. En accueillant la Conférence de Paris, l’OCDE réaffirme son engagement pour la coopération internationale. Elle est organisée par le Forum Économique International des Amériques (FEIA), sur le thème “Un monde en transition”. Ce focus particulier a permis de souligner la transition vers la durabilité et l’évolution des talents.

La conférence était complètement en phase avec le “One Planet Summit” d’octobre dernier. Emmanuel Macron avait alors annoncé le lancement du « One Planet Data Hub ». Cette initiative va justement dans le sens de promouvoir les engagements du secteur privé en faveur de la transition écologique.

Pour cela, la plateforme permettra en effet de centraliser les informations relatives à ces engagements.

Quelles stratégies d’investissement pour atteindre les objectifs de Net Zéro Carbone ?

Comment une entreprise peut-elle créer un impact positif et durable sur son écosystème ?

Qu’est-ce que la révolution énergétique ?

Comment la mobilité se transforme-t-elle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ?

Autant de questions qui ont été abordées et débattues pendant ces deux jours de conférence. Et tout cela, pour construire un monde plus durable.

A propos de l’organisateur : le Forum économique international des Amériques (FEIA)

Créé en 1995 à Montréal par des universitaires et chefs d’entreprises, Le Forum économique international des Amériques réunit plus de 10 000 participants. Et plus de 600 conférenciers dans le cadre de quatre conférences annuelles : Montréal, Toronto, Miami et Paris.

Sa mission : favoriser la compréhension des grands enjeux économiques internationaux en relation avec les Amériques. Cela, afin d’engager leurs libres discussions, tant dans leur réalité que leurs perspectives politiques et socio-culturelles.

Le FEIA invite chaque année :

des chefs d’État et de gouvernement,

des personnalités issues du monde des affaires comme des experts,

chefs syndicaux, universitaires et

des membres de la société civile,

Tous sont présents pour discuter, se rencontrer et faire émerger de nouvelles solutions.

Cette réunion s’inscrit dans la lignée de la COP26. Et après le Congrès de la Nature, la Climate Week de New York, la Conférence de Paris organisée par le Forum des Amériques à l’OCDE est l’occasion, pour des chefs d’entreprise, investisseurs et institutionnels de venir “partager leurs solutions concrètes en matière de décarbonation pour un capitalisme plus vert” (Zone Bourse).

Une référence internationale

La Conférence de Paris est un rendez-vous économique incontournable. En effet, elle réunit les plus hauts dirigeants des secteurs publics et privés, institutionnels et universitaires venus du monde entier. Son format hybride “phygital” a favorisé les échanges et collaborations. Le but est bien de faire émerger de nouveaux axes de réflexion et d’actions.

Cette édition 2021 fut donc hybride :

en présentiel à l’OCDE, avec public et speakers en scène,

en distanciel avec un relais de l’événement en live.

De plus, des masterclass avec des collaborateurs du Groupe ont été proposées aux étudiants présents lors de l’événement, indique Zone Bourse.

Des échanges prometteurs entre des intervenants de marque (personnalités politiques ou d’affaires) ont eu lieu lors des différentes séances. Ils ont ainsi pu échangés leurs visions et solutions pour un monde nouveau et meilleur.

Une occasion d’apporter également une attention particulière aux relations entre l’Europe et les différents continents. L’objectif est de redéfinir, ensemble, une mondialisation plus inclusive, équilibrée, responsable et humaine.

Des sujets essentiels

Dans un contexte pandémique, les pays doivent relever plus que jamais de nouveaux défis humains, environnementaux et économiques. Ainsi, pour cette 5ème édition, la Conférence de Paris accueillera des acteurs majeurs du monde entier pour débattre. Ce sera aussi l’occasion de repenser la mondialisation.

Sous la nouvelle présidence de Thaïs Pinto, les sujets abordés porteront sur la relance et la finance verte, l’économie numérique, le futur de la mobilité, la compétitivité à l’ère de la mondialisation, la « clean energy », la gestion des talents et leur valorisation, l’avenir numérique de la santé etc.

Les deux jours de conférence ont été entamés par Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d’ENGIE. Il a d’emblée lancer le sujet : “décarboner le monde et tracer la voie”. Les débats ont pu se tenir autour de ce projet ambitieux, représentatif de l’état d’esprit !

Le lendemain c’est Virginie Morgon, directrice générale d’Eurazeo qui a abondé en ce sens. Son thème ? “Investir dans la neutralité carbone” dans l’objectif de répondre aux nombreuses interrogations…

La Conférence de Paris en chiffres et en images :

+ 90 conférenciers de haut vol (dont Jean-Pierre Clamadieu, président du conseil d’ENGIE)

+ de 4 200 participants

+ 60 pays & 2 fuseaux horaires (Europe & Amériques)

40 médias représentés

Si vous voulez visionner la vidéo de présentation, c’est par ici.