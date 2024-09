Tesla a récemment annoncé la disponibilité d’une nouvelle capote arrière pour le Modèle Y dans sa boutique en ligne en Chine, au prix de ¥699 (~98 USD). Cette nouveauté est parfaite pour les amateurs de camping et les aventuriers souhaitant profiter de la nature sans renoncer au confort de leur véhicule.

🔥🇨🇳 Tesla now offers a Model Y rear canopy in the Tesla Shop in China for ¥699 (~$98).

“Let’s go camping together! The Model Y canopy provides a comfortable shaded area of 4.5 square meters behind your trunk. Made from waterproof silver-coated fabric, it offers UV50+ protection… pic.twitter.com/5DsiWIt4SZ

