Dans une récente déclaration, Elon Musk a levé le voile sur plusieurs aspects clés du développement de l’intelligence artificielle (IA) chez Tesla. Voici un récapitulatif des points saillants :

Des milliers de puces Nvidia initialement commandées pour Tesla ont été expédiées à 𝕏 et xAI, car il n’y avait pas de place pour les utiliser.

L’extension sud de GigaTexas est presque terminée, conçue spécialement pour une puissance de calcul et un refroidissement intensifs.

L’extension accueillera 50 000 GPU Nvidia H100, ainsi que 20 000 ordinateurs AI HW4 de Tesla et un vaste espace de stockage vidéo pour l’entraînement de la FSD.

Tesla prévoit de dépenser environ 10 milliards de dollars cette année dans l’IA, dont 5 milliards de dollars en matériel d’inférence et Dojo, et 3 à 4 milliards de dollars en achats Nvidia.

Faire que Dojo dépasse Nvidia sera un défi, mais c’est possible.

Le calcul d’entraînement pour Tesla est relativement petit par rapport au calcul d’inférence, car ce dernier évolue de manière linéaire avec la taille de la flotte.

La Répartition des Dépenses de Tesla pour l’IA

Une des annonces marquantes de Musk concerne les dépenses prévues par Tesla dans le domaine de l’IA. Avec un budget d’approximativement 10 milliards de dollars, voici comment cette somme sera allouée :

Environ 5 milliards de dollars seront destinés au développement interne, y compris le matériel d’inférence et Dojo, le superordinateur de Tesla.

Entre 3 et 4 milliards de dollars seront utilisés pour l’achat de puces Nvidia.

Ces investissements colossaux démontrent l’engagement de Tesla à rester à la pointe de l’innovation technologique. Le « matériel d’inférence » désigne ici les systèmes hardware nécessaires pour permettre aux réseaux de neurones préalablement entraînés de faire des prédictions basées sur de nouvelles données.

Le Défi Dojo : Surpasser Nvidia

Elon Musk a également abordé le défi monumental que représente le projet Dojo. Dojo est le superordinateur développé par Tesla, destiné à entraîner des algorithmes d’apprentissage profond plus efficacement que les puissantes puces Nvidia actuellement en usage. Musk a reconnu qu’il serait difficile de rendre Dojo supérieur à Nvidia, mais il a affirmé que cela était tout à fait possible grâce à des efforts continus et des innovations constantes.

Augmentation du Calcul d’Inférence

En revanche, le calcul d’entraînement reste relativement petit par rapport au calcul d’inférence chez Tesla. Cela s’explique par le fait que l’inférence, c’est-à-dire l’application des modèles IA pour prendre des décisions en temps réel, croît de manière linéaire avec la croissance de la flotte de véhicules Tesla. En d’autres termes, plus il y a de véhicules Tesla sur la route, plus les besoins en calcul d’inférence augmentent, car chaque véhicule utilise l’IA pour des tâches comme l’autonomie de conduite (Full Self-Driving, ou FSD).

Conclusion

Les clarifications récentes d’Elon Musk offrent un aperçu précieux des plans ambitieux de Tesla dans le domaine de l’IA. L’engagement massif en termes de financements, combiné aux défis techniques liés à Dojo et à l’augmentation linéaire du calcul d’inférence, souligne l’importance stratégique de l’IA pour Tesla. Ces développements seront certainement à suivre de près dans les mois et années à venir, car ils ne manqueront pas d’influencer non seulement Tesla, mais aussi l’ensemble de l’industrie automobile et technologique.

En résumé, le futur de l’IA chez Tesla s’annonce prometteur et complexe, où chaque avancée pourrait redéfinir les standards actuels du marché.